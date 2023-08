By

El mercado mundial de cintas especiales se prevé que crezca a una CAGR del 6,1% durante el período de pronóstico. Los principales factores impulsores del mercado mundial de cintas especiales durante el período de pronóstico incluyen el uso creciente de cintas especiales en industrias de usuarios finales como electricidad y electrónica, atención médica e higiene, automotriz y otras. Actualmente, los vehículos eléctricos e híbridos (EV) están creciendo en popularidad, ya que son económicos de operar y fáciles de conducir. Los fabricantes de automóviles tienen como objetivo mejorar la relación potencia/peso mediante el uso de materiales más ligeros, como compuestos y soluciones de unión, unión y fijación que ahorran peso. Para proporcionar el producto en la industria eléctrica y electrónica, los actores clave también fabrican cintas especiales. Por ejemplo, en junio de 2018, Techsil Ltd. lanzó una gama de cintas adhesivas especializadas diseñadas específicamente para aplicaciones de baterías automotrices de iones de litio (Li) que cumplen con los estrictos requisitos de la industria de vehículos eléctricos. El producto ofrece propiedades como blindaje EMI, aislamiento térmico y eléctrico, retardante de llama y optimización del disipador de calor.

Además, la creciente necesidad de cintas especiales en dispositivos médicos está empujando a los fabricantes de cintas especiales a crear cintas innovadoras para la industria de la salud. Por ejemplo, en mayo de 2019, Lohmann Technologies (UK) Ltd lanzó DuploMED SUR 624000, diseñado específicamente para aplicaciones de películas de incisión. El producto también es adecuado para otras aplicaciones de fijación de la piel, incluido el diagnóstico y el cuidado de heridas. El producto es una película de poliuretano transparente que ha sido recubierta con grado médico y especialmente desarrollada para su uso en el sector médico.

Además, las industrias de impresión también están creciendo y demandan cintas especiales. Los jugadores clave están lanzando cintas especiales para la industria de la impresión para satisfacer la demanda. Por ejemplo, en agosto de 2022, Lohmann GmbH & Co. KG lanzó DuploFLEX 5 GRIP, una cinta adhesiva para la industria de la impresión flexográfica con un agarre excepcionalmente alto. El producto combina las propiedades viscoelásticas de una espuma de polímero y un adhesivo acrílico puro sin disolventes adecuado para un fácil montaje y desmontaje.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de cintas especiales : https://www.omrglobal.com/request-sample/specialty-tapes-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

por resina

Por material de respaldo

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : incluye 3M India Ltd., Avery Dennison Corp., Berry Global Inc., ECHOtape, Intertape Polymer Group Inc., LINTEC Corp., Lohmann GmbH & Co.KG y otros.

Un informe completo del mercado de cintas especiales está disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/specialty-tapes-market

Segmento de informe de mercado de cintas especiales

por resina

Acrílico

Goma

Silicona

Por material de respaldo

Cloruro de polivinilo (PVC)

Tejido/No tejido

Papel

Por usuario final

Automotriz y Transporte

Construcción

Dispositivos médicos

Electricidad y Electrónica

embalaje

Otros

Segmento de informe de mercado Cintas especiales por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Perfiles de la empresa

3M India Ltda.

Corporación Avery Dennison.

baya global inc.

cinta eco

Intertape Polymer Group Inc.

LINTEC Corp.

Lohmann GmbH & Co. KG

NICHIBAN Co., Limitado.

Nitto Denko Corp.

Saint-Gobain Performance Plastics Inc.

Grupo Scapa Ltd.

Cintas tesa (India) SA Limitado.

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Más de 100 fuentes de datos pagadas extraídas para la investigación. Nuestros analistas de investigación expertos responden todas sus preguntas antes y después de comprar su informe.

Para obtener más datos personalizados, solicite la personalización de informes @ https://www.omrglobal.com/report-customization/specialty-tapes-market

Acerca de la investigación de mercado de Orion

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404