Se prevé que el mercado mundial de cocinas modulares crezca a una CAGR del 5,1 % durante el período de pronóstico. El aumento de la población y el aumento de los ingresos disponibles de los consumidores en países en desarrollo como China, India y otros países han aumentado el poder adquisitivo de los consumidores, lo que alienta a la población a gastar más en productos que brindan comodidad y conveniencia. El rápido crecimiento en la industria de la construcción residencial y los cambios en los patrones de estilo de vida de los consumidores de vivir en una familia conjunta a una familia nuclear son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de cocinas modulares. La cocina modular proporciona un almacenamiento conveniente y eficiente para los productos esenciales de la cocina y ahorra espacio, debido a sus características, los consumidores están adoptando cocinas modulares.

Además, los actores clave del mercado están ampliando su presencia para ofrecer sus productos y servicios a más consumidores y mantenerse competitivos en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2021, Livspace Pte Ltd. se expandió a cuatro nuevas ciudades, incluidas Kolkata, Ahmedabad, Jaipur y Kochi, ofreciendo sus soluciones modulares en los nuevos mercados. La compañía también abrió Centros de experiencia (EC) que abarcan 1,500 pies cuadrados cada uno en ubicaciones privilegiadas en las cuatro ciudades para brindar experiencia a los propietarios de viviendas. Además, la compañía planea expandir su negocio en 30 ciudades indias, incluidos mercados como Mysore, Lucknow, Mangalore y Surat para satisfacer la demanda.

Además, en noviembre de 2022, Ultrafresh Modular Solutions Ltd., una subsidiaria independiente de TTK Prestige Ltd., inauguró su primer estudio en Keelkattalai en Chennai. El estudio se desarrolla bajo el formato ‘One-Stop-Shop’ de la compañía. El estudio se distribuye en alrededor de 665 pies cuadrados, es la primera tienda minorista de franquicia de la compañía en Chennai que ofrece una gama de cocinas modulares, armarios y unidades de exhibición. El estudio ofrece la gama de productos de Ultrafresh, así como los electrodomésticos de cocina de TTK Prestige, brindando a los clientes una variedad más amplia para personalizar y diseñar sus cocinas.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2022-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por diseño

Por tipo de producto

Por materia prima

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo, que incluye Alea Modular Kitchen, Bulthaup GmbH & Co. KG, COCINAS EASYLIFE, Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd., y otros

Segmento de informe de mercado de cocina modular

Por diseño

Forma de L

forma de U

Paralelo

Derecho

Isla

Otros

Por tipo de producto

Gabinete de piso

Gabinete de pared

Gabinetes altos de almacenamiento

Por materia prima

Madera

Metal

Otros

Segmento de informe de mercado de cocina modular por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

UK

Germany

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia-Pacific

India

China

Japan

South Korea

Rest of APAC

Rest of the World

Latin America

Middle East and Africa

Company Profiles

Alea Modular Kitchen

Bulthaup GmbH & Co. KG

EASYLIFE KITCHENS

Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd.

Hackers Küchen GmbH & Co. KG

Häfele GmbH & Co KG

Hettich Holding GmbH & Co. KG

IFB Industries Ltd.

IKEA Systems B.V.

Kohler Co

LINEADECOR

Lukwood Kitchen

Nexus Interio Pvt. Ltd.

Nobia AB

Nobilia GB Ltd.

PEDINI S.p.A

SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG

Sleek International Pvt Ltd. (A subsidiary of Asian Paints)

Snaidero Rino Spa

Wudley Modulars Pvt. Ltd.

