Se estima que el mercado de equipos hidráulicos de la India crecerá a una CAGR de casi 6,2% durante el período de pronóstico. La expansión de la industria aeroespacial y de defensa ofrece una oportunidad para el crecimiento del mercado. La demanda emergente de grandes aviones de los transportistas indios, incluidos Indigo y SpiceJet, se ha observado en el país. Por lo tanto, se espera que varios servicios y fabricación aeroespacial de la India se realicen en el país. Según la India Brand Equity Foundation (IBEF), se estima que el mercado aeroespacial y de defensa (A&D) de la India alcanzará los $ 70 mil millones para 2030, lo que está liderado significativamente por la creciente demanda de infraestructura avanzada y el impulso del gobierno.

En el sector aeroespacial y de defensa, ciertos lugares donde la hidráulica juega un papel crucial en las aeronaves modernas incluyen inversores de empuje, controles de vuelo primarios, accionamientos de flaps/slat, generadores eléctricos de emergencia accionados hidráulicamente, timones, tren de aterrizaje, puertas de carga, dirección de la rueda de morro, y spoilers. Los sistemas hidráulicos también se utilizan en aviones militares en transmisiones de armas, intercambiadores de calor de ventiladores accionados por motores hidráulicos y puertas de bahías de armas. El funcionamiento de las superficies de control de vuelo, el tren de aterrizaje, los frenos y los flaps se logra en gran medida mediante sistemas de energía hidráulica. Incorpora los beneficios de facilidad de inspección, peso ligero, facilidad de instalación y menos requisitos de mantenimiento. Las operaciones hidráulicas son casi 100% eficientes, con pérdidas insignificantes debido a la fricción del fluido.

Alcance del mercado de equipos hidráulicos de la India

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto: por tipo, producto e industria del usuario final

Panorama competitivo: Bosch Rexroth AG, Danfoss A/S, Linde Hydraulics GmbH & Co. Panorama competitivo KG, Daikin Industries, Ltd. y Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Iniciativas estratégicas recientes en el mercado de equipos hidráulicos de la India

En febrero de 2019, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. declaró que se había completado una nueva planta en Wipro Kawasaki Precision Machinery Pvt Ltd., que produce, vende y ofrece servicios posventa de equipos hidráulicos para la industria de la construcción en India. Debido a la demanda emergente de excavadoras hidráulicas en India, la empresa decidió construir esta planta en Bangalore, junto con una planta actual en la misma ciudad. La estrategia refleja el compromiso de la empresa de satisfacer la demanda de equipos hidráulicos utilizados por los fabricantes locales de maquinaria de construcción y generar nueva demanda.

En enero de 2020, Larsen & Toubro presentó una nueva excavadora hidráulica Komatsu PC210LC-10M0. Es un 20 % más productiva y un 20 % más eficiente en combustible en relación con la PC210LC-8M0. está desarrollado especialmente para el mercado indio. Esta excavadora está diseñada para funcionar en los entornos de trabajo más desafiantes y ofrece durabilidad, confiabilidad y versatilidad superiores en una amplia gama de aplicaciones.

Segmentación del mercado de equipos hidráulicos de la India

Por tipo

Hidráulica móvil

Hidráulica Industrial

por producto

Motores y Bombas

Válvulas

Cilindros

Otros

Por industria de usuario final

Construcción y Minería

Agricultura

Petróleo y gas

Automotor

Aeroespacial y Defensa

Otros

Perfiles de la empresa

Bosch Rexroth AG

Danfoss A/S

yo seria ingeniero

HAWE Hidráulica SA Limitado.

Aplicación Hydmark

Hydropack India SA Limitado.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

komatsu ltd.

Static HydraulicPrivate Ltd. (SHPL)

Suvera Fluid Power Pvt Ltd.

