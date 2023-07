Mercado de materiales magnéticos blandos 2022

Resumen del informe:

Se espera que el mercado mundial de materiales magnéticos blandos alcance los 142.000 millones de dólares estadounidenses a finales de 2029, con una tasa compuesta anual significativa del 8 % durante 2019-2029.

Se publica una evaluación completa del mercado de materiales magnéticos blandos en PMR. Las principales fuerzas que afectan el mercado Materiales magnéticos blandos y su impacto en el aumento del mercado Materiales magnéticos blandos se presentan en detalle en el informe. Junto con el informe se ofrece un análisis completo del impacto de COVID-19 en el mercado Materiales magnéticos blandos. Además, la influencia de los desastres naturales y la tensión política en el mercado Materiales magnéticos blandos también se presentan en el informe. En el informe también se detalla el impacto en tiempo real y a corto plazo, junto con las principales consecuencias a largo plazo de estas fuerzas en el mercado Materiales magnéticos blandos. El informe consta de una sección de análisis regional y por segmentos. Otra sección completa está dedicada a la dinámica de los actores clave que operan en el mercado Materiales magnéticos blandos.

Dinámica del mercado

Se observa que los crecientes conflictos políticos entre diferentes gobiernos de todo el mundo y el aumento de la tasa de mortalidad debido a COVID-19 influyen significativamente en el mercado Materiales magnéticos blandos durante el período de análisis. Otros factores importantes que se observa que influyen en el mercado Materiales magnéticos blandos se describen en detalle en el informe. Los cambios en el patrón de progreso del mercado Materiales magnéticos blandos se explican vívidamente. Se enumeran enfoques sostenibles y racionales para contrarrestar los desafíos del mercado. Otras amenazas potenciales y perspectivas de crecimiento se mencionan en el informe con todo detalle.

Las ventas globales de materiales magnéticos blandos superaron el valor de mercado de US$ 60 mil millones en 2018. Aunque la demanda se concentrará en la industria automotriz, el uso creciente de materiales magnéticos blandos en componentes eléctricos y el uso de materiales magnéticos blandos sinterizados para motores eléctricos, generadores, y los transformadores garantizan altas perspectivas de consumo de material magnético blando en un futuro próximo. Un nuevo estudio de investigación de mercado de persistencia (PMR) revela que el mercado de materiales magnéticos blandos está configurado para una CAGR sólida durante el período de proyección (2019-2029), gracias al sólido potencial de aplicación en vehículos eléctricos e híbridos que han estado reflejando ventas significativas. crecimiento en el pasado reciente.

Empresas clave-

Río Tinto PLC

Metalurgia de polvos GKN

Höganäs AB

Voestalpine Stahl GmbH

Hitachi Metals Ltd

Toshiba Materials Co., Ltd.

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

PMG Holding GmbH

Grupo Hengdian DMEGC Magnetics Co., Ltd.

Puntos clave: materiales magnéticos blandos globales

La reducción del tamaño y el peso de los componentes es una prioridad máxima al diseñar vehículos híbridos. Convencionalmente, se utilizaban láminas de acero electromagnético como núcleos de reactores. Se espera que el uso de materiales de núcleo compuestos magnéticos blandos (SMC) caracterizados por excelentes propiedades de alta frecuencia y propiedades magnéticas isotrópicas permita el diseño de nuevos circuitos magnéticos tridimensionales y reduzca el tamaño y el peso de los reactores.

Se han demostrado nuevas aleaciones mejoradas como Ni-Zn y Mg-Zn, con mayor eficiencia energética y propiedades magnéticas para ferritas blandas. Los SMC se han utilizado ampliamente como material central para transformadores y motores.

Además, el material del núcleo nanocristalino se ha identificado como un material magnético suave emergente debido a su mayor eficiencia. Se estima que este tipo de material experimentará un crecimiento notable en el futuro previsible en comparación con sus contrapartes, como el Fe amorfo y la ferrita blanda.

Los principales fabricantes han consolidado su presencia en el mercado a través de una infraestructura de cadena de suministro establecida. El mercado de materiales magnéticos blandos en Europa occidental y América del Norte está maduro y, por lo tanto, las empresas apuntan a mercados emergentes como China, Japón e India para mejorar los márgenes de beneficio.

Principalmente impulsadas por la creciente tendencia de electrificación de vehículos, las ventas de materiales magnéticos blandos también se verán favorecidas por su creciente empleo en una serie de iniciativas de generación de energía solar.

Actores del mercado que confían en fusiones y adquisiciones

El informe identifica a los actores clave del mercado y varias estrategias seguidas por estos jugadores en el mercado global Materiales magnéticos blandos. Algunos de los gigantes del mercado son Toshiba Materials Co., Ltd., Rio Tinto PLC, Hitachi Metals Ltd y GKN plc, entre otros. La extensa I+D en este campo está impulsando el crecimiento del mercado. La tendencia reciente de fusiones y adquisiciones ha mejorado el crecimiento del mercado. Un acontecimiento histórico fue la fusión del mayor fabricante de acero de Japón y el sexto del mundo, Nippon Steel Corporation, con Sumitomo Metal Industries, en el puesto 27, en diciembre de 2017.

Panorama global del mercado de materiales magnéticos blandos

Se prevé que el mercado mundial de materiales magnéticos blandos observe un crecimiento de dos dígitos año tras año, debido a las necesidades inminentes de varios dominios de uso final, como la automoción, la electrónica y la metalurgia. Se estima que la creciente demanda de materiales magnéticos blandos en los países en desarrollo, como India y China, abrirá nuevas vías para los fabricantes en el mercado mundial de materiales magnéticos blandos durante el período de pronóstico. El enfoque renovado en el aumento de la eficiencia energética y las innovaciones disruptivas para la recolección de energía renovable ha llevado a un cambio positivo en la dinámica del mercado.

¿Por qué comprar este informe?

Un nuevo estudio de investigación de mercado realizado por Persistence Market Research sobre el mercado global de materiales magnéticos blandos ofrece un análisis de la industria global para 2014-2018 y un pronóstico de mercado para 2019-2029. El informe proporciona información procesable vital sobre las tendencias actuales del mercado, la dinámica, la perspectiva de la cadena de valor, la estructura de costos y varios datos y cifras clave sobre el mercado global de materiales magnéticos blandos. Además, también elabora indicadores clave del crecimiento del mercado, como la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR), el crecimiento año tras año (YoY) y la oportunidad incremental de $ del mercado global de materiales magnéticos blandos.

Preguntas clave respondidas en el informe de mercado de materiales magnéticos blandos de PMR

¿Qué regiones seguirán siendo los mercados más rentables para los jugadores del mercado Materiales magnéticos blandos?

¿Qué factores se anticipan para inducir cambios en la demanda de materiales magnéticos blandos durante el período de evaluación?

¿Cómo afectarán las tendencias cambiantes al mercado de materiales magnéticos blandos?

¿Cómo pueden los actores del mercado de materiales magnéticos blandos aprovechar las oportunidades en las regiones desarrolladas?

¿Qué empresas están liderando el mercado de materiales magnéticos blandos?

¿Cuáles son las estrategias ganadoras utilizadas por los jugadores clave para mejorar su posición en el mercado de materiales magnéticos blandos?

