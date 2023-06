Se prevé que el mercado de terminales de punto de venta móvil (POS) crezca a una tasa compuesta anual del 15,2 % durante el período de pronóstico. Los terminales POS móviles son equipos móviles incorporados como teléfonos inteligentes y tabletas que funcionan como terminales POS electrónicos y este equipo móvil se puede convertir en un terminal de compensación mediante el uso de dongles. Estos equipos móviles están equipados con utilidades que incluyen Wi-Fi, tarjeta inteligente, protocolo de voz sobre Internet e identificación por radiofrecuencia. Además, se utiliza para administrar, enviar y recibir facturas, activos y despacho de notas digitalizadas. Estas capacidades permiten que un terminal de punto de venta móvil reconozca el pago a través de aplicaciones inalámbricas.

El pronóstico de la industria se realiza para presentar una comprensión profunda de las tácticas de la industria. En este informe se proporciona una imagen clara de los acontecimientos actuales y futuros del mercado. Los factores críticos se destacan en este informe de estudio de mercado Terminal de punto de venta móvil (POS) para permitir que los propietarios de negocios tomen decisiones importantes en términos de decidir sobre las ideas correctas para hacer negocios. Además, tiene como objetivo ofrecer futuras mejoras, restricciones de mercado e impulsores de mercado para el período de pronóstico 2022-2028. Ayuda a las empresas novedosas a conservar su lugar en el mercado. La información prioritaria del mercado se analiza a través de este mercado de terminales de punto de venta móvil (POS) detallado

Este informe de mercado predice que la introducción de nuevos productos provocará una caída o un crecimiento de las ventas. Un informe de mercado de terminales de punto de venta (POS) móvil tan ilustrativo permite a la empresa importante mantenerse reorganizada en las tendencias más actuales y ofrece una mejor idea sobre la demanda general de una oferta de producto en particular. A través de este informe global, también es posible adquirir una ventaja competitiva. Toda la información relacionada con COVID-19 está cubierta en este informe de estudio de mercado Terminal de punto de venta móvil (POS) junto con su principal impacto en las principales empresas del mundo. Facilita el trabajo de los jugadores clave y permite tomar decisiones beneficiosas basadas en datos en términos de realizar las mejores inversiones, qué técnicas aplicar y el presupuesto de marketing de diferentes productos. Tiene muchas ventajas para proporcionar servicios, productos y marcas disponibles o novedosos. Las metodologías capturadas en este informe de estudio de mercado permiten a los participantes centrales lograr los mejores resultados para los objetivos comerciales específicos, así como para los desafíos. Obtener comentarios rápidos de los clientes es fácil con este informe de estudio de mercado.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Mercado global de terminales POS: segmentación

Por tipo

TPV móvil

TPV fijo

Por implementación

Nube

En la premisa

por aplicación

Cuidado de la salud

Minorista

Hospitalidad

Transporte

Otros (Gobierno, Medios y Entretenimiento)

Mercado global de terminales POS – Región

América del norte

A NOSOTROS

Canada

Europa

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

Japón

India

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Oriente Medio y África

América Latina

The Report Covers

Annualized market revenues ($ million) for each market segment.

Country-wise analysis of major geographical regions.

Key companies operating in the global mobile point of sale terminal market. Based on the availability of data, information related to pipeline products, and relevant news is also available in the report.

Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.

Analysis of market-entry and market expansion strategies.

Competitive strategies by identifying ‘who-stands-where’ in the market.

