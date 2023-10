Tamaño y participación del mercado de colágeno | Estadísticas 2029

Tipo de producto (gelatina, colágeno hidrolizado, colágeno nativo, péptido de colágeno, otros), tipo (tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV), forma (polvo, líquido), fuente (bovina, avícola, porcina, marina, otras) ). ), categoría de producto (OGM, no OGM), función (textura, estabilizante, emulsionante, resultado, otros), aplicación (productos alimenticios, bebidas, nutracéuticos y complementos alimenticios, cosmética y cuidado personal, alimentación animal, pruebas de laboratorio, otros)

Actores del mercado cubiertos