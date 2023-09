Tamaño del mercado de terapia de protones, participación, crecimiento, demanda, segmentos y pronóstico hasta 2028

Data Bridge Market Research ha publicado el último estudio de mercado global de terapia de protones con un análisis en profundidad del escenario actual, el tamaño del mercado, la demanda, el patrón de crecimiento, las tendencias y las previsiones. Este informe de investigación de mercado clasifica el mercado por empresa, región geográfica, tipo, componente, aplicación e industria de uso final. En la sección “Análisis competitivo”, se mencionan los principales actores clave que existen en el mercado junto con varios detalles, como perfiles de la empresa, su análisis de participación de mercado y diferentes estrategias que los ayudan a lograr el éxito en el mercado.Este informe de investigación de mercado de terapia de protones también identifica y analiza las tendencias emergentes junto con factores impulsores clave, desafíos y oportunidades en el mercado.

Se espera que el mercado de la terapia de protones experimente un crecimiento durante el período previsto de 2021 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 6,45% durante el período previsto 2021-2028 y se espera que alcance los 1.823,85 millones de dólares en 2028. Se espera que el creciente número de centros de terapia de protones impulse el crecimiento del mercado.

La terapia de protones es la radioterapia más exacta y precisa que utiliza la energía de partículas de protones para matar células cancerosas o la célula objetivo en un lugar específico. Las principales limitaciones de la terapia de fotones u otras terapias con partículas se superan con la terapia de protones. Los avances tecnológicos han aumentado la difusión de la terapia de protones para tratar varios tipos de cáncer en todo el mundo.

La presencia de virus que causan cáncer y genes defectuosos aumenta aún más la carga del cáncer en las personas afectadas. Por lo tanto, la creciente prevalencia del cáncer sirve como fuerza impulsora para el crecimiento del mercado de la terapia de protones. El alto costo de la terapia de protones, que conduce a un alto costo del tratamiento, está frenando el crecimiento del mercado de la terapia de protones. Una mayor conciencia se refleja en una mayor investigación y desarrollo en esta área, lo que lleva a un creciente conjunto de datos clínicos que demuestran los beneficios del tratamiento con terapia de protones. Por tanto, el creciente reconocimiento de la terapia de protones representa una oportunidad para el crecimiento del mercado de la terapia de protones.Este tratamiento, costoso en comparación con otras tecnologías, frena el crecimiento de la empresa en el mercado de la terapia de protones.

Los principales actores cubiertos en el informe del mercado de la terapia de protones son Varian Medical Systems, Inc., Protom International, Mevion Medical Systems, Sun Nuclear Corporation, Provision Healthcare, Hitachi, Ltd., Sumitomo Heavy Industries, Ltd., Koninklijke Philips NV, IBA Worldwide , Elekta AB, Optivus Proton Therapy, Inc., Advanced Oncotherapy, GE Healthcare (una subsidiaria de General Electric Company), Best Cyclotron Systems, Inc., RaySearch Laboratories y PerMedics, Inc. Los analistas de DBMR incluyen, entre otros, fortalezas competitivas y proporcionar análisis para cada participante por separado.

Principales ventajas de la terapia de protones en comparación con los competidores globales:

El informe proporciona un análisis cualitativo y cuantitativo de las tendencias, pronósticos y dimensionamiento del mercado de la terapia de protones para identificar nuevas oportunidades.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter destaca la capacidad de los compradores y proveedores para capacitar a las partes interesadas para tomar decisiones comerciales estratégicas y determinar el nivel de competencia en la industria.

El estudio destaca los factores clave y las oportunidades de inversión clave.

Se analizan los principales países de cada región y se menciona su contribución a los ingresos.

El segmento Posicionamiento de los actores del mercado ayuda a comprender la posición actual de los actores del mercado involucrados en el dominio Ingredientes para el cuidado personal.

Indice:

Parte 01: Resumen

Parte 02: Alcance del informe

Parte 03: Panorama del mercado global Terapia de protones

Parte 04: Tamaño del mercado global de Terapia de protones

Parte 05: Mercado global Terapia de protones por producto

Parte 06: Análisis de las cinco fuerzas

Parte 07: Panorama del cliente

Parte 08: Paisaje geográfico

Parte 09: Marco de toma de decisiones

Parte 10: Impulsores y desafíos

Parte 11: Tendencias del mercado

Parte 12: panorama de proveedores

Parte 13: Análisis de proveedores

Hallazgos críticos relacionados con la terapia de protones en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis ilustrativos de las cinco fuerzas de Porter de algunas de las empresas líderes en este mercado. Análisis de la cadena de valor de los actores clave del mercado. Las tendencias actuales afectan la dinámica de este mercado en diferentes regiones. Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico. Estudio de la estrategia de marketing y tendencias de crecimiento. Análisis de factores de crecimiento. Segmentos de ocio emergentes y mercado regional Una evaluación empírica de esta curva de mercado Edad, tamaño actual y probable del mercado en términos de valor y volumen potencial.

