Según el nuevo informe de investigación publicado por Premium Market Insights, titulado “ Mercado de despliegue de redes y torres 5G, se espera que el tamaño del mercado alcance los US$17.785,55 millones para 2028; se estima registrar una CAGR de 11.6% de 2022 a 2028.

La adopción de 5G aumenta constantemente en los mercados de América del Norte, como EE. UU. y Canadá, debido a factores como la recuperación económica posterior a la pandemia, la creciente adopción de teléfonos inteligentes 5G y la expansión de la cobertura de red por parte de los CSP. Además, el despliegue de la red 5G por parte de los operadores móviles en planes de suscripción razonables para aplicaciones comerciales y residenciales en todos los países de América del Norte contribuye aún más al crecimiento del mercado de despliegue de redes 5G y torres celulares. Además, el aumento del gasto en I+D por parte de los CSP sigue aumentando la eficacia de la tecnología de red 5G. Por ejemplo, Qualcomm Technologies, Inc. ha integrado mmWave en sus ofertas de 5G para optimizar las capacidades de la red 5G.

La creciente aceptación de la automatización y la creciente necesidad de sistemas de comunicación eficientes en tiempo real en diversas industrias, como la venta minorista, la fabricación, la atención médica, la educación y los servicios públicos, contribuyen aún más al aumento de la adopción de servicios de red 5G en toda la región. En septiembre de 2020, Virginia Roadways implementó la tecnología de comunicaciones C-V2X de Qualcomm Technologies, Inc. para mejorar la seguridad vial y vehicular en todo el estado. De manera similar, en abril de 2020, AT&T aceleró el despliegue de torres de telefonía móvil 5G para respaldar instalaciones médicas con conectividad mejorada. Estos factores contribuyen aún más al crecimiento del mercado de redes y torres 5G en la región.

El mercado norteamericano de despliegue de redes y torres 5G está segmentado en Estados Unidos, Canadá y México. Estados Unidos tuvo la mayor participación de mercado en el despliegue de redes 5G y torres celulares en 2022. Este crecimiento se debe a la presencia de una gran cantidad de proveedores de servicios de red 5G establecidos en países como EE. UU. y Canadá. América del Norte también está viendo un aumento de nuevos participantes que ofrecen atractivos planes 5G para fines individuales y comerciales.

Según la GSMA, se prevé que la penetración de suscripciones en América del Norte aumente del 84 % en 2021 al 85 % en 2025. En 2021, la adopción de teléfonos inteligentes en la región representó el 82 %, y se espera que alcance el 85 % para 2025. El creciente número de iniciativas gubernamentales para implementar y alentar la implementación de redes 5G está impulsando el crecimiento del mercado de implementación de 5G en América del Norte: redes y mástiles por delante.

Estados Unidos representó la mayor parte del mercado norteamericano de redes y torres 5G en 2021. Una de las principales razones detrás de la alta contribución del país es la presencia de numerosos proveedores de redes 5G, incluidos Verizon, AT&T, T-Mobile, Comcast y Dish en todo el país. Verizon ha estado ofreciendo Internet de banda ancha 5G en 900 ciudades de EE. UU. desde octubre de 2018.

De manera similar, AT&T lanzó sus servicios 5G en diciembre de 2018. Ofrece dos servicios 5G principales: 5G+ en más de 40 ciudades y una red 5G de banda baja en más de 14,000 ciudades y pueblos de todo el país. Esta amplia gama de servicios 5G de los proveedores de servicios de red mencionados anteriormente está contribuyendo al crecimiento del mercado de despliegue de torres y redes 5G de América del Norte. Por ejemplo, en abril de 2022, Pete’s implementó sistemas de autopago en sus 50 tiendas minoristas en los Estados Unidos. De manera similar, en junio de 2022, Dollar General comenzó a probar los sistemas de autopago en sus muchas tiendas minoristas para ofrecer a los clientes una experiencia de compra mejorada. Estos factores continúan impulsando el negocio del actor del mercado norteamericano de redes y torres 5G.

AMERICAN TOWER CORPORATION, CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP, CTI TOWERS INC., DISH Network LLC, SBA Communications Corporation, CommScope Inc., Mavenir, Verizon Communications Inc., AT&T Inc. y Qualcomm Technologies Inc. se encuentran entre las redes y torres 5G líderes participantes del mercado.

El tamaño general del mercado para la implementación de redes y torres 5G se ha derivado de fuentes primarias y secundarias. Para comenzar el análisis de mercado de Despliegue de torres y redes 5G, se realizó una extensa investigación secundaria utilizando fuentes internas y externas para obtener información cualitativa y cuantitativa relacionada con el mercado Despliegue de torres y redes 5G. El procedimiento también sirve para obtener una visión general y una previsión del crecimiento del mercado en relación con todos los segmentos del mercado. Además, se realizaron varias entrevistas principales con participantes y comentaristas de la industria para validar los datos y obtener más información analítica sobre el tema. Los participantes en este proceso incluyen expertos de la industria como vicepresidentes,

