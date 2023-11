Tamaño, participación, crecimiento del mercado europeo de diagnóstico de cáncer de pulmón por tendencias emergentes, estrategias comerciales y competitividad

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El informe completo sobre el mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón es completo y abre una puerta al mercado internacional para los productos. El informe considera las últimas actualizaciones al tiempo que evalúa el desarrollo de los principales actores del mercado. Este informe abarca un capítulo sobre el mercado europeo de diagnóstico de cáncer de pulmón y todas sus empresas asociadas con sus perfiles, que brinda datos valiosos sobre sus perspectivas en términos de finanzas, carteras de productos, planes de inversión y estrategias comerciales y de marketing. En el informe se evalúan las estimaciones sobre el aumento o caída del valor CAGR para un período de pronóstico específico, los impulsores del mercado, las restricciones del mercado y las estrategias competitivas.

Se espera que el mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón crezca en el año previsto debido al aumento de los actores del mercado y la disponibilidad de servicios avanzados. Además de esto, los fabricantes participan en actividades de I+D para lanzar servicios novedosos en el mercado. Se proyecta además que el aumento del diagnóstico del cáncer de pulmón y la investigación sobre el desarrollo impulsarán el crecimiento del mercado. Sin embargo, las dificultades en las técnicas de detección del cáncer de pulmón podrían obstaculizar el crecimiento del mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón en el período previsto.

No dude en acceder al informe de muestra en PDF, que incluye el índice completo, gráficos y tablas

Se espera que el aumento del gasto sanitario en diagnóstico y tratamiento del cáncer brinde oportunidades al mercado para mejorar el tratamiento. Sin embargo, el alto costo de las pruebas y las estrictas regulaciones y estándares para la aprobación y comercialización de productos de diagnóstico del cáncer pueden desafiar el crecimiento del mercado.

El mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón es solidario y tiene como objetivo reducir la progresión de la enfermedad. Data Bridge Market Research analiza que el mercado europeo de diagnóstico de cáncer de pulmón crecerá a una tasa compuesta anual del 13,3% durante el período previsto de 2023 a 2030.

El cáncer comienza en los pulmones y ocurre con mayor frecuencia en personas que fuman. Dos tipos principales de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el cáncer de pulmón de células pequeñas . Las causas del cáncer de pulmón incluyen fumar, el humo de segunda mano, la exposición a ciertas toxinas y los antecedentes familiares.

Los síntomas incluyen tos (a menudo con sangre), dolor en el pecho, sibilancias y pérdida de peso. Estos síntomas a menudo no aparecen hasta que el cáncer está avanzado. Los tratamientos varían, pero pueden incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia con medicamentos dirigidos e inmunoterapia.

Desarrollos recientes

En octubre de 2022, Quest Diagnostics anunció un nuevo capítulo de la asociación con Decode Health. Esta asociación ha ayudado a la empresa a reducir el tiempo y los gastos necesarios para crear nuevas pruebas de diagnóstico y encontrar nuevos objetivos de medicación para diversos tipos de cáncer y ha aumentado la presencia de la empresa en Europa.

En agosto de 2022, F. Hoffmann-La Roche Ltd. anunció el lanzamiento de un sistema Digital LightCycler, un sistema de PCR digital de próxima generación que ayuda a los investigadores clínicos a comprender mejor la naturaleza del cáncer, la enfermedad genética o la infección de un paciente. Este sistema está diseñado para laboratorios que realizan análisis de ADN y ARN altamente sensibles y precisos en oncología y enfermedades infecciosas.

Explore el informe completo

Algunos actores en el mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón son F. Hoffmann-La Roche Ltd., Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Quest Diagnostics Incorporated, Biodesix, Amoy Diagnostics Co., Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., Biocartis. , Boditech Med Inc., Danaher, Vela Diagnostics, DiaSorin SpA, Exact Sciences UK, Ltd. (una subsidiaria de Exact Science Corporation), 20/20 Gene Systems, Guardant Health, Inc., Inivata Ltd., LalPathLabs.com, LungLife AI, Inc., MedGenome, Myriad Genetics, Inc., NeoGenomics Laboratories, NanoString, Nanoentek, Onccite ​​Corporation, PerkinElmer Inc., PlexBio, QIAGEN, Siemens Healthcare GmbH y Veracyte, Inc., entre otros.

Alcance del mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón

El mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón se clasifica en cinco segmentos notables según el tipo de producto, tipo de prueba, tipo de cáncer, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

tipo de producto

Instrumentos

Consumibles y accesorios

Según el tipo de producto, el mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón se segmenta en instrumentos, consumibles y accesorios .

Tipo de prueba

Pruebas de biomarcadores

Prueba de imagen

Biopsia

Prueba de sangre

Otros

Según el tipo de prueba, el mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón se segmenta en pruebas de imagen, pruebas de biomarcadores, biopsias, análisis de sangre y otras.

Tipo de cáncer

Cáncer de pulmón de células no pequeñas

Cáncer de pulmón de células pequeñas

Según el tipo de cáncer, el mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón se segmenta en cáncer de pulmón de células no pequeñas y cáncer de pulmón de células pequeñas.

Usuario final

Hospital

Laboratorios asociados

Laboratorios de diagnóstico independientes

Centros de Diagnóstico por Imágenes

Institutos de investigación del cáncer

Otros

Según el usuario final, el mercado europeo de diagnóstico del cáncer de pulmón se segmenta en hospitales, laboratorios asociados, laboratorios de diagnóstico independientes, centros de diagnóstico por imágenes, institutos de investigación del cáncer y otros.

