Tendencias industriales del mercado europeo de tratamiento de enfermedades fibróticas, fabricantes clave, análisis regionales y oportunidades

El mercado europeo de tratamiento de enfermedades fibróticas está impulsado por factores como la creciente prevalencia de enfermedades fibróticas, un aumento en el número de personas que fuman cigarrillos y los avances tecnológicos en el tratamiento de enfermedades de fibrosis, lo que conduce al crecimiento del mercado. Actualmente, el gasto en atención sanitaria ha aumentado en los países desarrollados y emergentes, lo que se espera que cree una ventaja competitiva para que los fabricantes desarrollen productos nuevos e innovadores.

Descargue el informe de muestra en PDF: https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-fibrotic-diseases-treatment-market&Shri

El informe del mercado europeo de tratamiento de enfermedades fibróticas proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el análisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, producto. lanzamientos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para recibir un informe del analista. Nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado. La escalabilidad y la expansión comercial de las unidades minoristas en los países en desarrollo de varias regiones y la asociación con proveedores para la distribución segura de máquinas y productos farmacéuticos son los principales impulsores que impulsaron la demanda del mercado en el período previsto.

El mercado europeo de tratamiento de enfermedades fibróticas brinda apoyo y tiene como objetivo reducir la progresión de las enfermedades. Data Bridge Market Research analiza que el mercado europeo de tratamiento de enfermedades fibróticas crecerá a una tasa compuesta anual del 6,0% durante el período previsto de 2022 a 2030.

Conductores

Prevalencia creciente de enfermedades fibróticas

Debido a diversos factores de riesgo, como el envejecimiento, la obesidad, la presión arterial alta (hipertensión) o los antecedentes familiares de enfermedades fibróticas, los pacientes con enfermedades fibróticas están aumentando a nivel mundial y se están convirtiendo en un problema socioeconómico importante. Por tanto, el creciente número de pacientes con enfermedades fibróticas aumenta la demanda de tratamiento, lo que actúa como impulsor del mercado de tratamiento de enfermedades fibróticas.

Aumento del número de personas que fuman cigarrillos

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más reconocidos para el desarrollo de fibrosis pulmonar idiopática (FPI). Además, trabajos recientes sugieren que fumar puede tener un efecto perjudicial sobre la supervivencia de los pacientes con FPI. Se desconoce en gran medida el mecanismo por el cual fumar puede contribuir a la patogénesis de la FPI. Sin embargo, la evidencia acumulada sugiere que el aumento del estrés oxidativo podría promover la progresión de la enfermedad en pacientes con FPI que son y exfumadores.

Por lo tanto, el humo del cigarrillo contiene partículas y numerosos productos químicos, incluido el altamente tóxico RONS, que aumenta la inflamación dentro del cuerpo y, por lo tanto, provoca diversas enfermedades, incluida la fibrosis pulmonar y el cáncer, entre otras, lo que se espera que impulse el crecimiento del tratamiento de las enfermedades fibróticas. mercado.

Avance tecnológico en el tratamiento de las enfermedades de fibrosis

La FPI se caracteriza por la acumulación progresiva de tejido cicatricial en el pulmón y se asocia con una esperanza de vida media de 2 a 4 años. Hasta hace poco, las opciones de tratamiento eran limitadas y se centraban en terapias antiinflamatorias ineficaces, paliaciones, trasplantes o reclutamientos para ensayos. Importantes avances recientes en este campo han dado lugar a dos nuevos agentes antifibróticos, pirfenidona y nintedanib, que han demostrado ralentizar significativamente la progresión de la enfermedad en la FPI.

Por lo tanto, se espera que los crecientes avances tecnológicos para la detección y el tratamiento de enfermedades fibróticas impulsen el crecimiento del mercado de tratamiento de enfermedades fibróticas.

Oportunidades

Aumento de las actividades de investigación y desarrollo

Las actividades de investigación y desarrollo han abierto significativamente diversas vías para el tratamiento de diversas enfermedades. Los avances tecnológicos emergentes, junto con la investigación adecuada, conducen a la formación de varios fármacos para el tratamiento de enfermedades. La mayoría de la gente asocia la función de investigación y desarrollo de una empresa con la invención de nuevos productos. Si bien las invenciones son importantes, el desarrollo de productos existentes es de igual importancia ya que las preferencias de los consumidores cambian continuamente.

Por lo tanto, se espera que las crecientes actividades de investigación y desarrollo de medicamentos y tratamientos para enfermedades fibróticas actúen como oportunidades para el crecimiento del mercado de tratamiento de enfermedades fibróticas.

Desarrollo de terapias nuevas y más efectivas para las enfermedades fibróticas

Hay muy pocas opciones de tratamiento disponibles para las enfermedades fibróticas. Estos incluyen medicamentos que incluyen pirfenidona y nintedanib, oxigenoterapia, trasplante de órganos y rehabilitación pulmonar.

Algunos actores del mercado son Boehringer Ingelheim International GmbH, AbbVie Inc., Redx Pharma Plc, Bristol-Myers Squibb Company, Gilead Sciences, Inc., KITHER BIOTECH SRL, Verona Pharma plc, Intercept Pharmaceuticals, Inc., Pharmaxis Ltd., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. y Sandoz International GmbH, entre otros.

Vea el informe completo: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-fibrotic-diseases-treatment-market?Shri

Definición de mercado

El término fibrosis describe el desarrollo de tejido conectivo fibroso como una respuesta reparadora a una lesión o daño. La fibrosis puede referirse al depósito de tejido conectivo que se produce como parte de la curación normal o al depósito excesivo de tejido que se produce como un proceso patológico. Las enfermedades caracterizadas por una fibrosis progresiva e incontrolada incluyen la fibrosis pulmonar idiopática (FPI), la esteatohepatitis no alcohólica (NASH) y la esclerosis sistémica (ES).

La fibrosis es un grupo de enfermedades graves de órganos/tejidos que afectan el sistema tisular. La fibrosis cicatriza y engrosa el tejido. Afecta al tejido conectivo, por ejemplo, en el pulmón y los alvéolos (sacos de aire dentro de los pulmones). El daño pulmonar empeora gradualmente con el tiempo. Los tejidos pulmonares duros y rígidos no se expanden tan bien como deberían, lo que dificulta la respiración. La fibrosis pulmonar puede causar dificultad para respirar cuando realiza tareas rutinarias que nunca antes le parecieron agotadoras.

