Tendencias del mercado mundial de vacunas, participación, tamaño de la industria, crecimiento, demanda, oportunidades y pronóstico hasta 2029

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de vacunas será testigo de un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,22% durante el período previsto 2022-2029.

Se espera que el mercado de vacunas crezca rápidamente durante el período previsto 2022-2029 debido a la aparición de la pandemia de COVID-19 en los últimos años. La tecnología de las vacunas ha avanzado significativamente durante la última década, cambiando significativamente el futuro del desarrollo de vacunas. La introducción de la ingeniería genética ha facilitado muchas mejoras en los programas de desarrollo de vacunas, lo que ha dado como resultado nuevos productos.

Las vacunas permiten que las personas estén expuestas a patógenos de forma controlada. Los gobiernos de todo el mundo están centrando sus esfuerzos en reducir la carga mundial de morbilidad, en particular las enfermedades prevenibles con vacunas. La vacunación también se considera la primera línea de defensa en caso de un brote endémico o pandémico que pueda provocar problemas médicos.

Los principales actores que operan en el mercado de vacunas son Merck & Co., Inc., Pfizer Inc., GlaxoSmithKline plc, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Sanofi, CSL Limited, Panacea Biotec, etc. . .hay. . hay. , EMERGENTE, Novavax, Inc., INOVIO Pharmaceuticals, Bavarian Nordic, Sinovac Biotech Ltd., Bharat Biotech, Biotec, Serum Institute of India Pvt. Limitado. Ltd., AstraZeneca, Johnson & Johnson Private Limited, Indian Immunologicals Ltd. etc.

Alcance del mercado de vacunas

El mercado de vacunas está segmentado según tecnología, tipo, indicación, vía de administración, usuario final y canal de distribución. El crecimiento de estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de bajo crecimiento de la industria y proporciona a los usuarios información valiosa sobre el mercado e información del mercado para ayudarles a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

tecnología

vacuna conjugada

Vacunas inactivadas y subunitarias.

Vacuna desintoxicada en medicina herbaria.

Sobre la base de la tecnología, el mercado de vacunas se segmenta en vacunas conjugadas, vacunas inactivadas y de subunidades y vacunas vivas atenuadas.

categoría

vacuna monovalente

vacuna multivalente

Los segmentos comunes del mercado de vacunas incluyen vacunas monovalentes y vacunas multivalentes.

Denotar

enfermedad neumocócica

gripe

enfermedad meningocócica

polio

rotavirus

hepatitis

Dengue

zona

Según las indicaciones, el mercado de vacunas se segmenta en enfermedades neumocócicas, influenza, enfermedad meningocócica, polio, rotavirus, hepatitis, dengue y culebrilla.

Ruta de administración

oral-

parenteral

El mercado de vacunas se segmenta en orales, parenterales y otras según la vía de administración.

usuario final

clínica

hospital

Puntos clave cubiertos en este informe de investigación de mercado:

tamaño de mercado

nuevas ventas en el mercado

venta de reposición en el mercado

Base instalada

Mercado por marca

volumen de proceso de mercado

Análisis de precios de productos en el mercado.

Resultados médicos en el mercado.

Análisis de costes sanitarios en el mercado.

Marco regulatorio y cambios.

Análisis de precios y descuentos.

Cuota de mercado en varias regiones.

Desarrollos recientes para los competidores del mercado

Próximas aplicaciones

Investigación de innovadores de mercado

Contenido:

Sección 01: Resumen

Sección 02: Alcance del informe

Sección 03: Metodología de la investigación

Artículo 04: Presentación

Sección 05: Perspectivas del Mercado

Sección 06: Tamaño del mercado

Sección 07: Análisis de las cinco fuerzas

Sección 08: Segmentación del mercado por tecnología

Sección 09: Segmentación del mercado por aplicación

Artículo 10: Estado de cliente

Sección 11: Segmentación del mercado por usuario final

Sección 12: Pago local

Sección 13: Marco para la toma de decisiones

Sección 14: Impulsores y desafíos

Sección 15: Tendencias del mercado

Artículo 16: Entorno competitivo

Artículo 17: Perfil de la empresa

Artículo 18: Enmienda

