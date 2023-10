Tamaño del mercado de suero, participación, tendencias de la industria, análisis regional, demanda y principales actores

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

El creciente uso de suero en investigación, desarrollo y comercialización de alto nivel, las crecientes preferencias por el suero debido a la prevalencia de macro y micronutrientes naturales y la creciente demanda de suero en pruebas de diagnóstico médico para medir la albúmina en la sangre son algunos de los más importantes. y factores reveladores que probablemente impulsarán el crecimiento del mercado de sueros durante el período previsto de 2023-2030.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de sueros, que asciende a 1.300 millones de dólares en 2022, alcance los 2.790 millones de dólares en 2030, con una tasa compuesta anual del 10% durante el período previsto de 2023 a 2030. Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado como Como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentación, cobertura geográfica y actores principales, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis profundos de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

El suero es un componente líquido y soluto de la sangre que no contribuye a la coagulación. Se puede definir como plasma sanguíneo desprovisto de factores de coagulación o sangre desprovista de todas las células y factores de coagulación. El suero contiene todas las proteínas que no participan en la coagulación de la sangre, así como todos los electrolitos, anticuerpos, antígenos, hormonas y cualquier sustancia exógena (por ejemplo, fármacos o microorganismos). No hay glóbulos blancos (leucocitos), glóbulos rojos (eritrocitos), plaquetas ni factores de coagulación en el suero.

Oportunidades

Aumento de la demanda de sueros para el cuidado de la piel orgánicos y naturales.

Desde los últimos años, la industria de la cosmética y el cuidado personal ha experimentado un rápido cambio hacia productos orgánicos y naturales. El aumento de la conciencia sobre la salud y la preocupación de los clientes por la sostenibilidad medioambiental ha impulsado la demanda de cosméticos orgánicos y naturales. Los productos para el cuidado de la piel orgánicos, producidos naturalmente, ecológicos, sostenibles y veganos ahora forman parte de las rutinas de cuidado de la piel de muchas personas. Para reflejar la sostenibilidad, las marcas promocionan sus productos con términos como “envases ecológicos, fuentes respetuosas con el medio ambiente y cero residuos”. Como resultado, los productos orgánicos se han convertido en un tema candente en la industria de la belleza, y las marcas promocionan productos con afirmaciones como “belleza clara”, “belleza sin agua” y “belleza reciclable”. Estos son ciertos factores que impulsan el crecimiento del mercado.

Restricciones/Desafíos

Preocupaciones éticas

Es probable que las preocupaciones científicas y éticas, así como la prevalencia de medios de cultivo alternativos, obstaculicen el crecimiento del mercado del suero durante el período previsto.

Desarrollos recientes

En 2021, Unilever anunció que había firmado un acuerdo para adquirir Paul’s Choice, la marca líder en cuidado de la piel digital. La empresa es pionera en el desarrollo de productos con base científica y comercio electrónico directo al consumidor. Sus marcas de productos para el cuidado de la piel se venden a través de un canal global de comercio electrónico directo al consumidor, así como a través de importantes minoristas en América del Norte, Europa y Asia Pacífico.

En 2021, The Estée Lauder Companies (ELC) anunció una asociación con la plataforma de entrega Uber Eats para entregar los cosméticos favoritos de los clientes el mismo día que realizan el pedido.

En 2022, Amway India lanzó el suero personalizado Artistry Signature Select, que ofrece soluciones personalizadas para el cuidado de la piel. Los minoristas directos de Amway y los portales en línea venden este producto. Además, Amway India lanzó sesiones de capacitación virtual para minoristas y vendedores.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado del suero son:

Thermo Fisher Scientific Inc (EE. UU.)

Merck KGaA (Alemania)

Cytiva (Estados Unidos)

Bio-Techne (EE. UU.)

Atlas Biologicals, Inc. (EE. UU.)

Productos biológicos de las Montañas Rocosas (EE. UU.)

Takara Bio Inc. (Japón)

PAN-Biotech (Alemania)

Sartorius AG (Alemania)

Corning Incorporated (EE. UU.)

Bovogen Biologicals Pty Ltd. (Australia)

Moregate Biotecnología (Australia)

BIOWEST SAS (Francia)

Caisson Labs Inc. (EE. UU.)

Géminis Bio (EE. UU.)

Alcance del mercado de sueros

El mercado del suero está segmentado según el tipo, la técnica de inactivación, la aplicación, el canal de ventas y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo

Suero Bovino

FBS

Otro

Técnica de inactivación

Calor inactivado

No inactivado por calor

Solicitud

Productos Biológicos

Investigación

Cultivo de células

Medicamentos biofarmacéuticos

Productos de vacunas

Productos de diagnóstico

Otros

Usuario final

Industria Biofarmacéutica y Biotecnológica

Laboratorios de Diagnóstico

Laboratorios de investigación

Investigación académica

Canal de ventas

Canal directo

Canal de distribución

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

