El informe de investigación de mercado Plasticos reciclados proporciona un análisis extenso de la estructura del mercado y estimaciones de los diversos segmentos y subsegmentos del mercado. El informe de la industria también contiene perfiles detallados de los principales fabricantes e importadores que dominan el mercado. Además, los datos estadísticos y numéricos, como hechos y cifras, se presentan en el informe de mercado con gran precisión mediante el uso de gráficos, tablas o diagramas. Los cambios en el panorama del mercado se deben principalmente a movimientos de jugadores clave o marcas, incluidos desarrollos, lanzamientos de productos, empresas conjuntas, fusiones y adquisiciones, que a su vez cambian la percepción del rostro global de la industria.

Se espera que el mercado sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico 2023 a 2030. Según el análisis de Data Bridge Market Research, el mercado crecerá a una tasa compuesta anual del 4,6 % durante el período de previsión de 2023 a 2030 y se espera que alcance los 39 458 951 910 USD para 2030. El uso cada vez mayor de plásticos reciclados en diversas industrias es un factor clave del mercado mundial de plásticos reciclados.

Los plásticos reciclados son materiales plásticos que se han sometido a un proceso de transformación en el que los residuos plásticos se recogen, clasifican, limpian y procesan en nuevos productos utilizables. Implica descomponer los plásticos en pedazos pequeños, fundirlos y luego remodelarlos en varias formas, como botellas, contenedores o fibras. Este proceso de reciclaje ayuda a desviar los desechos plásticos de los vertederos, conserva los recursos naturales y reduce la necesidad de producción de plástico virgen.

Algunos de los principales actores del mercado que operan en el mercado incluyen Veolia, LyondellBasell Industries Holdings BV, Indorama Ventures Public Company Limited, Dow, Repsol, Alpek SAB de CV, Far Eastern New Century Corporation, Borealis AG, PLASTIPAK HOLDINGS, INC., KW Plastics , Ultra-Poly Corporation, Jayplas, CUSTOM POLYMERS, Recycled Plastics UK, KK Asia (HK) Ltd., Envision Plastics, B & B Plastics Inc., Granite Peak Plastics., B. Schoenberg & Co., Inc., MBA Polymers Inc., Revolution Company, etc.

Alcance del mercado de plásticos reciclados

El mercado se clasifica según la fuente, el tipo de polímero y la industria. El crecimiento de estos segmentos lo ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en la industria y brindará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y conocimientos del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

fuente

botella

Película

fibra

Espuma

otros

Según la fuente, el mercado está segmentado en botellas, películas, fibras, espumas y otros.

tipo de polímero

Tereftalato de polietileno (PET)

Polietileno de alta densidad (HDPE)

Polietileno de baja densidad (LDPE)

Polipropileno (PP)

Cloruro de polivinilo (PVC)

Poliestireno (PS)

Poliuretano (PUR)

otros

Según el tipo de polímero, el mercado está segmentado en polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC), poliestireno (PS), poliuretano (PUR) y otros.

industria

Paquete

Arquitectura y Construcción

auto

eléctrico y electronico

muebles

Textiles y prendas de vestir

Aeroespacial y Defensa

otros

Según la industria, el mercado está segmentado en empaques, construcción, automotriz, electricidad y electrónica, muebles, textiles y prendas de vestir, aeroespacial y defensa, y otros.

Análisis/percepciones regionales del mercado de plásticos reciclados

Como se mencionó anteriormente, el mercado de plásticos reciclados se analiza con información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por país, tipo de material, usuario final y aplicación.

Los países cubiertos en el informe de mercado Plásticos reciclados incluyen EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África (MEA) Como parte de Medio Oriente, África (MEA), Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

La sección de países del informe también proporciona factores que influyen en el mercado individual y cambios regulatorios del mercado que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas abajo y aguas arriba, las tendencias tecnológicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar la situación del mercado en varios países. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales, así como los desafíos debido a la competencia intensa o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales también se tienen en cuenta al proporcionar un análisis predictivo de los datos del país.

El informe responde a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el tamaño del mercado y el pronóstico del mercado Plásticos reciclados? ¿Cuáles serán las restricciones y el impacto de COVID-19 en el mercado de plásticos reciclados durante el período de pronóstico? ¿En qué productos/segmentos/aplicaciones/áreas del mercado Plásticos reciclados vale la pena invertir durante el período de pronóstico? ¿Cuál es la ventana estratégica competitiva de la oportunidad de mercado Plasticos reciclados? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas y el marco regulatorio del mercado de plásticos reciclados? ¿Cuál es la participación de mercado de los proveedores líderes en el mercado Plásticos reciclados? ¿Qué modelos y movimientos estratégicos se consideran adecuados para entrar en el mercado de los plásticos reciclados?

