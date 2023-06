By

Según PMR, el mercado global de detección de profundidad tenía un valor de US$ 6200 millones en 2022 y se prevé que alcance los US$ 6800 millones para 2023. En 2033, es probable que el mercado alcance un valor de mercado de US$ 15 mil millones y se espera que registrar una CAGR de 8.2%. Los avances recientes en percepción tridimensional y medición de profundidad han beneficiado a varias industrias. Entre estas aplicaciones se encuentran la automatización, la robótica y los vehículos autónomos.

La nueva generación de vehículos autónomos utiliza cámaras de detección de profundidad para navegar sin problemas por su entorno. Los innovadores están construyendo máquinas autónomas a través de avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático, visión integrada y tecnología de procesamiento. Algunos ejemplos de estos dispositivos son AMR (Robots Móviles Autónomos), carretillas elevadoras automáticas accionadas por tractor, etc.

La capacidad de moverse sin guía manual es necesaria para que estos dispositivos sean verdaderamente autónomos. Para facilitar el mapeo, la geolocalización, la planificación de rutas y la identificación y evitación de obstrucciones, la detección de profundidad es clave. La tecnología de detección de profundidad 3D ha sido adoptada lentamente por el mercado de productos electrónicos de consumo durante los últimos diez años. Esta tecnología se utilizó por primera vez en los juegos.

La aplicación de la tecnología de detección de profundidad 3D a la generación de imágenes y la detección de objetos 3D se ha expandido enormemente en los últimos años. Dado que los dispositivos móviles tienen cámaras 3D en lugar de cámaras 2D, la tecnología de detección 3D es cada vez más relevante. Las empresas están integrando sensores 3D en sus teléfonos inteligentes. Usando cámaras traseras estándar, una primera generación de AR ya ha comenzado a impactar negocios en línea y sitios de redes sociales.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se espera que el mercado de detección de profundidad para módulos de cámaras/lentes crezca a una CAGR del 8,1 % durante el período de pronóstico.

Se prevé que la alta demanda de tops activos aumente un 8 % entre 2023 y 2033.

Para 2023, se prevé que la demanda de detección de profundidad crezca en US$ 2400 millones en los Estados Unidos.

El mercado de Corea del Sur tiene una oportunidad de crecimiento absoluto en dólares de US$ 339,1 millones.

Según los estudios, se prevé que China y Corea del Sur aumenten sus cuotas de mercado en un 35 % y un 16,40 %.

“El crecimiento significativo en el mercado de detección de profundidad está siendo impulsado por el crecimiento de las tecnologías 3D, los teléfonos inteligentes y las tabletas. A medida que los drones se vuelven más frecuentes y la tecnología LiDAR se generaliza, se espera que la demanda crezca”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

Las empresas globales de detección de profundidad incluyen muchas pequeñas y medianas empresas. El aumento de su capacidad es una de las estrategias utilizadas por los fabricantes de sensores de profundidad para ganar una mayor cuota de mercado. Se espera que el aumento de las asociaciones y colaboraciones beneficie a los actores clave de todo el país. La detección de profundidad está dominada por varias empresas:

Instrumentos Texas

Tecnologías de Infineon

Qualcomm

Occipital

estereolabs

Creativo

pmdtechnologies

Soluciones de detección de profundidad de Sony

CONVIÉRTETE EN BLUETECHNIX

Intel

meléxis

Semiconductor de torre

Los desarrollos clave en el mercado son los siguientes:

En abril de 2023 , con el lanzamiento del diseño de referencia MT LiDAR 3.1, Newsight Imaging Ltd., líder mundial en el diseño de diseños de referencia LiDAR de triangulación múltiple (MT), lanzó un miembro adicional de su familia MT LiDAR. Puede rastrear cientos de cuadros por segundo, con 480 puntos de profundidad, resolución de profundidad de 20um – 1mm, lo que permite un mapeo 3D completo en un solo escaneo. Es altamente configurable y muy flexible para hacer frente a diferentes escenas y condiciones de iluminación, y MT LiDAR lo ofrece como una plataforma de desarrollo rápido para clientes basada en chips y tecnología Newsight.

En mayo de 2023 , la Dra. Madeline Gannon de ATONATON y el robot IRB 8700 de ABB se asociaron en un proyecto denominado Two Circles. El robot consiste en un enorme ojo saltón que puede detectar la presencia de humanos. RobotStudio de ABB e Isaac Sim de NVIDIA se utilizan para detectar y reaccionar ante el movimiento humano con la ayuda de cámaras de detección de profundidad.

Conozca más sobre las inclusiones de informes

Persistence Market Research publicó un nuevo informe de mercado sobre el mercado de detección de profundidad, que cubre un análisis de la industria global de 2018 a 2022 y pronósticos de 2023 a 2033. Este informe de investigación proporciona información convincente sobre la base del tipo de producto, la perspectiva de la aplicación y el canal de ventas. en todas las regiones principales.

El informe también incluye factores de pronóstico y factores macroeconómicos vitales que se anticipa que impulsarán el crecimiento del mercado global. También aborda las restricciones que se prevé que obstaculicen el crecimiento del mercado, junto con las últimas tendencias y oportunidades potenciales en el mercado.

