El informe de mercado Global Managed File Transfer (MFT) de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre Managed File Transfer (MFT) Market . El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Managed File Transfer (MFT) es un proceso de transferencia segura de archivos entre dos o más partes. Los archivos se pueden transferir a través de una red oa través de Internet. MFT incluye la capacidad de rastrear y administrar la transferencia de archivos, así como garantizar la seguridad de la transferencia.

Tendencias clave

Hay varias tendencias clave en la tecnología de transferencia de archivos administrados (MFT):

El creciente uso de servicios de almacenamiento y uso compartido de archivos basados ​​en la nube. El creciente uso de dispositivos móviles para compartir archivos. El creciente uso de métodos de transferencia de archivos encriptados.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de Managed File Transfer (MFT) incluyen la necesidad de soluciones de transferencia de archivos seguras y confiables, el creciente número de regulaciones de cumplimiento y la creciente necesidad de automatización.

La necesidad de soluciones de transferencia de archivos seguras y confiables está impulsada por el creciente número de ataques cibernéticos y filtraciones de datos. Estos ataques han resultado en la pérdida de datos confidenciales y la interrupción de las operaciones comerciales.

El creciente número de regulaciones de cumplimiento es otro impulsor del mercado MFT.

La creciente necesidad de automatización es otro impulsor del mercado MFT. Las organizaciones están adoptando cada vez más soluciones MFT para automatizar las transferencias de archivos y reducir los riesgos asociados con los procesos de transferencia manual de archivos.

Restricciones y desafíos

Las restricciones y desafíos clave en el mercado de Transferencia de archivos administrados (MFT) son la falta de conocimiento y la falta de estandarización.

La falta de conocimiento sobre las soluciones MFT y la falta de estandarización en la industria son los principales factores que restringen el crecimiento del mercado MFT.

Además, el alto costo asociado con la implementación y el mantenimiento de las soluciones MFT es otro desafío importante que enfrentan los actores del mercado.

Segmentos de mercado

El mercado de transferencia de archivos gestionados está segmentado por solución, usuario final y región. Por solución, el mercado se clasifica en software y servicios. Según el usuario final, se divide en BFSI, medios y entretenimiento, TI y telecomunicaciones, comercio minorista, fabricación, atención médica y otros. Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

El mercado global de transferencia de archivos gestionados incluye jugadores como Axway Inc., GlobalScape Inc., IBM Corporation, Micro Focus, Software AG, Oracle Corporation, Wipro Limited, Signiant Inc., OpenText Corporation, CA Technologies Inc. y otros.

