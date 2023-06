El tamaño del ” mercado de transportadores de GNL tipo C ” se valoró en US $ 6,469.02 millones para 2028 desde US $ 3,920.84 millones en 2021. Se espera que crezca a una CAGR de 7.5% durante 2022-2028.

Los transportadores de GNL tipo C son ampliamente adoptados en la industria del petróleo y el gas. El gas natural refinado, como el metano, se transporta por tubería a los centros de población para uso industrial, comercial y residencial, que primero se procesa en las instalaciones de petróleo y gas para su refinamiento. Además, la creciente demanda de petróleo y gas ha llevado a perforaciones más profundas, con muchas plataformas de perforación ubicadas más lejos de la costa, lo que ha aumentado la necesidad de buques transportadores de GNL para el almacenamiento. El envío de GNL a diferentes lugares se realiza a través de oleoductos, petroleros, ferrocarriles, etc. Los oleoductos desempeñan un papel crucial en el transporte, ya que una mayor cantidad de petróleo se mueve a través de los oleoductos durante al menos una parte de la ruta.

Obtenga un PDF de muestra del informe @: https://www.premiummarketinsights.com/sample/TIP00073662

Las empresas perfiladas en este informe incluyen:

China Construcción naval Trading Co., Ltd

DSME Co., Limitado

GAS Entec

Gaslog Ltda.

HYUNDAI SAMHO INDUSTRIAS PESADA CO., LTD.

Envío de la OEA de Knutsen

Komarine Co.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

TGE Marine Gas Engineering GmbH

Torgy GNL AS

Además, el acuerdo entre EE. UU. y la Unión Europea (UE) sobre el suministro adicional de gas natural licuado (GNL) contribuirá al mercado global. Según el acuerdo, Europa recibirá al menos 15 000 millones de metros cúbicos de envíos adicionales de GNL para 2022. Además, la Comisión de EE. UU. está trabajando con los países de la UE para enviar 50 000 millones de metros cúbicos de materiales adicionales para 2030. Por lo tanto, el comercio interregional es en aumento, que se espera que brinde oportunidades lucrativas para los vendedores del mercado de transportadores de GNL tipo C durante el período de pronóstico. Además, las autoridades gubernamentales de todo el mundo se concentran continuamente en aumentar la participación del sector privado como parte de su estrategia para administrar los recursos petroleros de su país. Por ejemplo, el Ministerio de Petróleo y Gas Natural, India, y el Gobierno de Trinidad y Tobago han tomado iniciativas para monetizar sus recursos petroleros. El sector petroquímico hace un uso considerable de vehículos o recipientes a presión de GNL, reactores e intercambiadores de calor para transformar el petróleo y otros combustibles fósiles en productos químicos como el etileno y el propileno.

Compre este informe @: https://www.premiummarketinsights.com/buy/TIP00073662

Segmentación del mercado transportador de GNL tipo C:

Por tipo de producto:

Cilíndrico

Tanques en forma de dos lóbulos

Tanques en forma de tres lóbulos

Por aplicación:

Marina

Petróleo y gas

Petroquímico

Se espera que la creciente demanda de transportadores de GNL tipo C de las economías en rápida expansión de Asia Pacífico sea una fuerza impulsora clave para generar impulso para una recuperación económica mundial de los efectos de la pandemia de COVID-19. Junto con China, se espera que India lidere las adiciones de capacidad de regasificación de GNL de Asia en los próximos años, representando el 60,0% del total de la región entre 2020 y 2024. A medida que las economías comenzaron a reabrir después de que se relajaron las restricciones relacionadas con COVID-19, el La demanda de GNL en el mercado asiático puede volver al nivel de 2018. Además, los astilleros en China y Corea del Sur no pudieron satisfacer la demanda de nuevos buques de GNL mientras trabajaban para cumplir con una avalancha de pedidos de nuevos buques portacontenedores luego de las interrupciones de la cadena de suministro global y las congestiones portuarias que retuvieron los buques en los EE. UU. y China durante el pandemia.

El análisis general del mercado de transportadores de GNL tipo C se ha derivado utilizando fuentes primarias y secundarias. Para comenzar el proceso de investigación, se llevó a cabo una investigación secundaria exhaustiva utilizando fuentes internas y externas para obtener información cualitativa y cuantitativa relacionada con el mercado transportador de GNL tipo C. El proceso también tiene el propósito de obtener una descripción general y un pronóstico del tamaño del mercado de transportadores de GNL tipo C con respecto a todos los segmentos del mercado. Además, los participantes y comentaristas de la industria han realizado múltiples entrevistas primarias para validar los datos y obtener más información analítica. Los participantes típicamente involucrados en el estudio de mercado de transportadores de GNL tipo C incluyen vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado, gerentes de ventas nacionales y consultores externos, como expertos en valuación, analistas de investigación,

Sobre nosotros:

Premium Market Insights es una ventanilla única de informes y soluciones de investigación de mercado para varias empresas de todo el mundo. Ayudamos a nuestros clientes en su sistema de soporte de decisiones ayudándolos a elegir los informes de investigación y las soluciones más relevantes y rentables de varios editores.

La industria de la investigación de mercado ha cambiado en la última década. A medida que el enfoque corporativo se ha desplazado hacia nichos de mercado y países emergentes, varios editores han intervenido para satisfacer estas necesidades de información. Contamos con personal experimentado y capacitado que lo ayuda a navegar por diferentes opciones y le permite elegir la mejor solución de investigación al costo más efectivo.

Premium Market Insights tiene una amplia cobertura de informes de la industria, informes de empresas e informes de países en todas las industrias. En caso de que sus necesidades de investigación no se satisfagan con los informes sindicados ofrecidos por las principales editoriales, podemos ayudarlo ofreciéndole una solución de investigación personalizada mediante el enlace con diferentes agencias de investigación, lo que le permitirá ahorrar su valioso tiempo y dinero.

Brindamos el mejor servicio al cliente de su clase y nuestro equipo de atención al cliente está siempre disponible para ayudarlo con sus consultas de investigación. Nuestro compromiso con el servicio al cliente se ejemplifica mejor con el soporte gratuito de analistas que ofrecemos a nuestros clientes, lo que nos diferencia de cualquier otro proveedor. También ofrecemos suscripciones empresariales que brindan importantes ahorros de costos a nuestros clientes.

Contáctenos:

Si tiene alguna duda sobre este informe o si desea más información, por favor

Persona de contacto: Sameer Joshi

Teléfono: +1-646-491-9876

Correo electrónico: [email protected]