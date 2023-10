Tendencias del mercado global de drogas psicodélicas de EE. UU., participación, tamaño de la industria, crecimiento, oportunidades y pronóstico para 2029

El informe de mercado de Drogas psicodélicas de EE. UU. le permite centrarse en aspectos importantes del mercado, como las tendencias recientes y las condiciones del mercado. Además, el informe de mercado también contiene toda la información, incluida la definición del mercado, clasificaciones, desarrollos clave, aplicaciones y compromisos, al tiempo que detalla las acciones de los actores clave con respecto a lanzamientos de productos, empresas conjuntas, desarrollos, fusiones y adquisiciones y sus efectos. en términos de ventas, importación, exportación, ingresos y valores CAGR. Este informe de análisis de la industria habla en detalle sobre el proceso de fabricación, el tipo y las aplicaciones. Informe del mercado de drogas psicodélicas de EE. UU.

En el documento sobre el mercado de drogas psicodélicas de EE. UU., la segmentación del mercado se realiza en términos de mercados cubiertos, extensión geográfica, años considerados para el estudio, moneda y precio, metodología de investigación, entrevistas primarias con líderes de opinión clave, cuadrícula de posición de mercado de DBMR, matriz de desafíos de mercado de DBMR. , fuentes secundarias y suposiciones. Para tomar mejores decisiones, generar más ingresos y hacer negocios rentables, este informe de investigación de mercado es la clave. Todos estos datos e información son muy importantes para las empresas a la hora de caracterizar las estrategias de producción, marketing, ventas, promoción y distribución de productos y servicios. El informe estadounidense sobre el tráfico de drogas psicodélicas es bastante fundamental,

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de drogas psicodélicas se valoró en 2.834,72 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 9.818,68 millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 16,8% durante el período previsto de 2022 a 2029. El informe de mercado elaborado por El equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

Las drogas psicodélicas se utilizan para mejorar o alterar las percepciones sensoriales, los procesos cognitivos, los niveles de energía y las experiencias espirituales. Las tres formas de drogas psicodélicas son las empatógenas, las disociativas y las serotoninérgicas. Estos medicamentos se usan para tratar el trastorno depresivo mayor, la depresión resistente al tratamiento, el trastorno de pánico, el trastorno de estrés postraumático y la adicción a opioides, entre otras afecciones.

Dinámica del mercado de drogas psicodélicas de EE. UU.

Conductores

Mayor prevalencia de depresión y trastornos mentales

El mayor uso de sustancias ilícitas ha aumentado la depresión y los problemas mentales. Debido a la creciente prevalencia de la depresión y las enfermedades mentales, se espera que aumente la demanda de psicodélicos, impulsando la industria.

Mayor conciencia sobre la salud mental.

Los psicodélicos se han vuelto más conocidos a través de anuncios, iniciativas de concientización pública y otros medios. Se ha animado a las personas a elegir el tratamiento adecuado para los procesos de trastornos mentales y a los especialistas a través de campañas de sensibilización, lo que ha aumentado la demanda de drogas psicodélicas. Como resultado, es probable que una mayor conciencia sobre la salud mental sea un motor clave de la expansión del mercado.

Incrementar la inversión en infraestructura sanitaria.

Otro factor importante que influye en la tasa de crecimiento del mercado de drogas psicodélicas es el creciente gasto sanitario que ayuda a mejorar su infraestructura.

Además, la descentralización de las farmacias ampliará el mercado de drogas psicodélicas. Además, los altos ingresos disponibles y la creciente aceptación de los psicodélicos para el tratamiento de la depresión ampliarán el mercado de los psicodélicos. Junto con esto, el aumento de la población geriátrica y la introducción de nuevas drogas psicodélicas aumentarán la tasa de crecimiento del mercado.

Oportunidades

Incremento del número de actividades de investigación y desarrollo.

Además, el crecimiento del mercado se ve impulsado por un aumento en el número de actividades de investigación y desarrollo. Esto brindará oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de drogas psicodélicas. Junto con esto, el aumento de las aprobaciones de medicamentos y el lanzamiento de nuevos productos impulsará aún más la tasa de crecimiento del mercado.

Además, el aumento de las inversiones para el desarrollo de tecnologías avanzadas y el aumento del número de mercados emergentes brindarán oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de drogas psicodélicas durante el período de pronóstico.

Limitaciones/desafíos

Por otro lado, el retraso en el proceso de aprobación de medicamentos y la mala comunicación de los pedidos entre médicos y farmacéuticos obstaculizarán la tasa de crecimiento del mercado. La escasez de profesionales capacitados y la falta de infraestructura sanitaria en las economías en desarrollo desafiarán el mercado de las drogas psicodélicas. Además, las políticas regulatorias estrictas y los crecientes efectos secundarios de las drogas psicodélicas actuarán como una restricción y obstaculizarán aún más la tasa de crecimiento del mercado durante el período previsto 2022-2029.

Análisis de crecimiento regional:

América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México)

Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia e Italia)

Asia-Pacífico (China, Japón, Corea, India y Sudeste Asiático)

América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia, etc.)

Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria y Sudáfrica)

Este informe completo proporciona:

Mejorar la toma de decisiones estratégicas Investigación, presentación y soporte del plan de negocio. Mostrar oportunidades de mercados emergentes en las que centrarse Mejor conocimiento de la industria. Proporciona la información más reciente sobre importantes novedades del mercado. Desarrollar una estrategia de crecimiento informada. Desarrollar conocimientos técnicos Descripción de tendencias a explotar Fortalecer el análisis competitivo Al proporcionar un análisis de riesgos, puede evitar los obstáculos que pueden crear otras empresas. En última instancia, puede maximizar la rentabilidad de su negocio.

Indice:

Parte 01: Resumen ejecutivo

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: Descripción general del mercado de drogas psicodélicas de EE. UU.

Parte 04: Tamaño del mercado de drogas psicodélicas de EE. UU.

Parte 05: Segmentación del mercado de Drogas psicodélicas de EE. UU. por producto

Parte 06: Análisis de las cinco fuerzas.

Parte 07: Panorama del cliente

Parte 08: Paisaje geográfico

Parte 09: Marco de decisión

Parte 10: impulsores y desafíos

Parte 11: Tendencias del mercado

Parte 12: panorama de proveedores

Parte 13: Análisis de proveedores

Alcance del mercado de drogas psicodélicas de EE. UU.

El mercado de drogas psicodélicas está segmentado según la fuente, el tipo, el fármaco, la aplicación, la vía de administración, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de bajo crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios valiosos conocimientos e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las mejores aplicaciones del mercado.

fuente

Sintético

natural

Tipo

empatogénico

disociativo

Otros

drogas

ácido gamma-hidroxibutírico

ketamina

psilocibina

Otros

Solicitud

narcolepsia

Depresión resistente al tratamiento

Trastorno depresivo mayor

adicción a los opioides

Trastorno de estrés postraumático

Otros

ruta de administración

Oral

Inhalación

inyectable

Usuario final

hospitales

Clínicas especializadas

Cuidados en el hogar

Otros

canal de distribucion

Farmacia Hospitales

farmacia minorista

farmacia en línea

Razones para obtener el informe del mercado de drogas psicodélicas de EE. UU.

Este informe ofrece una perspectiva prospectiva sobre varios factores que impulsan o restringen el crecimiento del mercado.

Ofrece un análisis en profundidad para cambiar la dinámica competitiva.

Presenta un análisis detallado de la dinámica competitiva cambiante y lo coloca por delante de la competencia.

Ofrece un pronóstico de seis años evaluado en función del crecimiento esperado del mercado.

Ayuda a tomar decisiones comerciales informadas al realizar análisis precisos de los segmentos del mercado y tener una descripción general completa del mercado de drogas psicodélicas de EE. UU.

Este informe ayuda a los lectores a comprender los principales segmentos de productos y su futuro.

