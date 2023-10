Tamaño, participación y crecimiento del mercado de etiquetas indicadoras de temperatura y tiempo | Oportunidades,

Actores del mercado cubiertos

DeltaTrak Inc., Vitsab, 3M, Timestrip UK LTD, Zebra Technologies Corp., Omega Engineering, Inc., Insignia Technologies Ltd., SpotSee, Berlinger & Co. AG, Suiza, EVIGENCE SENSORS, Bizerba, CCL Industries, NOF CORPORATION, Brady En todo el mundo, Stream Peak International, CAVU GROUP, PAPER THERMOMETER Company y Vanprob Solutions