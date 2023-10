Tamaño, participación y crecimiento del mercado global de sillas de masaje de lujo 2029

Actores del mercado cubiertos

BODYFRIEND (Corea del Sur), Cozzia USA (Estados Unidos), Daito Denki Industry Co., Ltd. (Japón), Family Inada Co., Ltd. (Japón), FUJIIRYOKI (Japón), Human Touch LLC (Estados Unidos), Infinity (Francia), sillón de masaje Kahuna (Estados Unidos), Luraco (Estados Unidos), Ogawa World USA (Estados Unidos), OSIM International Pte. Ltd. Limitado. (Singapur), Marcas FFL. (Estados Unidos), Shanghai Rongtai Health Technology Corporation Limited (China), Johnson Health Tech (Estados Unidos), JSB Healthcare. (India), U Fit Fitness Equipment (India), Arogya Health Care (India)