By

Se prevé que el mercado de papel tapiz comercial crezca a una CAGR del 3,6% durante el período de pronóstico. Los papeles pintados pueden traer color y estilo a una habitación, cubrir imperfecciones en una pared y crear efectos que son difíciles de lograr con pintura. El crecimiento del mercado mundial de papel tapiz comercial está siendo impulsado por un factor como el aumento de la inclinación del consumidor hacia la transformación de la decoración empresarial y los diseños de interiores y la tendencia creciente del desarrollo sostenible que está motivando a los fabricantes a idear productos ecológicos para eliminar la huella de carbono.

La gran preferencia por los papeles pintados ecológicos es otro factor que impulsa la demanda de productos a base de vinilo. Por ejemplo, la energía necesaria para producir papeles pintados de vinilo es solo la mitad de la necesaria para fabricar revestimientos de paredes de papel. Por otro lado, la demanda de papeles pintados comerciales también está respaldada por el aumento en el número de restaurantes, discotecas, bares y cafés en todo el mundo donde los papeles pintados juegan un papel importante para atraer clientes y darles una sensación de bienestar y un ambiente relajado. atmósfera.

Además, la durabilidad y conveniencia de la instalación en comparación con los métodos convencionales de decoración de paredes, como la pintura de paredes, aumenta su demanda en la industria. Aparte de estos, el avance tecnológico en soluciones de impresión está trayendo nuevas oportunidades de crecimiento al mercado. El desafío asociado con el papel tapiz es que no es conveniente usarlo en áreas como la cocina, el baño o la decoración exterior del edificio debido al agua y la exposición constante a la luz solar. Los jugadores que operan en el mercado deben superar este desafío para crecer mejor en el mercado.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de papel tapiz comercial : https://www.omrglobal.com/request-sample/commercial-wallpaper-market

Segmentación del mercado de papel tapiz comercial

Por tipo

Basado en vinilo

no tejido

En papel

Papel pintado de tela

Otros

Por Canal de Distribución

Tienda de especialidades

Centro de hogar

Comercio electrónico

Otros

Un informe completo del mercado de papel tapiz comercial está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/commercial-wallpaper-market

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

4Paredes

AS Creación Tapeten AG

Pinturas asiáticas, Ltd.

brewster papel pintado corp.

Erismann & Cie. GmbH

Schumacher y compañía

Grandeco Wallfashion Group

Laura Ashley Holdings PLC

Marburger Tapetenfabrik

Osborne & Little

Sanderson Design Group

Sangetsu Corp.

Tapetenfabrik Gebr Rasch GmbH & Co. KG

The Romo Group

York Wall Coverings Inc.

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/commercial-wallpaper-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa está equipada con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Investigación de mercado de Orion

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404