Tamaño del mercado de suturas quirúrgicas, participación, crecimiento, por tendencias emergentes, estrategias comerciales, tecnologías en desarrollo, descripción general

Los autoinyectores se utilizan para la autoadministración de epinefrina con el fin de prevenir la anafilaxia, para el alivio inmediato del dolor de quienes padecen migraña y para tratamientos médicos y de emergencia. El aumento de la incidencia de anafilaxia está intensificando el crecimiento del mercado de inyectores de automóviles.

El mercado de inyectores para automóviles se valoró en 56,01 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 270,78 mil millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 21,77% durante el período previsto de 2022-2029. El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

Un autoinyector se refiere a una jeringa con una aguja cargada por resorte que tiene una dosis de medicamento precargada. Se activa y administra una dosis medida de un fármaco cuando se presiona en el cuerpo con un movimiento deslizante. Los autoinyectores ofrecen varias ventajas, como la reducción del trastorno de fobia a las agujas y los riesgos de accidentes por pinchazos, entre otras.

Restricciones/Desafíos Mercado Global de Inyectores de Automóviles

Por otro lado, se espera que el aumento de la preferencia por modos alternativos de administración de medicamentos y el desarrollo de aerosoles nasales de epinefrina obstruyan el crecimiento del mercado. Además, se prevé que el desarrollo de autoinyectores para múltiples viscosidades de medicamentos y la falta de capacitación adecuada para el uso de autoinyectores desafíen el mercado de autoinyectores en el período de pronóstico de 2022-2029.

Este informe de mercado de Inyectores automáticos proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en el mercado. regulaciones, análisis estratégico de crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de inyectores para automóviles, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista . Nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Desarrollo reciente

Antares Pharma (EE.UU.) firmó un acuerdo con Lunatus Global Medical Supplies (Dubai) en agosto de 2020. Se espera que Antares suministre productos envasados ​​a Lunatus según el acuerdo. Lunatus presentará y obtendrá la aprobación regulatoria para XYOSTED en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y promoverá, comercializará y distribuirá XYOSTED en estos dos países.

Ámbito Inyectores para automóviles Mercado y el Tamaño de mercado

El mercado de inyectores automáticos está segmentado según la terapia, el tipo, los usuarios finales, la vía de administración, la molécula, el diseño y el producto. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Terapia

Artritis reumatoide

Esclerosis múltiple

Diabetes

Anafilaxia

Otras terapias

Según la terapia, el mercado de autoinyectores se segmenta en artritis reumatoide , esclerosis múltiple, diabetes, anafilaxia y otras terapias.

Tipo

Inyectores automáticos desechables

Inyectores automáticos reutilizables

El mercado de inyectores automáticos según el tipo se segmenta en inyectores automáticos desechables e inyectores automáticos reutilizables. El autoinyector reutilizable se divide a su vez en precargado y vacío.

Los usuarios finales

Configuración de atención domiciliaria

Hospitales y Clínicas

Centros de cirugía ambulatoria

Según los usuarios finales, el mercado de inyectores automáticos se divide en entornos de atención domiciliaria, hospitales y clínicas y centros quirúrgicos ambulatorios.

Ruta de administración

Subcutáneo

intramuscular

Según la vía de administración, el mercado de autoinyectores se segmenta en subcutáneo e intramuscular.

Tipo de molécula

Anticuerpo monoclonal

péptido

Proteína

pequeña molécula

Según el tipo de molécula, el mercado de autoinyectores se segmenta en anticuerpos monoclonales, péptidos, proteínas y moléculas pequeñas.

Diseño

Estandarizado

Personalizado

El segmento de diseño del mercado de inyectores automáticos se divide en estandarizado y personalizado.

Producto

Precargado

Rellenable

Según el producto, el mercado de inyectores automáticos se segmenta en precargados y rellenables.

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de inyectores para automóviles son AbbVie Inc. (EE. UU.), Mylan NV (EE. UU.) y Lily. (EE.UU.), Amgen Inc. (EE.UU.), Ypsomed Holding (Suiza), BD (EE.UU.), Owen Mumford Ltd. (Reino Unido), Consort Medical, Plc. (Reino Unido), SHL Medical AG (Suiza), Johnson Medtech, LLC. (EE.UU.), Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (EE.UU.), Antares Pharma. (Nueva Jersey), AstraZeneca (Reino Unido), Union Medico Inc. (Dinamarca), Gerresheimer AG (Alemania), West Pharmaceutical Services, Inc (EE. UU.) y Emergent. (Estados Unidos), entre otros.

Ventajas clave del informe:

Este estudio proporciona una descripción analítica de la industria, incluidas las tendencias actuales y predicciones futuras para identificar posibles oportunidades de inversión.

El informe ofrece información sobre los factores clave, las limitaciones y las perspectivas, junto con un análisis completo de la participación de mercado.

El informe evalúa cuantitativamente el mercado actual, arrojando luz sobre sus perspectivas de crecimiento.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter mide el poder de negociación de compradores y proveedores en el mercado.

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad que considera la dinámica competitiva y pronostica el panorama competitivo futuro.

