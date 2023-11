Tecnologías de planificación de recursos empresariales Panorama competitivo del mercado, tamaño, participación, tendencias, demanda y análisis FODA

El informe más reciente de Data Bridge Market Research, ” Mercado de tecnologías de planificación de recursos empresariales “ , examina en detalle las estrategias de crecimiento, los impulsores, las oportunidades, los segmentos clave, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y el entorno competitivo. Para prosperar en un mercado en rápida evolución, las empresas de hoy requieren soluciones innovadoras y excepcionales. El informe de investigación de mercado de Tecnologías de planificación de recursos empresariales sirve como un recurso excepcional, que ofrece información técnica y financiera actualizada sobre la industria hasta 2030. Los clientes obtienen una comprensión incomparable de las mejores oportunidades de mercado dentro de sus respectivos sectores a través de este informe completo. La segmentación del mercado se cubre ampliamente, considerando múltiples aspectos que pueden ayudar enormemente a las empresas.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de tecnologías de planificación de recursos empresariales, que fue de 3.231,41 millones de dólares en 2022, alcance los 67.172,04 millones de dólares en 2030, y se espera que experimente una tasa compuesta anual del 46,1% durante el período previsto 2023-2030. Esto indica el valor de mercado. “Hardware” domina el segmento tipo del mercado global de tecnologías de planificación de recursos empresariales debido a que se espera que su segmento de deportes y fitness domine el mercado debido a la adopción cada vez mayor de dispositivos electrónicos portátiles para deportes y fitness con el fin de mejorar los deportes y el fitness. y bienestar mediante el seguimiento de las condiciones fisiológicas de los usuarios. Además de la información sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis de expertos en profundidad, producción de empresas representadas geográficamente y capacidad, diseños de red de distribuidores y socios, análisis detallado y actualizado de tendencias de precios y análisis de déficit de la cadena de suministro y la demanda.

Principales actores clave del mercado Tecnologías de planificación de recursos empresariales:

Adept Business Solutions (EE.UU.), Afas Software (EE.UU.), Apprise Software Inc. (EE.UU.), Infor Inc. (EE.UU.), Iqms.com (EE.UU.), Microsoft Corporation (EE.UU.), Oracle Corporation (EE.UU.), Qad Inc. (EE.UU.), Qualtec Systems Ltd. (EE.UU.), Salesforce.com Inc. (EE.UU.), Sap Se (EE.UU.), Syspro (EE.UU.), Unit4Workday Inc. (EE.UU.), Workwise Llc (EE.UU.), Plex Systems. (EE.UU.), Ramco Systems (EE.UU.), Epicor Software Corporation (EE.UU.), Tally Solutions Private Limited (EE.UU.), Odoo (EE.UU.), SYSPRO (EE.UU.), Tyler Technologies (EE.UU.), MIE Solutions (EE.UU.), MIE Solutions ( EE. UU.), Genius Solution, Inc. (EE. UU.), Brightpearl (EE. UU.), Deltek, Inc. (EE. UU.), QAD Inc. (EE. UU.) y VIENNA Advantage (EE. UU.)

Desarrollos recientes

En marzo de 2020, Epson America, Inc., una división de Seiko Epson Corporation de Japón, se asoció con 3D HoloGroup (EE. UU.), una empresa que se especializa en arquitectura de software AR e integración de sistemas, para vender las gafas AR de Epson.

En junio de 2019, PTC adquirió TWNKLS (Países Bajos), un proveedor de soluciones prácticas de RA para la Industria 4.0 para acelerar el desarrollo de aplicaciones empresariales de RA.

En mayo de 2019, Microsoft lanzó HoloLens de segunda generación, HoloLens 2. El conjunto completo de HoloLens 2 incluye pruebas gratuitas de Unity Pro, créditos de Azure y el complemento de datos CAD Unity PiXYZ. Además, la compañía anunció la compatibilidad con Unreal Engine 4 para HoloLens 2, lo que brindará a los clientes una experiencia más realista.

Segmentos de mercado clave cubiertos en la investigación de la industria de tecnologías de planificación de recursos empresariales

Ofrecimiento

Hardware

Software

Servicios

Tecnología

Aprendizaje automático

Procesamiento natural del lenguaje

Computación consciente del contexto

Visión por computador

Solicitud

Gestión de flotas

Planificación de la cadena de suministro

Gestion de almacenes

Asistente virtual

Gestión de riesgos

Corretaje de carga

Otros

Industria

Automotor

Aeroespacial

Minorista

Fabricación

Cuidado de la salud

Bienes de consumo envasados

Comida y bebidas

Análisis/perspectivas regionales del mercado de tecnologías de planificación de recursos empresariales

Los países cubiertos en el informe del mercado de tecnologías de planificación de recursos empresariales son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, el resto de Europa en Europa, China. Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, resto de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

La sección de países del informe también proporciona factores individuales que impactan el mercado y cambios en la regulación del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. El análisis de la cadena de valor descendente y ascendente de los datos, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles internos y las rutas comerciales, al tiempo que se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

El informe abarca una amplia gama de consejos interesantes que le brindan una comprensión integral del mercado de Tecnologías de planificación de recursos empresariales. Aquí hay un desglose más informativo de las áreas clave cubiertas:

Análisis de penetración de mercado: obtenga una comprensión integral de los principales actores del mercado de Tecnologías de planificación de recursos empresariales explorando sus carteras de productos en detalle. Este análisis proporciona información valiosa sobre la gama de productos que ofrecen estos líderes de la industria, lo que le permite evaluar su presencia en el mercado y sus ventajas competitivas.

Información sobre innovación y desarrollo de productos: manténgase al tanto de los últimos avances en el mercado de tecnologías de planificación de recursos empresariales a través de información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de investigación y desarrollo (I+D) y lanzamientos de productos. Esta información le permite identificar soluciones innovadoras, evaluar las tendencias del mercado y anticipar la dirección de la industria.

Evaluación competitiva: Profundice en las estrategias empleadas por los principales actores del mercado de Tecnologías de planificación de recursos empresariales, evaluando su presencia geográfica y segmentos de negocio. Esta evaluación ofrece una comprensión integral del panorama competitivo, lo que le permite comparar sus propias estrategias con las de los líderes de la industria e identificar áreas de mejora.

Análisis de desarrollo de mercado: explore el potencial de los mercados emergentes con información y análisis completos. Este informe analiza varios segmentos del mercado en diferentes geografías, brindándole información valiosa sobre las oportunidades de crecimiento disponibles en regiones específicas y ayudándolo a adaptar sus estrategias de expansión en consecuencia.

Oportunidades de diversificación del mercado: descubra geografías sin explotar, ofertas de nuevos productos, desarrollos recientes e inversiones en el mercado de Tecnologías de planificación de recursos empresariales. Esta información exhaustiva le permite identificar áreas potenciales de diversificación, ampliar estratégicamente su alcance en el mercado y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Tabla de contenido:

