Según Data Bridge Market Research, se espera que el mercado de organizaciones de investigación por contrato (CRO) in vivo crezca de USD 3940 millones en 2021 a USD 7460 millones en 2029, a una CAGR del 8,00 % y un crecimiento del 0,30 % durante el pronóstico. período. El informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye un análisis experto en profundidad, epidemiología del paciente, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

In Vivo CRO es una organización de investigación por contrato (CRO) que realiza investigación biofarmacéutica in vivo (IV-CRO). El cro in vivo es cada vez más frecuente a medida que los beneficios de los productos biológicos superan a los de los fármacos de molécula pequeña. A medida que se intensifica la competencia por el desarrollo de mAb, las CRO se centran más en el desarrollo de biosimilares. El enfoque de la tubería está cambiando de los anticuerpos monoclonales tradicionales a los biespecíficos o biosimilares. Con la creciente necesidad de producir ingredientes farmacéuticos activos a escala clínica, las organizaciones integradas de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) están aumentando su huella de ingresos en varios segmentos.

Los servicios de la Organización de investigación por contrato (CRO) permiten a los patrocinadores/fabricantes centrarse por completo en mejorar sus capacidades de producción y sus procesos internos. Con una gama de servicios que van desde el desarrollo de fármacos hasta la vigilancia posterior a la comercialización, a las pequeñas y medianas empresas farmacéuticas y de biotecnología les resulta más fácil externalizar las operaciones que consideran fuera de sus competencias básicas.

Vivo Contract Research Organisation (CRO) Dinámica del mercado.

conductor

Incrementar las actividades de investigación y desarrollo (I+D).

Muchas moléculas se están eliminando gradualmente debido al acantilado de patentes, lo que se espera que impulse el negocio de los biosimilares. Como resultado, se espera que aumenten los esfuerzos de investigación y desarrollo (I+D) de las empresas para comercializar moléculas de fármacos genéricos. La carrera para llevar moléculas al mercado dentro de un marco de tiempo y presupuesto razonable impulsará la demanda de proveedores de servicios de cuervo.

Estudios preclínicos

Los estudios de toxicología y farmacocinética en la investigación preclínica se subcontratan en gran medida a empresas farmacéuticas y biotecnológicas de clase mundial. Las ventajas de tiempo y costo de estos proveedores de servicios se consideran las principales razones para las actividades de subcontratación. Es probable que estas actividades aumenten durante el período de pronóstico a medida que las compañías farmacéuticas se centren más en el desarrollo de nuevos productos y la asignación de presupuesto de I+D.

Mayor número de programas.

La cantidad de terapias en fase avanzada en desarrollo aumentó un 19 % de 711 (2017) a 849 (2018), lo que refleja un aumento en la cantidad de terapias de precisión en desarrollo en oncología y la cantidad de medicamentos en desarrollo importantes. Se espera que el uso oncológico de RC in vivo impulse el mercado global al facilitar el desarrollo de enfoques novedosos para la prevención, el análisis y el tratamiento del cáncer.

posibilidad

La creciente población geriátrica también está apoyando la expansión del mercado de organizaciones de investigación por contrato (CRO) in vivo basadas en oncología. En atención al paciente, los volúmenes de CRO in vivo basadas en oncología aumentaron, lo que refleja el crecimiento de terapias específicas en la cartera de oncología, la presencia de una gran cantidad de medicamentos en cartera y el desarrollo de nuevas terapias en diagnóstico, prevención y apoyo para la atención del paciente. , un 19% más. Esto aumentó a 849 en 2018. Se espera que continúe impulsando el crecimiento del mercado.

Limitaciones/Desafíos

Sin embargo, los factores que afectan el crecimiento de los ingresos del mercado de organizaciones de investigación por contrato (CRO) in vivo incluyen el cambio de las compañías farmacéuticas para subcontratar la investigación clínica y preclínica para enfocarse en su negocio principal, los altos costos de los ensayos clínicos y los problemas de calidad en las CRO. Además, otros problemas, como la disponibilidad de animales adecuados para ciertas pruebas, están obstaculizando el crecimiento de los ingresos del mercado de organizaciones de investigación por contrato (CRO) in vivo.

Este informe de mercado de Vivo Contract Research Organisation (CRO) proporciona información sobre los últimos desarrollos, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y regionales y fuentes de ingresos para nuevos detalles de oportunidades de la industria. . analizar. Cambios en las regulaciones del mercado, análisis de crecimiento del mercado estratégico, tamaño del mercado, crecimiento de la categoría del mercado, áreas de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansión geográfica, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado CRO in vivo, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener una sesión informativa con analistas. Nuestro equipo lo apoya en la toma de decisiones de mercado informadas para el crecimiento del mercado.

Análisis regional para el mercado Organización de investigación por contrato Vivo (CRO):

El Informe de investigación de mercado global In Vivo Contract Research Organisation (CRO) presenta en detalle las tendencias actuales del mercado, la descripción general de los desarrollos y las diferentes metodologías de investigación. Muestra elementos clave como estrategias de producción, plataformas de desarrollo y estructuras de productos que manipulan directamente el mercado. Según los investigadores, incluso pequeños cambios en el perfil de un producto pueden tener un gran impacto en los factores antes mencionados.

➛ América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

➛ Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia)

➛ Asia Pacífico (China, Japón, Corea, India y Sudeste Asiático)

➛ América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia, etc.)

➛ Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria, Sudáfrica)

Contenido de la tabla:

Parte 01: Resumen

Sección 02: Alcance del informe

Sección 03: Métodos de investigación

Sección 04: Introducción

Sección 05: Estructura del Mercado

Sección 06: Tamaño del mercado

Sección 07: Análisis de las Cinco Fuerzas

Sección 08: Mercado por Producto

Sección 09: Mercado por Aplicación

SECCIÓN 10: INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Sección 11: Mercado de usuarios finales

Sección 12: Paisaje Local

Sección 13: Marco de toma de decisiones

Sección 14: Impulsores y desafíos

Sección 15: Tendencias del mercado

SECCIÓN 16: ENTORNO COMPETITIVO

Sección 17: Perfil de la empresa

Sección 18: Apéndice

Los principales fabricantes listados para el mercado mundial de Organización de investigación por contrato (CRO) in vivo son:

Corporación PPD (EE. UU.)

Quintiles (EE. UU.)

ICON Plc (Irlanda)

Parexel International Inc. (미국)

American Preclinical Services LLC (미국)

Desarrollo de fármacos en Labcorp (EE. UU.)

Resumen de estudios clínicos (EE. UU.)

WuXi AppTec (China)

Syneos Health (EE. UU.)

Evotec (Alemania)

Instituto Charles River (EE. UU.)

