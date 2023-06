Se estima que el mercado global de semiconductores de potencia de GaN y SiC exhibirá una CAGR de más del 25% durante el período de pronóstico. En la electrónica de potencia, los dispositivos de potencia basados ​​en Si han demostrado ser eficientes en una amplia gama de aplicaciones. Sin embargo, para aplicaciones de mayor potencia y mayor frecuencia, se requiere más potencia, por lo que se están introduciendo dispositivos de potencia de SiC tecnológicamente avanzados junto con dispositivos de potencia de GaN como una alternativa a los dispositivos de potencia basados ​​en Si para aplicaciones de alta potencia y alta eficiencia. Estos SiC y GaN poseen numerosos beneficios que incluyen campo eléctrico de alto funcionamiento, alta frecuencia de conmutación, alto voltaje de ruptura, alta temperatura de funcionamiento y bajas pérdidas.

Este informe de mercado de semiconductores de potencia de GaN y SiC habla brevemente sobre la importancia de cada segmento y los aspectos de crecimiento. Ofrece estadísticas clave sobre las principales regiones como Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente, África, América del Norte y América Latina. Este informe completo del mercado de semiconductores de potencia de GaN y SiC funciona como una herramienta potente para permitir que los actores clave obtengan la dirección y la orientación correctas para que las empresas sobrevivan en el mercado competitivo. Algunos de los principales sectores se analizan en este informe de mercado GaN y SiC Power Semiconductor, como la tecnología de fabricación y las aplicaciones industriales. La sección de competidores, la sección de tipo de producto y la sección de usuario final son las secciones principales cubiertas en este informe de estudio de mercado de semiconductores de potencia de GaN y SiC. Todo el mercado está cubierto en este informe de mercado junto con las secciones principales.

Todos los parámetros importantes también se capturan en este informe de investigación de mercado de Semiconductores de potencia de GaN y SiC. Las estrategias clave también se capturan aquí para ayudar a los nuevos participantes a mantener su posición en el mercado. Todos los parámetros significativos también se analizan aquí junto con la dinámica del mercado, como tendencias, desafíos, oportunidades e impulsores. También presenta las especificaciones del producto, el perfil de la empresa y las cuotas de mercado 2022-2028 para cada empresa. La información importante cubierta en este informe permite a los participantes clave conocer los parámetros de crecimiento cualitativo del mercado global. La información cuantificable cubierta en este informe de mercado GaN y SiC Power Semiconductor ayuda a analizar los datos a nivel nacional y regional que integran las fortalezas de oferta y demanda que están aumentando el crecimiento del mercado.

Market Coverage

Market number available for – 2023-2029

Base year- 2022

Forecast period- 2023-2029

Segment Covered- By Source, By Product Type, By Applications

Competitive Landscape- Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, and others

Market Segmentation

Global GaN and SiC Power Semiconductor Market by Product

SiC Power Module

GaN Power Module

Discrete SiC

Discrete GaN

Global GaN and SiC Power Semiconductor Market by Application

Power Supplies

Industrial Motor Drives

Electric Vehicles

PV Inverters

Others

Regional Analysis

North America

United States

Canada

Europe

UK

Germany

Italy

Spain

France

Rest of Europe

Asia-Pacific

China

India

Japan

Rest of Asia-Pacific

Rest of the World

Company Profiles

AGC Group

Alpha and Omega Semiconductor

Daco Semiconductor Co. Ltd.

Epiluvac AB

Fuji Electric Co. Ltd.

GeneSiC Semiconductor Inc.

Global Power Technologies Group, Inc.

Infineon Technologies AG

IQE PLC

Littelfuse Inc.

Microsemi Corp.

Mitsubishi Electric Corp.

NXP Semiconductors N.V

Renesas Electronics Corp.

ROHM Co. Ltd.

Saint-Gobain Group

Sanken Electric Co. Ltd.

STMicroelectronics N.V.

Sublime Technologies

SweGaN AB

Transphorm Inc.

WeEn Semiconductors Co. Ltd.

Wolfspeed, a Cree Company

The Report Covers

Annualized market revenues ($ million) for each market segment.

Country-wise analysis of major geographical regions.

Key companies operating in the global GaN and SiC Power semiconductor market. Based on the availability of data, information related to pipeline products, and relevant news is also available in the report.

Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.

Analysis of market-entry and market expansion strategies.

Competitive strategies by identifying ‘who-stands-where’ in the market.

