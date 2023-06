El mercado mundial de impresos Se prevé que la electrónica tenga una CAGR considerable durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de productos electrónicos impresos para dispositivos conectados, el aumento de la adopción de componentes electrónicos flexibles en productos electrónicos de consumo y la rentabilidad de los productos electrónicos impresos. Los dispositivos eléctricos impresos se adoptan cada vez más en la electrónica de consumo debido a sus diversas propiedades, como la flexibilidad que se puede doblar y estirar, y hacen posible la fabricación de sensores impresos, pantallas innovadoras y baterías flexibles. Los dispositivos eléctricos impresos utilizados en aplicaciones de electrónica de consumo, como pantallas, iluminación y energía fotovoltaica, están ganando popularidad en todo el mundo. Además, la creciente demanda continua de productos electrónicos ligeros y energéticamente eficientes en la automoción,

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2022-2028

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2022-2028

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmentación de mercado

Mercado mundial de productos electrónicos impresos por material

tintas

Sustrato

Mercado mundial de productos electrónicos impresos por tecnología

Impresión de pantalla

Impresión de inyección de tinta

Impresión flexográfica

Otros (impresión de huecograbado)

Mercado global de electrónica impresa por aplicación

Etiquetas RFID

pantallas

Células fotovoltaicas

Encendiendo

Otros (Sensores)

Análisis Regional

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Italia

España

Francia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

India

Japón

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

Perfiles de la empresa

Grupo Agfa Gevaert

BASF SE

BrightVolt

Cambridge Display Technology Ltd.

DuPont de Nemours, Inc.

Tinta electrónica Holdings Inc.

Enfucell Oy

Intrinsiq Materials, Inc.

Materiales Avanzados de Kayaku, Inc.

lg electronics inc.

Molex, LLC

Nissha Co., Ltd.

Novacentrix

Optomec, Inc.

centro de investigación de palo alto inc.

Electrónica impresa Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd.

Electrónica de película delgada ASA

Ynvisible Interactive Inc.

El informe cubre

Ingresos de mercado anualizados ($ millones) para cada segmento de mercado.

Análisis por país de las principales regiones geográficas.

Empresas clave que operan en el mercado global de electrónica impresa. Según la disponibilidad de datos, la información relacionada con los productos en proceso y las noticias relevantes también están disponibles en el informe.

Análisis de estrategias comerciales mediante la identificación de los segmentos clave del mercado posicionados para un fuerte crecimiento en el futuro.

Análisis de estrategias de entrada y expansión de mercado.

Estrategias competitivas identificando ‘quién-está-dónde’ en el mercado.

