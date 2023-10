Tamaño del mercado de oftalmología de Asia y el Pacífico, participación, tendencias, demanda, pronóstico de crecimiento, segmentación y perspectivas de ingresos

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El análisis competitivo de los principales actores del mercado estudiados en el documento de primer nivel sobre el mercado de oftalmología de Asia y el Pacífico ayuda a las empresas a tomar mejores medidas para mejorar sus productos y ventas. El informe contiene detalles sobre análisis de mercado, definición de mercado, segmentación de mercado, áreas clave de desarrollo, análisis competitivo y metodología de investigación. Este informe de mercado ofrece los perfiles de la empresa, las especificaciones del producto, la capacidad, el valor de producción y las cuotas de mercado de cada empresa para el período previsto de 2023-2030. Toda la información estadística y numérica proporcionada en el confiable informe del mercado de oftalmología de Asia y el Pacífico está simbolizada con la ayuda de gráficos y tablas que facilitan la comprensión de hechos y cifras.

Uno de los principales factores que impulsa el crecimiento del mercado de la oftalmología es la creciente prevalencia de trastornos oftálmicos y dolores oculares. La investigación continua de ensayos clínicos que llevan a cabo varias empresas farmacéuticas para mejorar las opciones de tratamiento y la exposición a ciertas toxinas o cambios ambientales aumenta la aparición de productos oftalmológicos y conduce a la expansión del mercado. El mercado también se ve influenciado por el aumento de estilos de vida sedentarios y antihigiénicos y un aumento de las lesiones traumáticas. Sin embargo, los altos costos y riesgos asociados con la cirugía y el tratamiento ocular, la falta de seguro médico entre la población, especialmente en los países en desarrollo, y el período prolongado para la fabricación y formulación de medicamentos oftálmicos actúan como factores restrictivos para el mercado oftalmológico de Asia y el Pacífico en el período de pronóstico.

Se espera que el mercado de oftalmología de Asia y el Pacífico gane crecimiento en el período previsto de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 7,4% en el período previsto de 2023 a 2030 y se espera que alcance los USD 18.071,10 millones al 2030, desde USD 10.224,97 millones en 2022.

La oftalmología es una rama de la medicina que se ocupa de la anatomía, fisiología, tratamiento y cirugía de las vías visuales del ojo, incluidas las áreas circundantes y los aspectos visuales del cerebro. Los dispositivos oftálmicos son equipos médicos diseñados para cirugía, diagnóstico y corrección de la visión. Los dispositivos ganaron mayor importancia y adopción debido a la alta prevalencia de varias enfermedades oftálmicas, como el glaucoma, las cataratas y otros problemas relacionados con la visión. Los medicamentos oftálmicos son medicamentos especialmente diseñados y administrados para el tratamiento de diversos trastornos relacionados con los ojos, incluido el daltonismo, el edema macular diabético, el citomegalovirus (CMV) y la degeneración macular relacionada con la edad (DMAE).

Conductores

Prevalencia creciente de trastornos oftálmicos y dolores oculares

Los trastornos oftálmicos son la causa vital de importantes dolores oculares y orbitarios en el ojo. El dolor ocular ocurre sobre la superficie de los ojos junto con síntomas como sensación de rascado, ardor o picazón. Esto puede deberse a múltiples motivos, incluida la irritación por objetos extraños, infección o traumatismo. Las pestañas o trozos de suciedad, humo, polvo o algunos cosméticos para los ojos fuertes son las causas comunes que provocan dolor ocular, enrojecimiento y ojos llorosos.

La prevalencia del dolor ocular sigue mostrando un aumento a medida que crecen las industrias químicas y la contaminación en todo el mundo. Las quemaduras químicas y las quemaduras repentinas causan un dolor ocular intenso y significativo debido a la irritación de la superficie del ojo. El estilo y la blefaritis provocan un dolor ocular intenso, ya que hacen que los ojos y las glándulas sebáceas sean más sensibles alrededor del área. El factor afirmativo indica que este es el principal impulsor del mercado oftalmológico de Asia y el Pacífico.

Aumento de las lesiones traumáticas

El traumatismo craneoencefálico es una de las causas de trastornos como los del nervio óptico. Una lesión traumática es una lesión física que se produce de forma repentina y con cierto grado de gravedad. El trauma puede ser causado por una variedad de lesiones externas. Las causas más comunes de lesiones traumáticas incluyen accidentes de tráfico, lesiones deportivas y violencia, entre otras, que también pueden provocar algunos trastornos oculares graves. La prevalencia de este tipo de lesiones traumáticas es muy observada en todo el mundo.

Por lo tanto, este tipo de lesiones traumáticas provocan trastornos del nervio óptico, que están afectando a la población en estos años y aumentan con el aumento de la población. Por lo tanto, se espera que un aumento de las lesiones traumáticas impulse el crecimiento del mercado.

Desarrollos recientes

En octubre de 2022, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. anunció que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (FDA) aceptó para revisión prioritaria la Solicitud de licencia de productos biológicos suplementarios (sBLA) para la inyección de EYLEA (aflibercept) para tratar la retinopatía del prematuro (ROP) en bebés prematuros. Este desarrollo ayuda a la organización a desarrollar su imagen de marca en el mercado de oftalmología, entre otros.

En mayo de 2022, Reichert, Inc. lanzó su sitio web rediseñado sobre refractómetros e instrumentos analíticos con una experiencia de usuario enormemente mejorada.

Algunos de los principales actores que operan en este mercado son Alcon, Regeneron Pharmaceuticals Inc., Johnson & Johnson, Inc., Reichert, Inc., Novartis AG, Bausch & Lomb Incorporated, HOYA Corporation., The Cooper Companies Inc., Santen Pharmaceutical Co. ., Ltd., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Carl Zeiss Meditec AG, AbbVie Inc., EssilorLuxottica, NIDEK CO., LTD., TOPCON CORPORATION, Glaukos Corporation., STAAR SURGICAL, Metall Zug AG, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. , Lumenis Be Ltd., Pfizer Inc. y Ziemer Ophthalmic Systems AG, entre otros.

Alcance del mercado de oftalmología de Asia y el Pacífico

El mercado de oftalmología de Asia y el Pacífico se segmenta en productos, enfermedades, modo de prescripción, tipo de medicamento, vía de administración, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Productos

Dispositivo

Drogas

Otros

Según los productos, el mercado de la oftalmología se segmenta en dispositivos, medicamentos y otros.

Enfermedades

Glaucoma

Catarata

La degeneración macular relacionada con la edad

Enfermedades inflamatorias

Trastornos refractivos

Otros

Según las enfermedades, el mercado de la oftalmología se segmenta en glaucoma, cataratas, degeneración macular asociada a la edad, enfermedades inflamatorias, trastornos refractivos y otras.

Modo de prescripción

Genérico

De marca

Según el modo de prescripción, el mercado de la oftalmología se segmenta en genéricos y de marca.

Tipo de droga

Prescripción

Sin receta (OTC)

Según el tipo de medicamento, el mercado de la oftalmología se segmenta en prescripción y venta libre (OTC).

Ruta de administración

Oral

Actual

Inyectables

oculares locales

Otros

Según la vía de administración, el mercado de la oftalmología se segmenta en oral, tópico, inyectables, ocular local y otros.

Usuario final

hospitales

Clínicas

Atención sanitaria a domicilio

Otros

Según el usuario final, el mercado de la oftalmología se segmenta en hospitales, clínicas, atención médica domiciliaria y otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Ventas al por menor

Otros

Según los canales de distribución, el mercado de la oftalmología se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros.

