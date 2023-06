mercado de la señalización digital se prevé que crezca a una CAGR considerable del 7,9% durante el período de pronóstico. Canadá contribuye considerablemente al crecimiento del mercado de señalización digital en América del Norte. La instalación de señalización digital canadiense fue impulsada por la creciente adopción de IA, el aprendizaje automático y el uso extensivo de dispositivos basados ​​en IP. Las aplicaciones de la señalización digital se pueden ver en diferentes sectores que incluyen aeropuertos, hoteles y restaurantes, centros comerciales minoristas y otros. Una de las principales empresas con sede en Canadá que trabaja en el mercado es Cineplex Digital Media. En septiembre de 2019, la empresa recibió un pedido de AMC Theatres para administrar su red digital, que incluye la señalización de taquillas y puestos de venta, en toda América del Norte. AMC Theatres tiene más de 10,675 ubicaciones de multiplexación en todo el mundo y 630 ubicaciones de multiplexación en los EE. UU.

El mercado global de señalización digital está segmentado por tipo, componente, ubicación y aplicación. Según el tipo, el mercado se subsegmenta en videowall, pantalla de video, quiosco, pantalla LCD transparente y póster digital. Según el componente, el mercado se subsegmenta en hardware (pantalla LCD/LED, pantalla OLED, reproductores multimedia, proyectores/pantallas de proyección), software y servicios. Según la ubicación, el mercado se subsegmenta en tiendas y exteriores. Según la aplicación, el mercado se subsegmenta en comercio minorista, transporte, hotelería, empresas, educación y gobierno. Entre los subsegmentos de hardware de componentes, se espera que las pantallas OLED experimenten el mayor crecimiento en el mercado. Dado que combina una realidad mejorada con una forma dinámica, OLED es la única tecnología que supera las limitaciones de las pantallas tradicionales. Basado en fuentes de luz autoemisoras, OLED ofrece una mayor expresión de luz y color. Su flexibilidad y transparencia son los productos del avance del desarrollo de materiales OLED.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmentación de mercado

Mercado global Señalización digital por tipo

Pared de video

Pantalla de video

Quiosco

Pantalla LCD transparente

cartel digital

Mercado global Señalización digital por componente

Hardware (pantalla LCD/LED, pantalla OLED, reproductores multimedia, proyectores/pantallas de proyección)

Software

Servicios

Mercado global de Señalización digital por ubicación

En el almacén

Exterior

Mercado global Señalización digital por aplicación

Minorista

Transporte

Hospitalidad

Corporativo

Educación

Gobierno

Análisis Regional

América del norte

A NOSOTROS

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Italia

España

Francia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

India

Japón

Corea del Sur

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

AdMobilize LLC

Advantec Co., Ltd.

BroadSign Internacional

iSEMC (tecnología HHSD)

Royal Philips NV

Electrónica LG

corporación NEC

Corporación Omnivex.

panasonic corp.

Sistemas Planares

Quividi SARL

Samsung Electronics Co., Ltd.

corporación aguda

corporación sony

Corporación ViewSonic.

Exhibiciones voladoras

El informe cubre-

Análisis de datos de valor de mercado para 2023 y pronóstico para 2030.

Ingresos de mercado anualizados ($ millones) para cada segmento de mercado.

Análisis por país de las principales regiones geográficas.

Empresas clave que operan en el mercado global de señalización digital. Según la disponibilidad de datos, la información relacionada con los lanzamientos de nuevos productos y noticias relevantes también está disponible en el informe.

Análisis de estrategias comerciales mediante la identificación de los segmentos clave del mercado posicionados para un fuerte crecimiento en el futuro.

Análisis de estrategias de entrada y expansión de mercado.

Estrategias competitivas mediante la identificación de ‘quién está dónde’ en el mercado.

