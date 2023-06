La creciente demanda de tractores, desbrozadoras, bombas de agua y cortadoras de césped para la agricultura y la horticultura está impulsando el crecimiento del mercado de equipos agrícolas del sur de Asia . El sector agrícola ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, y se espera lo mismo en los próximos años también. Se estima que el mercado se expandirá a una CAGR impresionante de alrededor del 9% durante el período de pronóstico de 2021-2031.

India, Bangladesh y los países de la ASEAN son mercados importantes para equipos agrícolas en la región. Con un mercado fragmentado, los fabricantes están muy concentrados en sus crecientes redes de ventas y distribución en la región del sur de Asia.

Conclusiones clave del estudio de mercado

La utilización de equipos agrícolas ha sido testigo de un aumento significativo para aplicaciones de jardinería y horticultura, además de actividades agrícolas.

El aumento de la mecanización se ha atribuido como un factor clave para las ventas y la utilización de equipos agrícolas en el sur de Asia.

Los tractores se identifican para liderar el dominio de la agricultura y la ganadería, mientras que los cortacéspedes se identifican como el equipo destacado para su uso en aplicaciones de jardinería y paisajismo.

Los subsidios anunciados por los gobiernos, así como los esquemas de financiamiento de los OEM, están ayudando a los agricultores de ingresos bajos a medios en la adquisición de equipos agrícolas.

En los próximos años, se espera que el segmento de tractores tenga una participación considerable en el mercado del sur de Asia.

Se espera que el consumo de equipos agrícolas, especialmente en India, Bangladesh y los países de la ASEAN, entre otros, crezca a un ritmo sólido durante el período de pronóstico. En consecuencia, para satisfacer esta creciente demanda, los principales fabricantes están canalizando sus recursos para aumentar sus capacidades de producción existentes.

“Incremento en la producción agrícola para ayudar al crecimiento del mercado en el sur de Asia”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

El mercado de equipos agrícolas del sur de Asia se ha identificado como un espacio moderadamente competitivo, en el que el sector organizado ocupa una parte importante de la cuota de mercado general. Se prevé que los principales actores incluidos en el informe, como Tractors and Farm Equipment Ltd., Yanmar Holdings, Honda India Power Products Ltd, CNH Industrial NV, Makita Corporation, Andreas Stihl AG & Co. y Mahindra & Mahindra Ltd., creen un entorno competitivo duro en este espacio.

Conclusión

Se anticipa que el mercado se expandirá sustancialmente debido al incremento en la producción agrícola en la región, donde los productos agrícolas y hortícolas se destinan principalmente a la exportación y el comercio. En los últimos tiempos se ha observado un aumento en el uso de equipos agrícolas en el sur de Asia para la silvicultura y el paisajismo. Se espera que la demanda de tractores y cortadoras de césped para aplicaciones agrícolas aumente durante el período de pronóstico de 2021-2031.

Encuentre información más valiosa

El informe de investigación analiza la demanda de equipos agrícolas en el sur de Asia. El mercado ha sido analizado con el impacto de COVID-19, varios factores macroeconómicos, tendencias del mercado y antecedentes del mercado. Según el alcance de la investigación de Persistence Market Research, el mercado se ha analizado sobre la base del producto, la aplicación y el país/región. El informe proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre varios jugadores en este mercado. Este informe también rastrea el mercado tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda.