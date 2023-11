Tamaño del mercado de robots médicos en Europa, participación, tendencias de la industria, análisis regional, demanda y principales actores

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

Como se trata de un informe de terceros, el informe del mercado europeo de robots médicos no tiene prejuicios y, por lo tanto, proporciona una mejor imagen de lo que realmente está sucediendo en el mercado. Además, presenta un análisis granular de la cuota de mercado, segmentación, previsiones de ingresos y regiones geográficas del mercado. En este informe, el mercado está segmentado según el tipo, la aplicación, los usuarios finales y la región. Además, cada segmento y subsegmento se estudia cuidadosamente para proporcionar un análisis segmentario amplio del mercado global de robots médicos de Europa . La mayoría de los segmentos de este informe incluyen gráficos para brindar a los lectores una vista panorámica. El informe sobre el mercado europeo de robots médicos se ha elaborado después de un estudio exhaustivo de varios segmentos clave del mercado, como el tamaño del mercado, las últimas tendencias, las amenazas del mercado y los impulsores clave que impulsan el mercado.

Se espera que el mercado europeo de robots médicos obtenga un crecimiento significativo en el período previsto de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado europeo de robots médicos está creciendo con una tasa compuesta anual del 15,3% en el período previsto de 2022 a 2029 y se espera que alcanzar los 8.260,88 millones de dólares en 2029 desde los 2.861,39 millones de dólares en 2021. El aumento del gasto en atención sanitaria y la escalada en innovación y robots están preparados para revolucionar la práctica de la medicina.

La inteligencia artificial, la miniaturización y la potencia de las computadoras están contribuyendo al aumento del diseño y uso de robots en medicina. Los robots médicos comenzaron hace unos 34 años cuando se utilizó un robot industrial y navegación por tomografía computarizada para insertar una sonda en el cerebro para obtener una muestra de biopsia.

Los impulsores responsables del crecimiento del mercado de robots médicos son el aumento de la población geriátrica, los avances tecnológicos de los robots médicos, un aumento en el uso de terapias de rehabilitación asistidas por robots y un aumento de la financiación para la investigación de robots médicos. Sin embargo, los factores que se espera que limiten el mercado son el alto costo de los dispositivos de soporte robótico y las limitaciones del sistema robótico asistido.

Ámbito y tamaño del mercado de robots médicos en Europa

El mercado europeo de robots médicos está segmentado según el tipo, producto, modalidad, componentes, aplicación, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Según el tipo, el mercado europeo de robots médicos se segmenta en robots externos grandes, robots geriátricos, robots de asistencia y robots in vivo en miniatura. En 2022, se espera que el segmento de robots grandes externos domine el mercado europeo de robots médicos debido a la creciente demanda de avances tecnológicos en la industria hospitalaria y al aumento de la inversión hospitalaria.

Según el producto, el mercado europeo de robots médicos se segmenta en robots quirúrgicos, robots de rehabilitación, robots hospitalarios y farmacéuticos, biorobótica, robots de radiocirugía no invasivos, robots de telepresencia, robots de transporte médico, robots sanitarios y desinfectantes. En 2022, se espera que los segmentos externos de robots grandes dominen el mercado europeo, ya que permiten la manipulación precisa de instrumentos quirúrgicos más allá de la capacidad humana en un espacio de operación pequeño.

Según la modalidad, el mercado europeo de robots médicos se segmenta en compactos y portátiles. En 2022, se espera que el segmento portátil domine el mercado de robots médicos, ya que reduce el costo total de propiedad y optimiza la utilización del sistema y también la capacidad de moverse de forma autónoma.

Según los componentes, el mercado europeo de robots médicos se segmenta en actuadores, sensores, controladores de robots, carros para pacientes, consolas para cirujanos, carros de visión, sistemas de dispensación y productos adicionales. En 2022, se espera que el segmento de componentes de actuadores domine el mercado de robots médicos debido al aumento de la demanda de productos innovadores para crear movimiento en robots.

Según la aplicación, el mercado europeo de robots médicos se segmenta en investigación, clínica, farmacia y otros. En 2022, se espera que el segmento de investigación domine el mercado de robots médicos debido al aumento previsto de la demanda de robots médicos.

Según el tipo de usuario final, el mercado europeo de robots médicos se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, institutos de investigación, centros quirúrgicos ambulatorios, laboratorios, centros de rehabilitación y otros. En 2022, se espera que el segmento de institutos de investigación domine el mercado de robots médicos debido al aumento de la financiación para la investigación de robots médicos.

Según el canal de distribución, el mercado europeo de robots médicos se segmenta en licitación directa, ventas minoristas, distribuidores externos y otros. En 2022, se espera que la licitación directa domine el mercado de robots médicos, ya que reduce los costos al emplear menos personal que los puntos de venta.

Panorama competitivo y cuota de mercado Análisis Robots médicos en Europa

El panorama competitivo del mercado europeo de robots médicos proporciona detalles del competidor. Los detalles incluidos son descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, sitios e instalaciones de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, proyectos de pruebas de productos, aprobaciones de productos, patentes, ancho del producto, y amplitud, dominio de las aplicaciones y curva de salvación de la tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado europeo de robots médicos.

Los principales actores cubiertos en el informe son Intuitive Surgicals, Medtronic, Kuka AG, Accuray Incorporated, Ekso Bionics, Capsa Healthcare, ReWalk Robotics, Renishaw plc, Hocoma, Asensus Surgical US, Inc., Paro Robots US, Inc., Yukai Engineering Inc. , Stryker, Accuray Incorporated, Auris Health, Inc. (una subsidiaria de Johnson and Johnson), CMR Surgical Ltd., Stereotaxis, Inc., InTouch Health Inc. (subsidiaria de Teladoc Health, Inc.), entre otros actores nacionales y europeos. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan análisis competitivos para cada competidor por separado.

