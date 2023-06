Se estima que el mercado de aromas digitales de América del Norte crecerá a una CAGR de alrededor del 16% durante el período de pronóstico. Los avances tecnológicos en las áreas de reducción de hardware y potencia de procesamiento han abierto nuevos horizontes para que los usuarios experimenten nuevos tipos de realidades con la ayuda de varios tipos de dispositivos. Las aplicaciones potenciales de tales interfaces son enormes y los jugadores clave, incluidos Apple, Google y Facebook, están invirtiendo mucho en desarrollar y aumentar la nueva plataforma y brindar servicios digitales mejorados a sus clientes. Con la creciente demanda de los usuarios de experimentar experiencias digitales de mejor calidad, se espera que la demanda de tecnología de aromas digitales aumente significativamente en el futuro cercano en la región de América del Norte.

Con la ayuda de los conocimientos aparentes representados aquí en una amplia gama de lanzamientos de productos y servicios por parte de competidores clave en el mercado, los jugadores novatos pueden posicionarse en el vasto mercado.

Este informe de estudio informativo, pero fácil de entender, de North American Digital Scent Market cubre una amplia gama de lanzamientos de productos, las últimas tendencias, los cambios regulatorios y otros factores importantes, que se espera que afecten el crecimiento general de la industria para el próximo período de tiempo 2022-2028. La técnica de análisis FODA también se emplea para formar el informe de investigación de mercado para cubrir oportunidades útiles, posibles desafíos y amenazas. El impacto del nuevo coronavirus en la economía mundial también se comparte en este informe del mercado de olores digitales de América del Norte. Las colaboraciones, fusiones y adquisiciones como estrategias también se tratan en este informe de estudio de mercado.

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmentación de mercado

Mercado norteamericano de olores digitales por hardware

Nariz E

Sintetizador de aromas

Mercado norteamericano de aromas digitales por usuario final

Entretenimiento

Marketing

Cuidado de la salud

Alimentos y Bebidas

Otros (militares y de defensa, vigilancia del medio ambiente)

Análisis Regional

Estados Unidos

Canada

Perfiles de la empresa

Corporación Aromyx.

Tecnología de sensores electrónicos, Inc.

Corporación de medios de humor.

nevada nanotech systems inc.

Owlstone Inc.

Scent Sciences Corp.

Sensigent LLC

ScentSational Technologies LLC

Stratuscent Inc.

Tellspec Inc.

Vaporsense, Inc.

The Report Covers

Comprehensive research methodology of the North American Digital Scent Market.

This report also includes a detailed and extensive market overview with key analyst insights.

An exhaustive analysis of macro and micro factors influencing the market guided by key recommendations.

Analysis of regional regulations and other government policies impacting the North American Digital Scent Market.

Insights about market determinants which are stimulating the North American Digital Scent Market.

Detailed and extensive market segments with regional distribution of forecasted revenues.

Extensive profiles and recent developments of market players.

