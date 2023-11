Tamaño, participación, crecimiento, segmento, tendencias, tecnologías en desarrollo y pronóstico del mercado europeo de terapia génica

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se espera que la creciente investigación en terapia génica y sus técnicas y desarrollo impulse aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que las preocupaciones éticas y de seguridad al realizar el método obstaculicen el crecimiento del mercado europeo de terapia génica durante el período previsto. Se espera que la creciente demanda de terapia génica, un campo emergente y avanzado en ingeniería genética y atención sanitaria, brinde oportunidades al mercado para mejorar los enfoques de tratamiento y diagnóstico.

Se espera que la creciente demanda de atención médica de mejor calidad para el cáncer y los trastornos genéticos impulse el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que el alto costo de los diagnósticos y la falta de profesionales capacitados y certificados desafíen el crecimiento del mercado.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado europeo de terapia génica alcance los 7.422,28 millones de dólares en 2030, con una tasa compuesta anual del 17,6% durante el período previsto. El producto representa el segmento de tipo más importante del mercado debido al creciente uso de productos de investigación de exosomas en diagnóstico y terapéutica.

La terapia génica es una estrategia médica que aborda el problema genético subyacente para tratar o prevenir enfermedades. En lugar de utilizar medicamentos o cirugía, los procedimientos de terapia génica permiten a los médicos tratar un problema cambiando la composición genética de una persona. Unos pocos trastornos seleccionados, incluida una afección ocular llamada amaurosis congénita de Leber y una afección muscular llamada atrofia muscular espinal, se están tratando con terapia génica. Para garantizar que sean seguras y eficientes, se están estudiando muchas otras terapias genéticas. Los profesionales médicos pretenden aplicar pronto la prometedora técnica de edición del genoma para curar enfermedades humanas.

La capacidad de transportar con éxito un gen terapéutico a una célula diana es el requisito previo más importante para que la terapia génica tenga éxito. Una vez transportado, ese gen debe ir al núcleo de la pared celular, donde servirá como modelo para producir moléculas de proteínas. La principal acción terapéutica la produce entonces la proteína. Por ejemplo, la destrucción celular podría utilizarse en el tratamiento de tumores, mientras que la conservación celular podría utilizarse en el caso de enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, se espera que las estrictas regulaciones y estándares para la aprobación y comercialización de productos limiten el crecimiento del mercado.

Dinámica del mercado europeo de terapia génica

Esta sección trata de comprender los impulsores, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

Nuevos enfoques de terapia génica

La terapia génica ha aportado curas permanentes para dolencias que antes eran simplemente tratamientos temporales. Durante un período muy largo, la terapia génica no funcionó; sin embargo, en los últimos años se han registrado casos tratados de forma efectiva y duradera. Se han obtenido resultados prometedores para una amplia gama de enfermedades hereditarias, incluidas anomalías sanguíneas, deficiencias inmunológicas, problemas de visión, regeneración de células nerviosas, trastornos metabólicos y diferentes tipos de cáncer.

Con más especificidad y menos efectos secundarios, la terapia génica tiene el potencial de ser una medicina personalizada que puede “curar” una variedad de enfermedades. La terapia génica generalmente se refiere a la transferencia de material genético para tratar una enfermedad o, al menos, para mejorar la condición clínica de un paciente. El uso de virus como vectores genéticos para entregar el gen deseado a las células diana es un método de cómo funciona la terapia génica. Estos vectores se clasifican en vectores virales basados ​​en ARN o basados ​​en ADN según el tipo de genoma que contienen.

La mayoría de los expertos coinciden en que la terapia génica tiene el potencial de ser el uso más intrigante de la investigación del ADN hasta la fecha. Una simple inyección intravenosa de un agente de transferencia genética algún día podría usarse para administrar genes como medicamento, buscando células diana para una integración cromosómica estable y específica del sitio y la posterior expresión genética. Se predice que sería necesaria una terapia génica utilizando técnicas revolucionarias que están siendo probadas por investigadores de todo el mundo y que se espera que se incorporen al tratamiento convencional actúen como motor del crecimiento del mercado europeo de terapia génica.

Prevalencia creciente de trastornos genéticos

Una proporción considerable de la mortalidad prenatal y neonatal en varios países de la Región es causada por enfermedades genéticas y congénitas. Muchas dolencias multifactoriales suelen ser causadas también por factores genéticos. Las alteraciones genéticas que están esencialmente presentes en todas las células del cuerpo causan muchas enfermedades hereditarias. Por lo tanto, estas enfermedades afectan con frecuencia a muchos sistemas del cuerpo y la mayoría no pueden tratarse.

Por ejemplo,

El Departamento de Salud indicó que aproximadamente seis de cada diez personas se verán afectadas por una dolencia que tiene algún vínculo genético, según el Gobierno de Australia Occidental. Los trastornos genéticos pueden variar desde menores hasta muy graves. Entre el 3 y el 5% de los recién nacidos nacidos en Australia Occidental tienen trastornos genéticos o anomalías congénitas.

Las mutaciones, la exposición a sustancias químicas y a la radiación, entre otras cosas, pueden provocar trastornos genéticos. Aunque algunas dolencias se han tratado con terapia génica, la mayoría de los planes de tratamiento para trastornos genéticos no cambian la anomalía genética subyacente. Para ello, la prevalencia de anomalías genéticas está aumentando significativamente en todos los grupos de edad y se espera que prácticamente todas las áreas geográficas actúen como motor del crecimiento del mercado europeo de terapia génica.

Restricción

Alto costo de la terapia génica

Una nueva línea de tratamientos médicos llamada terapia génica implica reemplazar, eliminar o introducir información genética en el genoma de un paciente para tratar una afección. Aunque todavía está en sus inicios, la terapia génica ya se ha mostrado tremendamente prometedora para el tratamiento e incluso la curación de enfermedades que antes eran intratables. El precio de la terapia génica todavía está muy descontrolado y se determina caso por caso en muchos países, centrándose con frecuencia en un único pago inicial.

Por ejemplo,

Según un artículo de noticias publicado en Web MD en febrero de 2023, Hemgenix está batiendo récords, pero no es una anomalía. En septiembre de 2022, Skysona, un medicamento para una rara enfermedad neurológica, salió a la venta por 3 millones de dólares. Sólo un mes antes, Zynteglo, un tratamiento genético para una enfermedad genética de la sangre, hizo su debut en el mercado por 2,8 millones de dólares. Una cura para la afección genética atrofia muscular espinal, que mata a bebés y niños pequeños, llamada Zolgensma, costó 2,1 millones de dólares en 2019.

Aunque no siempre sean totalmente curativas, las terapias génicas pueden ser realmente transformadoras. La principal barrera para acceder a la terapia génica es el costo. El panorama del tratamiento de muchas enfermedades genéticas raras experimentará cambios significativos a medida que estén disponibles productos de terapia génica adicionales, brindando a los pacientes alternativas potencialmente curativas por primera vez. Los sistemas de salud de todo el mundo deben abordar la dificultad de garantizar que todos los pacientes, no sólo un pequeño grupo con medios económicos y acceso privilegiado a la tecnología, puedan beneficiarse de estas terapias de vanguardia. Sin embargo, debido al alto costo de los tratamientos

Alcance del mercado europeo de terapia génica

El mercado europeo de terapia génica se divide en cuatro segmentos notables según el tipo de vector, el método, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

POR TIPO DE VECTOR

vectores virales

Vector no viral

Según el tipo de vector, el mercado europeo de terapia génica se segmenta en vectores virales y no virales.

POR MÉTODO

ex vivo

En vivo

Según el método, el mercado europeo de terapia génica se segmenta en ex vivo e in vivo.

POR APLICACIÓN

Trastornos oncológicos

Enfermedades cardiovasculares

Enfermedad infecciosa

Enfermedades raras

Desórdenes neurológicos

Otras enfermedades

Según la aplicación, el mercado europeo de terapia génica se segmenta en trastornos oncológicos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas, enfermedades raras, trastornos neurológicos y otras enfermedades.

POR USUARIO FINAL

Institutos del cáncer

hospitales

Institutos de investigación

Otros

Algunos de los principales actores que operan en el mercado europeo de terapia génica son: Novartis AG, Kite Pharma (una subsidiaria de Gilead Sciences, Inc.), uniQure NV, Oxford Biomedica, Spark Therapeutics, Inc., SIBONO, bluebird bio, Inc. , Shanghai Sunway Biotech Co. Ltd., Biogen, Dendreon Pharmaceuticals LLC., Amgen Inc., AnGes, Inc. y Enzyvant Therapeutics GmbHAudubon Bioscience, entre otros.

