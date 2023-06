By

período. La demanda de uso de alumbrado público inteligente para la conservación de energía y alta eficiencia está impulsando el mercado. Las tecnologías y el diseño de eficiencia energética pueden reducir drásticamente los costos de alumbrado público, a menudo entre un 25 y un 60 %. Estos ahorros pueden eliminar o reducir la necesidad de nuevas plantas generadoras de energía y proporcionar el capital para soluciones de energía alternativa para las poblaciones en áreas remotas. Según los datos del Banco Mundial, la población mundial sigue creciendo a un ritmo del 1,1 % anual y la gente está migrando a las zonas urbanas, por lo que un uso más inteligente de la tierra y los recursos se está convirtiendo en un área importante de investigación que impulsa el uso de alumbrado público inteligente en todo el mundo. La recopilación de información a través de tecnologías innovadoras como el alumbrado público inteligente son fuentes importantes de datos y conocimientos para que las ciudades inteligentes mejoren la gestión de activos y la conservación de la energía, lo que está aumentando la demanda de alumbrado público inteligente en todo el mundo. El alumbrado público inteligente es una solución rentable que compromete técnicas avanzadas de comunicación inalámbrica, luces LED de bajo costo y sensores adicionales que controlan la intensidad de la luz. Este nuevo sistema proporciona un ahorro de costes y energía frente a la iluminación convencional. El alumbrado público inteligente puede controlar de forma remota la salida de alumbrado público individual, detectar fallas, monitorear el rendimiento energético y, cuando se combina con sensores, incluso facilitar alertas en tiempo real para problemas en toda la ciudad, como flujo de tráfico, espacios de estacionamiento, cortes de electricidad y posibles accidentes y accidentes. otros. Por otro lado, las luces tradicionales consumen mucha energía, tienen una vida útil más corta y un alto costo de reemplazo, lo que dificulta en gran medida el mercado de alumbrado público. Estos factores están creando demanda de alumbrado público en el período de pronóstico, ya que el alumbrado público inteligente utiliza un sistema de gestión que permite que las luminarias del alumbrado público que están conectadas se controlen y supervisen de forma remota a través de una aplicación en línea centralizada que conserva energía y es más eficiente.

Obtenga un enlace de muestra gratis en https://www.omrglobal.com/request-sample/street-lightning-market

Con la ayuda de los conocimientos aparentes representados aquí en una amplia gama de lanzamientos de productos y servicios por parte de competidores clave en el mercado, los jugadores novatos pueden posicionarse en el vasto mercado. Es una necesidad indispensable obtener una idea detallada para rastrear el crecimiento comercial futuro y este informe de investigación de Street Lightning Market es el mejor medio para obtener esa visión. También tiene como objetivo proporcionar un entorno de mercado junto con la cobertura de información de mercado completa. El informe de investigación de mercado Relámpago de la calle también permite a los dueños de negocios tener una comprensión firme de lo que los consumidores esperan exactamente, sus futuras demandas, deseos y preferencias al ofrecer datos detallados relacionados con los clientes. Además, analiza los principales actores del mercado y las últimas tendencias en curso.

Este informe de estudio de Street Lightning Market informativo pero fácil de entender cubre una amplia gama de lanzamientos de productos, las últimas tendencias, los cambios regulatorios y otros factores importantes, que se espera que afecten el crecimiento general de la industria para el próximo período de tiempo 2022-2028. Su objetivo es proporcionar un conocimiento detallado sobre lo que los clientes quieren exactamente de los cuales los jugadores clave pueden tomar decisiones acertadas para el crecimiento del negocio. También tiene como objetivo medir la eficacia del marketing. La técnica de análisis FODA también se emplea para formar el informe de investigación de mercado para cubrir oportunidades útiles, posibles desafíos y amenazas. El impacto del nuevo virus corona en la economía global también se comparte en este informe de Street Lightning Market. Las colaboraciones, fusiones y adquisiciones como estrategias también se tratan en este informe de estudio de mercado.

informe completo de Street Lightning Market disponible en https://www.omrglobal.com/industry-reports/street-lightning-market

Cobertura de mercado

Número de mercado disponible para – 2023-2029

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto: por fuente, por tipo de producto, por aplicaciones

Panorama competitivo: Archer Daniels Midland Co., Ingredion Inc., Kerry Group Plc, Cargill

, y otros

Segmento de informe de mercado de alumbrado público global

Por fuente de luz

LED

Luces fluorescentes

Lámparas HID

Por tipo de potencia

Menos de 50W

Entre 50W y 150W

Más de 150W

Por uso final

carreteras

Calles y Carreteras

Otros

Segmento global del informe de mercado Alumbrado público por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

Italia

España

Francia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

Porcelana

India

Japón

Corea del Sur

Resto de Asia-Pacífico

Resto del mundo

América Latina

Middle East & Africa

The Report Covers

Market value data analysis of 2021 and forecast to 2028.

Annualized market revenues ($ million) for each market segment.

Country-wise analysis of major geographical regions.

Key companies operating in the global street lightning market. Based on the availability of data, information related to new product launches, and relevant news is also available in the report.

Analysis of business strategies by identifying the key market segments positioned for strong growth in the future.

Analysis of market-entry and market expansion strategies.

Competitive strategies by identifying ‘who-stands-where’ in the market.

For More Customized Data, Request for Report Customization @ https://www.omrglobal.com/report-customization/street-lightning-market

About Orion Market Research

Orion Market Research (OMR) es una empresa de consultoría e investigación de mercado conocida por sus informes nítidos y concisos. La empresa cuenta con un experimentado equipo de analistas y consultores. OMR ofrece informes de investigación sindicados de calidad, informes de investigación personalizados, consultoría y otros servicios basados ​​en la investigación.

Contacto con los medios:

Nombre de la empresa: Orion Market Research

Persona de contacto: Sr. Anurag Tiwari

Correo electrónico: [email protected]

Número de contacto: +91 780-304-0404

https://www.openpr.com/news/3081547/seawater-desalination-system-market-2023-driving-factors

https://www.openpr.com/news/3081551/poe-ip-phone-market-2023-driving-factors-forecast-research-2030

https://www.openpr.com/news/3081558/bluetooth-speaker-market-2023-driving-factors-forecast