El mercado mundial de control de la obesidad y la pérdida de pesose espera que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. La creciente prevalencia de la obesidad está impulsando el crecimiento del mercado. La obesidad es un trastorno médico caracterizado por la acumulación y el almacenamiento excesivos de grasas en el cuerpo. La enfermedad tiene una variedad de efectos en la salud de un individuo, incluido un mayor riesgo de enfermedades crónicas y una menor esperanza de vida. En estos programas de manejo se utilizan una variedad de dietas, aparatos y medicamentos con el objetivo de regular o reducir el peso en personas obesas. El crecimiento en la prevalencia de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes, que son causadas por la adopción de patrones de vida poco saludables y sedentarios, así como el aumento en el número de procedimientos bariátricos, está contribuyendo al crecimiento del mercado.

La creciente preferencia de las personas por la comida chatarra, la inactividad física, un horario agitado y el aumento de los niveles de estrés están contribuyendo a un aumento en el consumo de comida rápida, lo que tiene un impacto negativo en el mercado de control de la pérdida de peso y la obesidad. Además, el mercado de control de la obesidad y la pérdida de peso se ve influenciado favorablemente por el crecimiento de la industria alimentaria, la creciente aceptación de los programas de control y pérdida de peso en línea, las iniciativas gubernamentales para crear conciencia y el aumento de los ingresos disponibles en los países en desarrollo. Además, en el período de pronóstico, el crecimiento en la tasa de obesidad pediátrica ofrece una oportunidad para la pérdida de peso y productos para el control de la obesidad. Es probable que el crecimiento del mercado de control de la pérdida de peso y la obesidad se vea obstaculizado por los altos costos asociados con las dietas bajas en calorías.

Para solicitar una muestra de nuestro informe sobre el mercado de control de la pérdida de peso y la obesidad : https://www.omrglobal.com/request-sample/weight-loss-and-obesity-management-market

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto

Regiones cubiertas: a nivel mundial

Panorama competitivo: Novo Nordisk A/S, Ajinomoto Co., Inc., Nestlé SA y PepsiCo, Inc., entre otros.

Segmentación del informe de mercado Gestión de la pérdida de peso y la obesidad

por dieta

Comidas

Bebidas

drogas

Suplementos

Por Equipo

Equipo de entrenamiento

Equipo de entrenamiento cardiovascular

Equipo de entrenamiento de fuerza

Otros (Analizadores de Composición Corporal, Equipo Quirúrgico, Equipo Quirúrgico Mínimamente Invasivo)

por servicio

Gimnasios

Centros de Adelgazamiento

Programas de pérdida de peso en línea

Otros (Servicios de consultoría)

A full Report of Weight Loss and Obesity Management Market is Available @ https://www.omrglobal.com/industry-reports/weight-loss-and-obesity-management-market

Weight Loss and Obesity Management Market by Region

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Reasons to buy from us –

We cover more than 15 major industries, further segmented into more than 90 sectors. More than 120 countries are for analysis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/weight-loss-and-obesity-management-market

Acerca de la investigación de mercado de Orión

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa está equipada con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación. La empresa también ofrece servicios de Marketing Digital a través de su subsidiaria OMR Digital y Desarrollo de Software y Servicios de Consultoría a través de otra subsidiaria Encanto Technologies .

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 7803040404