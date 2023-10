Tamaño del mercado de revestimientos Kraft para alcanzar el dólar estadounidense: tamaño del mercado, participación, tendencias, oportunidades, impulsores clave y pronóstico de ingresos

Actores del mercado cubiertos

DS Smith (Reino Unido), Smurfit Kappa (Irlanda), YOJ pack-kraft. (India), Sistemas de empaquetado de ADN. (India), Eltete Malasia Sdn Bhd. (Malasia), Green Label Packaging (Estados Unidos), Sonoco Products Company (Estados Unidos), Honey Shield Packers (India), AXIS VERSATILE SDN.BHD. (Malasia), Kaily Packaging Co. Ltd. (Singapur), Tri Wall Pte Ltd (India), FORLIT, AS (República Checa)