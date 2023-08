By

Se prevé que el mercado mundial de Diagnóstico clínico crezca a una tasa compuesta anual de 6,3 % durante el período de pronóstico (2023-2030). El crecimiento del mercado se puede atribuir a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas, junto con la creciente adopción de plataformas automatizadas. En 2021, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 400.000 niños y adolescentes de 0 a 19 años fueron diagnosticados con cáncer. Entre ellos, la leucemia, los tumores cerebrales, los linfomas y los tumores sólidos como los neuroblastomas y los tumores de Wilms fueron los más comunes. Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) señaló en diciembre de 2020 que la carga mundial de cáncer había aumentado significativamente, con 19,3 millones de casos notificados.

La gran demanda de diagnósticos clínicos efectivos ha impulsado el mercado. Además, se prevé que la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas contribuya a la expansión del mercado de diagnóstico clínico. Por ejemplo, en julio de 2023, la OMS afirma que un número considerable de infecciones de transmisión sexual se contraen diariamente en todo el mundo, y la mayoría de los casos no muestran síntomas. Cada año, se notifican alrededor de 374 millones de nuevos casos de infecciones tratables, como clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas ha creado una demanda de sistemas de atención médica, y los diagnósticos clínicos juegan un papel fundamental en la prevención, detección y manejo de enfermedades. Se espera que este factor impulse el crecimiento del mercado.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

por prueba

por producto

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: incluye a Abbott, Cepheid, Charles River Laboratories International, Inc., Exact Sciences Corp., Flagship Biosciences, Inc. y otros.

Segmento de informe de mercado de diagnóstico clínico

por prueba

Panel de lípidos

Panel de hígado

panel renal

Hemograma completo

Prueba de electrolitos

Pruebas de enfermedades infecciosas

Others (Genetic Testing, Electrocardiography, and Cardiac Stress Test)

By Product

Instruments

Reagents

Others (Assays, and Kits)

By End-User

Hospital Laboratory

Diagnostic Laboratory

Point-of-Care Testing

Clinical Diagnostics Market Report Segment by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Abbott

Cepheid

Charles River Laboratories International, Inc.

Exact Sciences Corp.

Flagship Biosciences, Inc.

FUJIFILM Holdings Corp.

LGC Clinical Diagnostics

Merck Group

NeoGenomics Laboratories, Inc.

Ortho Clinical Diagnostics

SCIEX

Sonic Healthcare Ltd.

Thermo Fisher Scientific

