Tendencias del mercado de fraccionamiento de plasma, tasa de crecimiento, información, estado y perspectivas, valor, oportunidades y desafíos

Se espera que el mercado mundial de fracciones de plasma alcance un crecimiento en el período de pronóstico 2021-2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una tasa compuesta anual del 6,5% durante el período previsto 2021-2028 y se espera que alcance los 40.088,69 dólares. El gran número de centros de recolección de plasma ayuda a aumentar la demanda del mercado de fraccionamiento de plasma.

Los actores clave mencionados en el informe son:

Grifols, SA, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Octapharma AG, CSL Plasma, Japan Blood Products Organization, China Biologic Products Holdings, Inc., LFB SA, Green Cross Corp., Shanghai RAAS, Baxter, Bio Products Laboratory Ltd., Novasep Holding SAS , Pall Corporation, KabaFusion, Sichuan Yuanda Shuyang Pharmaceutical Co., Ltd., Bharat Serums and Vaccines Limited (BSV), SK Plasma, Kedrion SpA, Sanquin, Biotest AG, Merck KGaA, ADMA Biologics, Inc., Boccard, Intas Pharmaceuticals Ltd y CENTURION Ilaç Sanayi y Ticaret AS. Los analistas de DBMR comprenden sus ventajas competitivas y brindan análisis competitivos para cada competidor individualmente.

Factores clave:

El mercado mundial de fracciones de plasma está creciendo debido a factores como el aumento de las enfermedades respiratorias en todo el mundo, el envejecimiento de la población que padece enfermedades relacionadas con la sangre y el creciente uso de inmunoglobulinas. El aumento de enfermedades raras que requieren el uso de terapia con plasma o derivados del plasma también es un factor importante en el crecimiento del mercado. El mercado mundial de fraccionamiento de plasma también está en auge debido al aumento de las inversiones en investigación y desarrollo. Sin embargo, las estrictas regulaciones gubernamentales con respecto a la terapia con plasma están frenando el crecimiento del mercado de fracciones de plasma. Además, la falta de proteínas plasmáticas obstaculiza el crecimiento del mercado.

Características importantes en los aspectos más destacados del mercado de ofertas del informe:

Descripción detallada de este mercado.

cambios en la dinámica del mercado industrial;

Segmentación detallada del mercado según el tipo, la aplicación, etc.

Tamaño de mercado histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor.

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

Situación competitiva en este mercado.

Estrategias corporativas y de producto clave

Sectores/regiones de nicho potenciales que muestran un crecimiento prometedor.

Segmentos clave del mercado

Por tipo de producto (inmunoglobulinas, concentrados de factores de coagulación, albúmina, inhibidores de proteasa y otros productos), aplicación (neurología, inmunología, hematología, cuidados críticos, neumología, hemato-oncología, reumatología y otros), tecnología de procesamiento (cromatografía de intercambio iónico, Affinity) Cromatografía, Criopreservación, Ultrafiltración y Microfiltración), Modo (Fraccionamiento de Plasma Moderno y Fraccionamiento de Plasma Tradicional), Usuario Final (Hospitales y Clínicas, Laboratorios de Investigación Clínica, Instituciones Académicas y otros), Canal de Distribución (Licitación Directa, Distribución de Terceros y otros), países (Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, Suiza, Países Bajos, Rusia, Turquía, otros países europeos, Japón, China, Corea, India, Australia, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, otras regiones de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, América del Sur, Sudáfrica, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel y otras regiones de Medio Oriente y África)

Regiones y países clave estudiados en este informe:

América del norte

Europa

Asia Pacífico

COSA

Sudamerica

América del Norte domina el mercado mundial de fracciones de plasma con la CAGR más alta debido a una mayor conciencia de los amplios beneficios del plasma en los Estados Unidos. En la región de Asia y el Pacífico, China domina el mercado mundial de fracciones de plasma debido a la creciente demanda de fracciones de plasma y la creciente preocupación por la salud humana. En Europa, Alemania domina el mercado con la mayor cuota debido a su población de edad avanzada y sus enfermedades de inmunodeficiencia.

índice

Parte 01: Resumen

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: Metodología de la investigación

Parte 04: Entorno de mercado

Parte 05: Análisis de tuberías

Parte 06: Tamaño del mercado

Parte 07: Análisis de las cinco fuerzas

Parte 08: Segmentación del mercado

Parte 09: Experiencia del cliente

Parte 10: Paisaje local

Parte 11: Marco de decisión

Parte 12: Impulsores y desafíos

Parte 13: Tendencias del mercado

Parte 14: Entorno del proveedor

Parte 15: Análisis de proveedores

Parte 16: Apéndice

