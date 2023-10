Terapéutica y diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) Tamaño del mercado, participación, crecimiento, por tendencias emergentes, estrategias comerciales, tecnologías en desarrollo y panorama competitivo

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor.

El informe líder sobre el mercado de Terapéutica y diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) transmite la idea de un análisis de alto nivel de los principales segmentos del mercado y la identificación de oportunidades. El análisis de mercado y la segmentación del mercado se han llevado a cabo en términos de mercados, alcance geográfico, años considerados para el estudio, moneda y precios, metodología de investigación, entrevistas primarias con líderes de opinión clave, cuadrícula de posición de mercado de DBMR, matriz de desafíos de mercado de DBMR, fuentes secundarias. y suposiciones.

Se espera que el mercado mundial de terapias y diagnósticos de insuficiencia pancreática exocrina (EPI) crezca en el año previsto debido al aumento de los actores del mercado y la disponibilidad de servicios avanzados. Además, los fabricantes participan en actividades de desarrollo para lanzar servicios novedosos al mercado. El creciente desarrollo de técnicas sanitarias avanzadas está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, dificultades como las estrictas regulaciones para obstaculizar el sector terapéutico y de diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI), los efectos secundarios y los obstáculos religiosos asociados con la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT) podrían obstaculizar el crecimiento de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) global. mercado de terapéutica y diagnóstico en el período de pronóstico.

Se espera que el aumento del gasto sanitario en avance y desarrollo brinde oportunidades al mercado. Sin embargo, el alto costo asociado con el diagnóstico y tratamiento de EPI puede desafiar el crecimiento del mercado.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de terapias y diagnósticos de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) alcance un valor de 13.385,56 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa compuesta anual del 7,2% durante el período previsto.

La insuficiencia pancreática exocrina (EPI) es una afección médica en la que el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas para digerir grasas, proteínas y carbohidratos en el intestino. La EPI puede ser causada por diversas afecciones, como pancreatitis crónica, fibrosis quística y cáncer de páncreas. La terapia para la EPI implica el uso de terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT), que proporciona las enzimas digestivas necesarias que el páncreas no produce. PERT generalmente se toma con comidas y refrigerios para ayudar a descomponer los alimentos y absorber los nutrientes adecuadamente; Hay varios productos PERT disponibles, como pancrelipasa, pancreatina y lipasa.

El diagnóstico de EPI puede incluir análisis de sangre para medir los niveles de enzimas digestivas en la sangre, prueba de elastasa fecal para verificar el nivel de elastasa pancreática en las heces y pruebas de imágenes, como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o ecografías endoscópicas para visualizar el páncreas. y detectar cualquier anomalía. Además, las pruebas de aliento pueden medir los niveles de hidrógeno y metano en el aliento, lo que indica EPI.

Conductores

Prevalencia creciente de insuficiencia pancreática exocrina (EPI) debido a pancreatitis crónica y fibrosis quística

La insuficiencia pancreática exocrina (EPI) es una afección causada cuando el páncreas no produce cantidades suficientes de enzimas digestivas para ayudar a la digestión y la absorción de nutrientes. La pancreatitis crónica es la principal causa de EPI en adultos. La pancreatitis causa inflamación e hinchazón del páncreas. Con el tiempo, puede dañar las células pancreáticas que producen enzimas digestivas. Asimismo, la fibrosis quística es una de las principales causas de EPI en niños. Se hereda de los padres y provoca que se acumule una mucosidad espesa en los pulmones, lo que genera dificultad para respirar. El moco también se acumula en el páncreas e impide que las enzimas digestivas lleguen al intestino delgado. Las personas con EPI no pueden absorber suficientes grasas, proteínas y carbohidratos de los alimentos, lo que se denomina malabsorción.

Por lo tanto, la creciente prevalencia de EPI debido a pancreatitis crónica y fibrosis quística está impulsando el crecimiento del mercado en el período de previsión.

Avances tecnológicos crecientes en el diagnóstico y tratamiento de EPI

Existe una falta de consenso sobre cuál es el mejor enfoque de diagnóstico y los expertos han notado la falta de confiabilidad y especificidad de las pruebas de diagnóstico disponibles. Las pruebas de diagnóstico disponibles para EPI incluyen la cuantificación de grasa fecal, la prueba de elastasa-1 fecal y la prueba de triglicéridos C-mixtos en el aliento. Desarrollar un modelo de aprendizaje automático que identifique a los pacientes en una base de datos comercial de reclamos médicos que probablemente tengan EPI pero no estén diagnosticados es uno de los objetivos recientes para avanzar en el marco de diagnóstico y tratamiento de EPI.

Por lo tanto, los crecientes avances tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento de EPI están impulsando el crecimiento del mercado en el período previsto.

Restricción

Regulaciones estrictas para obstaculizar el sector terapéutico y de diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI)

El uso de terapias y medicamentos para los trastornos EPI en todo el mundo está aumentando rápidamente, con el crecimiento de la población anciana y varias enfermedades crónicas que se pueden prevenir mediante un diagnóstico temprano. Al mismo tiempo, los fabricantes de productos para trastornos del EPI en el mercado deben seguir ciertas regulaciones para obtener la aprobación de las autoridades superiores para lanzar el producto al mercado. Es necesario seguir estas estrictas pautas y esta es una de las tareas más difíciles de todos los pasos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) regula a los EE. UU. y la Unión Europea (UE) regula a Europa. Sin embargo, el rápido desarrollo de políticas y regulaciones de privacidad se está produciendo en Asia-Pacífico y EMEA, incluidos India, Rusia, China, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y Australia. Algunas agencias reguladoras de medicamentos, incluida la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA), han ordenado que los fabricantes obtengan aprobaciones regulatorias antes de comercializar sus productos debido a posibles efectos adversos y eficacia inadecuada. Estas estrictas regulaciones de la FDA han dificultado la aprobación de productos de pancrelipasa.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado mundial de terapias y diagnósticos de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) son EagleBio, AbbVie., Nordmark Arzneimittel GmbH & Co., Digestive Care, Inc., Cilian AG, Alcresta Therapeutics, Inc., ChiRhoClin, Abbott. , Bioserv Diagnostics, Laboratory Corporation of America, el grupo de empresas Organon Metagenics LLC, Janssen, Nestlé., VIVUS LLC. y ScheBo Biotech AG, entre otros.

Desarrollos recientes

En agosto de 2021, AzurRx anunció que había participado en el desarrollo de la lipasa derivada de levadura, MS1819, que ha sido diseñada para tener una actividad enzimática superior en comparación con los tratamientos actuales.

En febrero de 2023, Codexis, Inc. y Nestlé Health Science anunciaron los hallazgos provisionales de un ensayo de fase 1 que examina la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinamia de CDX-7108. Se creó una variación de la lipasa llamada CDX-7108 expresamente para solucionar los inconvenientes del actual tratamiento de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT). Esto ha ayudado a la empresa a comercializar el producto.

Alcance del mercado de Terapéutica y diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina (EPI)

El mercado mundial de terapias y diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) se clasifica en cinco segmentos notables, como diagnóstico, tratamiento, tipo de fármaco, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Diagnóstico

Pruebas de imagen

Prueba de función pancreática

Sobre la base del diagnóstico, el mercado mundial de terapias y diagnósticos de insuficiencia pancreática exocrina (EPI) se segmenta en pruebas de imagen y pruebas de función pancreática.

Tratamiento

Manejo Nutricional

Terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT)

Sobre la base del tratamiento, el mercado mundial de terapias y diagnósticos de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) se segmenta en manejo nutricional y terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT).

Tipo de droga

Genérico

De marca

Según el tipo de fármaco, el mercado mundial de terapias y diagnósticos de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) se segmenta en genéricos y de marca.

Usuario final

hospitales

Clínicas especializadas

Cuidados en el hogar

Centro de Diagnóstico

Institutos académicos y de investigación

Otros

Sobre la base del usuario final, el mercado global de terapias y diagnósticos de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, atención domiciliaria, centros de diagnóstico, institutos académicos y de investigación, y otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Farmacia minorista

Distribuidor externo

Otros

Según el canal de distribución, el mercado mundial de terapias y diagnósticos de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) se segmenta en licitación directa, farmacia minorista, distribuidor externo y otros.

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

TOC:

1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2 DEFINICIÓN DEL MERCADO

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO MUNDIAL DE TERAPÉUTICA Y DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA PANCREÁTICA EXOCRINA (EPI)

1.4 LIMITACIONES

1.5 MERCADOS CUBIERTOS

2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

2.1 MERCADOS CUBIERTOS

2.2 ALCANCE GEOGRÁFICO

2.3 AÑOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO

2.4 MONEDA Y PRECIO

2.5 MODELO DE VALIDACIÓN DE DATOS DEL TRÍPODE DBMR

2.6 MODELADO MULTIVARIADO

2.7 CURVA DE VIDA DEL TIPO DE PRODUCTO

2.8 ENTREVISTAS PRINCIPALES CON LÍDERES DE OPINIÓN CLAVE

2.9 CUADRO DE POSICIONES DE MERCADO DE DBMR

2.1 CUADRO DE COBERTURA DEL TIPO DE PRUEBA DE MERCADO

2.11 ANÁLISIS DE PARTICIPACIONES DE PROVEEDORES

2.12 FUENTES SECUNDARIAS

2.13 SUPUESTOS

3 RESUMEN EJECUTIVO

4 INFORMACIONES PREMIUM

4.1 ANÁLISIS PESTEL

4.2 ANÁLISIS DE PORTERO

5 PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA

6 MARCO REGULATORIO

7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

7.1 CONDUCTORES

7.1.1 PREVALENCIA AUMENTADA DE INSUFICIENCIA PANCREÁTICA EXOCRINA (EPI) DEBIDA A PANCREATITIS CRÓNICA Y FIBROSIS QUÍSTICA

7.1.2 AVANCES TECNOLÓGICOS CRECIENTES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE EPI

7.1.3 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE LOS ACTORES CLAVE DEL MERCADO

7.1.4 ESTILOS DE VIDA SEDENTARIOS Y DIETAS NO SALUDABLES

7.2 RETENCIONES

7.2.1 NORMATIVA ESTRICTA PARA DIFICULTAR EL SECTOR TERAPÉUTICO Y DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA PANCREÁTICA EXOCRINA (EPI)

7.2.2 EFECTOS SECUNDARIOS Y OBSTÁCULOS RELIGIOSOS ASOCIADOS CON LA TERAPIA DE REEMPLAZO DE LA ENZIMA PANCREÁTICA (PERT)

7.3 OPORTUNIDADES

7.3.1 PREVALENCIA AUMENTADA DE TRASTORNOS PANCREÁTICOS Y CONDICIONES ASOCIADAS

7.3.2 AUMENTAR LA CONCIENCIA SOBRE LOS BENEFICIOS DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PRECOZ DEL PAI

7.3.3 DEMANDA CRECIENTE DE TERAPIAS COMBINADAS Y MEDICINA PERSONALIZADA

7.4 DESAFÍOS

7.4.1 ALTO COSTO ASOCIADO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL PAI

7.4.2 DISPONIBILIDAD LIMITADA DE TERAPÉUTICAS Y DIAGNÓSTICOS DEL EPI

8 MERCADO MUNDIAL DE TERAPÉUTICA Y DIAGNÓSTICO DE LA INSUFICIENCIA PANCREÁTICA EXOCRINA (EPI), POR TRATAMIENTO

Continuado…

Explore el resumen detallado del informe de investigación con TOC: https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-exocrine-pancreatic-insufficiency-epi-therapeutics-and-diagnostics-market&Shri

