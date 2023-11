Tecnología de teledetección Mercado Últimas innovaciones, próximas tendencias, principales empresas, crecimiento, análisis regional y pronóstico para 2030

Data Bridge Market Research ha publicado recientemente una investigación comercial integral sobre el ” Mercado global de tecnología de detección remota ” que incluye datos históricos, tendencias actuales del mercado, entorno futuro del producto, estrategias de marketing, innovación tecnológica, tecnologías futuras, tendencias u oportunidades emergentes y el progreso técnico en la industria relacionada. El informe de investigación de mercado de Tecnología de detección remota proporciona información crítica sobre el mercado y el panorama empresarial. Sugiere cómo la empresa es percibida por los clientes objetivo y los clientes a los que se desea llegar. El informe ayuda a comprender cómo conectarse con los clientes, cómo compararse con la competencia y cómo planificar los próximos pasos. Desempeña un papel importante en el proceso de desarrollo de productos y servicios, llevándolos al mercado y comercializándolos a los consumidores. Para muchas empresas, el informe de mercado Tecnología de detección remota actúa como un componente clave en el desarrollo de la estrategia de marketing al proporcionar una base basada en hechos para estimar las ventas y la rentabilidad.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado mundial de tecnología de teledetección, que fue de 10.383,20 millones de dólares en 2022, se dispararía hasta 20.090,18 millones de dólares en 2030, y se espera que experimente una tasa compuesta anual del 8,6% durante el período previsto 2023-2030. Esto indica el valor de mercado. “Pasivo” domina el segmento tipo del mercado mundial de tecnología de teledetección debido a que se espera que su segmento de deportes y fitness domine el mercado debido a la adopción cada vez mayor de dispositivos electrónicos portátiles para deportes y fitness con el fin de mejorar los deportes, el fitness, y bienestar mediante el seguimiento de las condiciones fisiológicas de los usuarios. Además de la información sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis de expertos en profundidad, producción de empresas representadas geográficamente y capacidad, diseños de red de distribuidores y socios, análisis detallado y actualizado de tendencias de precios y análisis de déficit de la cadena de suministro y la demanda.

Análisis de mercado de la tecnología de detección remota:

Este informe de mercado Tecnología de detección remota proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones de mercado, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de la tecnología de detección remota, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Principales jugadores clave destacados del mercado Tecnologia de teledeteccion:

Algunos de los principales actores que operan en el mercado global de tecnología de detección remota son Northrop Grumman, The Airborne Sensing Corporation, ITT INC., Leica Geosystems AG – Part of Hexagon, Lockheed Martin Corporation., Honeywell International Inc., Thales Group, Orbital Insight, Ceres Imaging, Satellite Imaging Corporation, Descartes Labs, Inc , Astro Digital US, SlantRange , Inc., Droplet Measurement Technologies, Airbus, Farmers Edge Inc., SCANEX Group., SpaceKnow , Raytheon Technologies Corporation, Terra Remote Sensing, PrecisionHawk y entre otros .

Muchos contratos y acuerdos también son iniciados por empresas de todo el mundo que también están acelerando el mercado de la tecnología de detección remota.

Por instancias,

En diciembre de 2021, Airbus completó su segundo satélite de monitoreo oceánico sentinel-6B. El satélite fue construido para medir la distancia a la superficie del mar con una precisión de unos pocos centímetros . El objetivo principal del satélite es medir la altura de la superficie del mar, las variaciones en los niveles del mar y analizar y observar las corrientes oceánicas.

En enero de 2022, Northrop Grumman Corporation completó con éxito una prueba estática de motor de cohete de misiles de ataque de precisión. La prueba del motor cohete era un requisito necesario para validar el diseño del motor de la empresa para la producción. La inversión de la compañía en tecnologías digitales impulsa la asequibilidad en instalaciones de producción de motores de cohetes sólidos tácticos modernas y eficientes.

Segmentaciones del mercado global Tecnología de teledetección:

El mercado de la tecnología de detección remota está segmentado en cuatro segmentos notables que se basan en el tipo, tipo de sistema, resolución de imagen y aplicación. El crecimiento entre segmentos lo ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según el tipo, el mercado de la tecnología de detección remota se segmenta en activo y pasivo. En 2022, se espera que el segmento pasivo domine el mercado, ya que la tecnología de detección remota pasiva proporciona imágenes satelitales de alta calidad y se usa ampliamente para la observación de la tierra.

Según el tipo de sistema, el mercado de la tecnología de detección remota se segmenta en sistema de detección remota visual, detección remota por infrarrojos, detección remota óptica, detección remota por microondas, detección remota por radar, detección remota por aire, detección remota por satélite, acústica y casi teledetección acústica. En 2022, se espera que el segmento de detección remota por radar domine el mercado, ya que facilita señales de radio claras y sin ruido para propagarse y comunicarse.

Sobre la base de la resolución de la imagen, el mercado de la tecnología de detección remota se segmenta en fuentes de baja resolución espacial (> 30 metros), satélite de resolución media (5-30 metros), industria de alta resolución (1-5 metros) e industria de muy alta resolución. (< 1 metro). En 2022, se espera que las fuentes de baja resolución espacial (> 30 metros) dominen el mercado, ya que son altamente ignífugas y se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones industriales.

Según la aplicación, el mercado de la tecnología de detección remota se segmenta en evaluación del paisaje, seguridad, calidad del aire, hidrología, silvicultura, mapeo de llanuras aluviales y gestión de emergencias, atención médica, geología y exploración de minerales, oceanografía, agricultura y otros. En 2022, se espera que el segmento de evaluación del paisaje domine el mercado, ya que garantiza que los paisajes se gestionen y desarrollen de manera sostenible.

Análisis a nivel de país del mercado de tecnología de teledetección

Los países cubiertos en el informe de mercado Tecnología de detección remota son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

La sección de país del informe de mercado Tecnología de detección remota también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en la regulación en el mercado nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como volúmenes de consumo, sitios y volúmenes de producción, análisis de importación y exportación, análisis de tendencias de precios, costo de las materias primas, análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos del país.

El informe de mercado de la tecnología de detección remota responde las siguientes preguntas:

¿Cuántos ingresos generará el mercado Tecnología de detección remota al final del período de pronóstico?

¿Qué segmento de mercado se espera que tenga la máxima cuota de mercado?

¿Cuáles son los factores que influyen en el mercado Tecnología de detección remota y su impacto?

¿Qué regiones están contribuyendo actualmente con la participación máxima del mercado general de Tecnología de detección remota?

¿Qué indicadores es probable que estimulen el mercado Tecnología de teledetección?

¿Cuáles son las principales estrategias de los principales actores en el mercado Tecnología de teledetección para expandir su presencia geográfica?

¿Cuáles son los principales avances en el mercado Tecnología de teledetección?

¿Cómo afectan los estándares regulatorios al mercado Tecnología de detección remota?

Tabla de contenidos

Introducción Resumen ejecutivo Perspectivas de primera calidad Visión general del mercado Mercado mundial de tecnología de teledetección, por segmentaciones Mercado mundial de tecnología de teledetección, por región Mercado global de tecnología de teledetección, panorama de la empresa Análisis FODA Perfil de la empresa Cuestionario Informes relacionados

