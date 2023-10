Tamaño del mercado de servicios de seguridad de procesos por valor de 36.336,96 millones de dólares con una tasa compuesta anual saludable del 10,4% para 2030

En agosto de 2018, Honeywell International Inc. celebró un acuerdo de revendedor con Applied Engineering Solutions, Inc. En virtud de este acuerdo, la empresa integró el software aeSolutions de Applied Engineering Solutions, Inc y aeShield en su nuevo paquete de seguridad de procesos. Esta integración combinó los requisitos de verificación HAZOP/LOPA, SRS y SIL de aeShield con Safety Builder, Process Safety Analyzer y Trace de Honeywell en una suite de seguridad de procesos. Esto ha ayudado a la empresa a mejorar su conjunto de seguridad de procesos en el mercado.