Tamaño del mercado de polvos de frutas y verduras | Informes estadísticos, intercambio, pronósticos y tendencias.

Actores del mercado cubiertos

NutraDry (Australia), Batory Foods (EE.UU.), Kanegrade (Reino Unido), Paradise Fruits (Alemania), Aarkay Food Products Ltd (India), FutureCeuticals (EE.UU.), NutriBotanica Institutional (Brasil), La Herbal (India), Saipro Biotech Private Limited (India), International Flavors & Fragrances Inc (Estados Unidos), Iprona SpA (Italia), Schilling Ltd (Dinamarca), The Australian Superfood Co (Australia)