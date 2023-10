Tendencias del mercado de telerradiología, informe de investigación, crecimiento, oportunidades y pronóstico

Este informe de investigación de mercado de Telerradiología demuestra ser el mejor informe de mercado creado teniendo en cuenta numerosos factores importantes. Para proporcionar un enfoque claro en el mercado, a través de este informe se proporcionan los últimos conocimientos y análisis del mercado. Los datos de mercado presentados en el informe ayudan a reconocer las diversas oportunidades de mercado que existen a nivel internacional. Los informes también son útiles al lanzar un nuevo producto o expandir su negocio a nivel regional o global. También considera técnicas de análisis de mercado tanto cualitativas como cuantitativas, ya sea que se realizaron grupos focales o entrevistas en profundidad, encuestas a clientes o análisis de datos secundarios, respectivamente.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de telerradiología alcance un tamaño de 5.910,05 millones de dólares estadounidenses para 2029, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 18,5% durante el período previsto. Los servicios representan el segmento de tipo más grande del mercado debido al aumento de los servicios de telerradiología en la población mundial. Este informe de mercado también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Al integrar esta información, las empresas obtienen información completa sobre cómo se desarrollará el mercado durante el período de pronóstico. Al adquirir detalles matizados que abarcan definiciones, clasificaciones, aplicaciones y participación del mercado, las organizaciones están mejor equipadas para visualizar las condiciones del mercado y predecir las trayectorias de desempeño del mercado.

Los actores clave mencionados en el informe son:

원격 진료 클리닉, Virtual Radiologic, RamSoft, Inc., Koninklijke Philips NV, Everlight Radiology, Teleradiology Solutions, All-American Teleradiology, Medica Group PLC, Vital Radiology Services, PMG Services, Inc., General Electric, RadNet, Inc., FUJIFILM Corporation, Agfa-Gevaert Group, USARAD.COM, TeleDiagnosys Services Pvt Ltd., ONRAD, Inc., 4ways Healthcare Limited, Allscripts Healthcare, LLC, Redox, Inc., NightHawk Radiology, NightShift Radiology y NucleusHealth.

Factores clave:

Se espera que el aumento de los procedimientos de imágenes aumente la demanda de soluciones de telerradiología en cuanto a confiabilidad y eficiencia. El diagnóstico por imágenes avanzado, incluidas las imágenes de medicina nuclear, como la resonancia magnética diagnóstica (MRI), la tomografía computarizada (CT) y la tomografía por emisión de positrones (PET), está atrayendo a muchos proveedores nuevos. El volumen de servicios de diagnóstico por imágenes médicas prescritos por profesionales médicos, incluidos los radiólogos, está aumentando rápidamente. Las tomografías computarizadas representan una cuarta parte de la exposición a la radiación de todos los estadounidenses. La gestión de sistemas de diagnóstico por imágenes sofisticados y de última generación requiere un alto nivel de ingeniería y experiencia, lo que hace que los casos sean cada vez más complejos sin los recursos adecuados. La adopción de soluciones de teledetección ha contribuido significativamente a reducir la brecha rural-urbana en países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, así como en muchos países emergentes, incluidos India y Brasil. Estas soluciones son más prácticas y económicas porque eliminan los desplazamientos y permiten a los radiólogos trabajar desde cualquier lugar. La escasez de radiólogos calificados ha aumentado aún más la demanda de servicios de radiología.

Características importantes en los aspectos más destacados del mercado de ofertas del informe:

Descripción detallada de este mercado.

cambios en la dinámica del mercado industrial;

Segmentación detallada del mercado según el tipo, la aplicación, etc.

Tamaño de mercado histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor.

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

Situación competitiva en este mercado.

Estrategias corporativas y de producto clave

Sectores/regiones de nicho potenciales que muestran un crecimiento prometedor.

Segmentos clave del mercado

유형별(하드웨어, 시스템, 소프트웨어, 통신 및 네트워킹 서비스), 전달 모드(웹 기반 전달 모드, 클라우드 기반 전달 모드 및 온프레미스 전달 모드), 이미징 기술(소형 매트릭스 크기 및 대형 매트릭스 크기) , 기술(고급 그래픽 처리, 볼륨 렌더링, 다면 재구성 및 이미지 압축), 절차(원격 상담, 원격 진단 및 원격 모니터링), 응용(심장학, 신경학, 종양학, 근골격계, 위장병학, 골반 및 복부, 산부인과, 비뇨기과, 유방조영술, 치과 등), 현장(원내, 해외 및 국내), 연령(소아과, 노인과 및 성인), 구매 방식(그룹 구매 및 개인 구매), 최종 사용자(병원 , 외래 수술 센터, 개인 의사 사무실, 진단 영상 센터 및 기타).

이 보고서에서 연구된 주요 지역 및 국가:

북아메리카

유럽

아시아 태평양

MEA

남아메리카

2022년에는 GDP가 높은 최대 소비자 시장에서 주요 시장 참가자가 존재하기 때문에 북미가 지배적입니다. 미국은 원격 방사선학의 기술 발전으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 북미가 시장을 장악하고 있습니다. R&D에 대한 투자 증가와 치료 요법 공식화를 위한 옵션으로 원격 방사선학 채택 증가로 인해 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 미국은 General Electric, Agfa-Gevaert Group, Koninklijke Philips NV, FUJIFILM Corporation 등과 같은 첨단 기술 제공업체의 강력한 존재로 인해 북미 지역을 지배하고 있습니다. 영국은 신흥 시장의 수요 증가와 의료 산업의 확장으로 인해 유럽을 지배하고 있습니다. 중국은 의료비 지출 증가로 아시아태평양 지역을 장악하고 있다.

목차

파트 01: 요약

파트 02: 보고서 범위

파트 03: 연구 방법론

파트 04: 시장 환경

파트 05: 파이프라인 분석

파트 06: 시장 규모

07부: 5가지 힘 분석

파트 08: 시장 세분화

파트 09: 고객 환경

파트 10: 지역 경관

파트 11: 의사결정 프레임워크

12부: 동인과 과제

파트 13: 시장 동향

14부: 공급업체 환경

파트 15: 벤더 분석

16부: 부록

