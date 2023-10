Tamaño del mercado de palatantes, participación, análisis de crecimiento

Actores del mercado cubiertos

Kemin Industries Inc. (Estados Unidos), Adisseo (China), Roquette Frères (Francia), Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca), Darling Ingredients (Estados Unidos), Barentz (Países Bajos), The Peterson Company (Estados Unidos), Omega Protein (Estados Unidos), APS Phoenix LLC (Estados Unidos), BIORIGIN APS (Estados Unidos) , LaBudde Group Inc. (Estados Unidos), Nestlé SA (Suiza), The Scoular Company (Estados Unidos), AFB International (Estados Unidos), Alltech (Estados Unidos), Nutricare ( India), Pancosma (Suiza), IGUSOL SA ( España), DSM (Austria)