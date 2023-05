definición de mercado

Los talleres de carrocería y los centros de reparación de automóviles utilizan revestimientos de acabado para automóviles para restaurar los vehículos. Este revestimiento se aplica tanto a turismos nuevos como antiguos y vehículos comerciales para ocultar los daños en la carrocería causados ​​por temperaturas extremas, accidentes e impactos de piedras. Los recubrimientos de reacabado comúnmente utilizados incluyen imprimaciones, rellenos, capas finales y capas base, y recubrimientos activadores o endurecedores. El mercado de revestimientos de acabado para automóviles también mejora la apariencia y la durabilidad de los vehículos con la creciente demanda de vehículos recreativos y el aumento del número de accidentes masivos de vehículos. El revestimiento de acabado automotriz cubre la pintura de todo o parte de un automóvil, camión u otro vehículo y, a menudo, partes individuales de un vehículo después de reparaciones mecánicas o del vehículo.

El informe Universal Asia Pacific Automotive Refurbishment Coatings ayuda a determinar y optimizar cada etapa del ciclo de vida de un proceso industrial que incluye compromiso, adquisición, retención y generación de ingresos. Este informe de análisis de mercado consta de diferentes segmentos de la industria, como perfiles de la empresa, detalles de contacto de los fabricantes, especificaciones del producto, alcance geográfico, valor de producción, estructura del mercado, desarrollos recientes, análisis de ingresos, participación de mercado y volumen de ventas probable de una empresa. Esto ayuda a las empresas a tomar medidas decisivas para combatir las amenazas de nicho. El documento de investigación de mercado de recubrimientos de reacabado automotriz de Asia-Pacífico presenta información de mercado procesable para que las empresas diseñen estrategias sostenibles y rentables.

Estos acabados automotrices se utilizan para plásticos livianos en la industria automotriz. Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de recubrimientos de reacabado automotriz crezca a una CAGR del 4,2 % durante el período de pronóstico, alcanzando los $3841,92 millones para 2029. “ Acrílico ” describe el segmento de resina más destacado. Los informes de mercado seleccionados por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluyen análisis de expertos en profundidad, análisis de importación/exportación, análisis de precios, análisis de producción y consumo y escenarios de cadenas climáticas.

Análisis y tamaño del mercado de revestimientos de reparación automotriz de Asia-Pacífico

Se espera que la aplicación generalizada en la producción de plásticos livianos para componentes automotrices, la rápida industrialización y el aumento en los ingresos disponibles de la población de clase media en las economías emergentes impulsen la demanda del mercado de recubrimientos de reacabado automotriz de Asia Pacífico. Sin embargo, las directivas que regulan la producción y el uso de acabados para automóviles pueden restringir aún más el crecimiento del mercado.

La inteligencia de mercado que se ofrece en el extenso informe de mercado Revestimientos de reacabado automotriz de Asia Pacífico facilita la obtención de una perspectiva global para las empresas internacionales. Se incluyeron grupos focales y entrevistas en profundidad para el análisis cualitativo, y se realizaron encuestas a clientes y análisis de datos secundarios para el análisis cuantitativo. Este informe de análisis de mercado sirve como un componente muy importante de su estrategia comercial. Es un estudio definitivo de la industria que explica cuáles son sus definiciones de mercado, clasificaciones, aplicaciones, participaciones y tendencias globales de la industria. El informe comercial de Revestimientos de reacabado automotriz de Asia Pacífico ha demostrado ser un aspecto convincente que conduce al crecimiento comercial.

Análisis competitivo de cuota de mercado de revestimientos de reacondicionamiento automotriz y paisajismo de Asia-Pacífico

El panorama del mercado competitivo de los talleres de reparación de automóviles de Asia Pacífico proporciona detalles por competidor. Descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia en Asia Pacífico, sitios e instalaciones de producción, ciudades de producción de Asia Pacífico, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, amplitud y amplitud de productos, predominio aplicado. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la compañía relacionado con el mercado de repintado automotriz de Asia Pacífico.

Los principales actores que operan en el mercado de recubrimientos de reacabado automotriz incluyen 3M, BASF SE, PPG Industries, Inc., Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, LLC, Akzo Nobel NV, Kansai Paint Co., Ltd., Guangzhou Zhenroumei Chemical. Coating Limited, The Lubrizol Corporation (una subsidiaria de Berkshire Hathaway), RPM International Inc., Berger Paints India Limited, NOROO Paint & Coatings co. Ltd., Grupo NIPSEA, CORPORACIÓN KCC, etc.

Cobertura del mercado de recubrimientos de reacabado automotriz de Asia-Pacífico

El mercado de recubrimientos de reacabado automotriz de Asia Pacífico está segmentado según el tipo de resina, el tipo de producto, el tipo de componente, la formulación, la antigüedad del vehículo y la aplicación. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a analizar los segmentos de crecimiento débil de la industria y brinda a los usuarios valiosas descripciones generales del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

tipo de resina

epoxy

acrílico

Poliéster

alquídico

Poliuretano

vinilo

etc.

Según el tipo de resina, el mercado está segmentado en epoxis, acrílicos, poliésteres, alquídicos, poliuretanos, vinilos y otros.

tipo de producto

capa de base

Imprimación y relleno

abrigo limpio

activador/agente de curado

etc.

Según el tipo de producto, el mercado está segmentado en capas base, imprimaciones y rellenos, capas transparentes, activadores/endurecedores y otros.

tipo de componente

Dos componentes (2k)

Un componente (1k)

Según el tipo de componente, el mercado se segmenta en dos componentes (2k) y un componente (1k).

formulación

recubrimiento soluble

recubrimiento a base de agua

recubrimiento de alto contenido de sólidos

curado ultravioleta

etc.

Según la formulación, el mercado está segmentado en recubrimientos a base de aceite, recubrimientos a base de agua, curado UV, recubrimientos sólidos y otros.

edad del vehículo

menos de 5 años

5-10 años

más de 10 años

Según la antigüedad del vehículo, el mercado se segmenta en menos de 5 años, 5 a 10 años y más de 10 años.

solicitud

auto

camión de jardín

vehiculo comercial

vehiculo industrial

Según la aplicación, el mercado está segmentado en turismos, vehículos de dos ruedas, vehículos comerciales y vehículos industriales.

Análisis regional/perspectivas del mercado de pintura de reacabado automotriz de Asia Pacífico

Analizar el mercado de recubrimientos de reacabado automotriz de Asia-Pacífico y proporcionar información y tendencias sobre el tamaño del mercado por país, tipo de resina, tipo de producto, tipo de componente, formulación, edad del vehículo y aplicación, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado de recubrimientos de reacabado automotriz de Asia-Pacífico son China, India, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, Singapur, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia y el resto de Asia-Pacífico.

China domina el mercado de repintado de automóviles debido al aumento de las actividades de investigación y desarrollo para desarrollar nuevas clases de repintado de automóviles en la región.

