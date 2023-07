By

Mercado de té listo para beber

Un estudio realizado por PMR concluye que, ” Mercado de té listo para beber : Oportunidades globales, desafíos, estrategias y pronósticos para 2025″ se ha agregado a la Investigación de mercado de persistencia.

La demanda de bebidas listas para beber ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años. Esto es atribuible a su mayor disponibilidad y extraordinaria gama de opciones que se ofrecen en la categoría respectiva. Uno de estos tipos de bebidas listas para beber es el té. El consumo de té listo para beber está aumentando rápidamente entre los consumidores de todo el mundo debido principalmente a su creciente popularidad y aceptación en comparación con los refrescos carbonatados. El té listo para beber se considera beneficioso para la salud en ciertas partes del mundo, particularmente en los países asiáticos que están contribuyendo a acelerar el crecimiento de su mercado. Se sabe que el té listo para beber mejora la digestión y brinda energía instantánea.

Para mantenerse ‘por delante’ de sus competidores, solicite muestras @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/21085

Mercado de té listo para beber: dinámica

Se estima que el mercado mundial de té listo para beber experimentará un crecimiento significativo en un futuro próximo. La creciente demanda de bebidas bajas en azúcar ha contribuido a que los consumidores cambien de bebidas carbonatadas a bebidas no carbonatadas, ayudando así a impulsar el mercado de té listo para beber en un futuro próximo. Los fabricantes de todas las regiones, incluidas Europa y América del Norte, han lanzado bebidas herbales bajas en azúcar para promover su imagen de marca y la comercialización de sus productos.

La demanda de extractos de hierbas en el té helado listo para beber, como el ginseng, el matcha y el hibisco con propiedades adicionales de limpieza, también ha impulsado los crecientes ingresos del mercado en el mercado general del té listo para beber durante el período de pronóstico.

La tendencia de premiumización en el mercado europeo y estadounidense está empujando a los consumidores a gastar en productos que son saludables y naturales, lo que aumenta aún más los ingresos del mercado en el mercado general de té listo para beber durante el período de pronóstico.

Mercado de té listo para beber: segmentación

El mercado global de té listo para beber está segmentado según la naturaleza, el tipo de producto, el rango de precios, el empaque, el sabor, el canal de ventas y la región. Sobre la base de la naturaleza, el mercado mundial de té listo para beber se segmenta en natural/herbario, convencional y orgánico. La creciente demanda de productos alimenticios naturales ha contribuido a aumentar los ingresos del mercado del segmento natural/a base de hierbas. Según el tipo de producto, el mercado mundial de té listo para beber se segmenta en té helado, té verde y té negro.

Solicitud de personalización de informes @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/21085

Se espera que el aumento de los consumidores conscientes de la salud y la demanda de productos alimenticios de etiqueta limpia ayuden a impulsar el consumo de té verde en todo el mundo. Sobre la base del rango de precios, el mercado mundial de té listo para beber se segmenta en segmentos de té listo para beber económico, de rango medio y premium. Se espera que el creciente grupo de consumidores perteneciente al grupo de ingresos medios impulse el crecimiento del mercado del segmento de gama media en un futuro próximo. Al envasar, el mercado global de té listo para beber se segmenta en botellas, latas, envases de cartón y otros segmentos.

Sobre la base del sabor, el mercado mundial de té listo para beber se segmenta en sabor a frutas, sabor a limón, sabor a especias, sabor a hierbas y otros sabores. Sobre la base del canal de ventas, el mercado mundial de té listo para beber se segmenta en la venta minorista en tiendas y el comercio electrónico. La venta minorista basada en tiendas se puede segmentar aún más en minoristas de comestibles modernos y minoristas de comestibles tradicionales. Los minoristas de abarrotes modernos se pueden subsegmentar en hipermercados/supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de descuento y otros, mientras que el segmento de minoristas de abarrotes tradicionales se puede subsegmentar en tiendas especializadas en alimentos y bebidas, pequeñas tiendas de abarrotes independientes y otros minoristas de abarrotes.

Sobre la base de la región, el mercado global de té listo para beber está segmentado en América del Norte, América Latina, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente y África. Las bebidas listas para beber son la alternativa conveniente y saludable a una serie de bebidas listas para beber disponibles en el mercado. Se espera que la demanda de té listo para beber con sabor sin azúcar contribuya al crecimiento del mercado de té listo para beber en el mercado europeo y norteamericano en un futuro próximo.

Los fabricantes de té listo para beber están lanzando productos con declaraciones adicionales, como declaraciones de alivio de tensión, digestión más fácil y etiqueta limpia para atraer a más y más consumidores. Además, países como China, Australia y Nueva Zelanda, África también están adoptando los sabores únicos listos para beber tés y los están incorporando a su dieta diaria.

Para un análisis competitivo en profundidad, compre ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/21085

Mercado de té listo para beber: jugadores clave

Los fabricantes han introducido una variedad de tés listos para beber y algunos de los actores del mercado mundial que fabrican el mercado de té listo para beber incluyen Talking Rain, THE COCA-COLA COMPANY, PepsiCo Inc., Unilever, Jade Monk, Zhejiang Tea Group, Ltd., Healthy Beverage, LLC, ADM WILD Europe GmbH & Co.KG y otros.

Leer más Tendencias “Artículo exclusivo de PMR”

Estudio de mercado global sobre productos extruidos: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/extruded-products-market.asp

Estudio de mercado global sobre RUTF y RUSF: https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/rutf-rusf-market.asp

Sobre nosotros:

El equipo de alimentos y bebidas de Persistence Market Research proporciona todos los conocimientos y análisis de consultoría necesarios para satisfacer las necesidades únicas de inteligencia comercial de los clientes en todo el mundo. Con un catálogo de más de 500 informes relacionados con las últimas estadísticas y análisis de la industria de alimentos y bebidas, el equipo se complace en ayudar con todos los requisitos de investigación y consultoría de inteligencia empresarial.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia : 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751 EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353 Ventas : [email protected] .com