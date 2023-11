Tamaño del mercado de inmunooncología, participación, tendencias, demanda, pronóstico de crecimiento, segmentación y perspectivas de ingresos

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El documento de análisis de mercado de Inmunoncología ofrece un análisis amplio de la estructura del mercado y las evaluaciones de los diversos segmentos y subsegmentos de la industria de la ATENCIÓN MÉDICA. Este informe de mercado tiene en cuenta la comprensión de los objetivos y requisitos comerciales para cerrar la brecha ofreciendo las soluciones más adecuadas y adecuadas. Este informe de análisis de la industria contiene los perfiles de la empresa, las especificaciones de productos, la capacidad, el valor de producción y las cuotas de mercado de cada empresa para el período previsto de 2023-2030. El informe ganador de Mercado de inmunooncología actualiza la organización con un conocimiento profundo de las estadísticas del mercado global, regional y local.

La aprobación gubernamental de citoquinas, vacunas, anticuerpos monoclonales dirigidos a tumores, bloqueadores de puntos de control inmunológico y otros medicamentos IO ha contribuido a avances sustanciales en IO en los últimos años. Se prevé que el mercado aumentará a medida que más personas tomen conciencia de los beneficios de IO sobre los enfoques tradicionales. A diferencia del simple tratamiento del cáncer, las terapias IO estimulan el sistema inmunológico, lo que ayuda a abordar una población de pacientes más amplia. Esto abrirá un nuevo potencial para la expansión de la industria durante el período de pronóstico.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de inmunooncología (IO), que asciende a 28.100 millones de dólares en 2022, alcance los 156.050 millones de dólares en 2030, con una tasa compuesta anual del 23,9% durante el período previsto de 2023 a 2030. Con información sobre escenarios de mercado, como valor de mercado, tasa de crecimiento, segmentación, cobertura geográfica y actores principales, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis profundos de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio. .

La inmunooncología (IO) es un área avanzada de investigación que busca ayudar al sistema inmunológico del cuerpo a combatir el cáncer. Los medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer mejoran o inhiben el sistema inmunológico para respaldar las defensas del cuerpo contra el cáncer, las infecciones y otras enfermedades. Para estimular el sistema inmunológico y ayudar al cuerpo a encontrar y eliminar las células cancerosas, utiliza sustancias creadas por el cuerpo o en un laboratorio.

Oportunidades

La colaboración y las asociaciones son una oportunidad prometedora

Las empresas llevan mucho tiempo colaborando con organizaciones académicas y de investigación en esta industria a través de asociaciones y acuerdos de licencia interna o externa, y esta tendencia se ha acelerado en los últimos años. Por ejemplo, en septiembre de 2020, la empresa biofarmacéutica estadounidense AbbVie, Inc., que se especializa en el descubrimiento, la investigación y el desarrollo de fármacos, anunció su asociación de investigación con I-Mab Biopharma Co. Ltd. Esta empresa biofarmacéutica china ha logrado avances significativos. en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de fármacos biológicos para inmunología. Juntas, las dos empresas se centrarán en el desarrollo de Lemzoparlimab (también conocido como TJC4), un nuevo anticuerpo monoclonal anti-CD47 que I-Mab descubrió y desarrolló por separado para tratar una variedad de tumores malignos. El acuerdo cubre su comercialización y desarrollo. Además, las dos partes podrían optar por seguir trabajando juntas.

Restricciones/Desafíos

Los graves problemas relacionados con los elevados gastos médicos obstaculizarán el crecimiento del mercado

Los pacientes de todo el mundo tienen un grave problema con los elevados gastos médicos. Hay mucha presión para mantener bajos los gastos y mostrar valor. La falta de medicamentos asequibles ha afectado la salud de la población de los países menos desarrollados y ha contribuido a una corta esperanza de vida media. La inmunoterapia frecuentemente conlleva un costo anual promedio de más de 100.000 dólares por paciente, que aumentaría a 850.000 dólares por paciente si se considerara el valor de la asistencia médica. Como resultado, se prevé que el mercado de medicamentos inmunooncológicos experimente un crecimiento lento debido al alto costo de la terapia inmunooncológica.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de inmunooncología (IO) son:

Compañía Bristol Myers Squibb (EE. UU.)

Novartis AG (Suiza)

F. Hoffmann-LA Roche Ltd. (Suiza)

Merck & Co., Inc. (EE. UU.)

GSK Plc. (REINO UNIDO.)

Eli Lilly and Company (Estados Unidos).

Fresenius Kabi AG (Alemania)

Pfizer Inc. (EE. UU.)

AbbVie Inc. (EE. UU.)

Genentech Inc. (EE. UU.)

Sanofi (Francia)

AstraZeneca (Reino Unido).

Desarrollos recientes

En 2021, Amunix Pharmaceuticals, Inc. fue adquirida por Sanofi SA, una organización biofarmacéutica y sanitaria con sede en Francia, por mil millones de dólares. Con la ayuda de esta adquisición, Sanofi está en mejores condiciones de desarrollar tratamientos novedosos para pacientes con cáncer, realizar investigaciones sobre candidatos terapéuticos en inmunooncología, encontrar nuevos medicamentos y ofrecer estas opciones de tratamiento potencialmente mejores y más seguras a los pacientes al colaborar como centro de excelencia. y ampliar su cartera de productos en oncología.

Alcance del mercado de Inmuno-Oncología (IO)

Tipo

Terapia de células inmunes (CAR-T)

Anticuerpos monoclonicos

Inhibidores de puntos de control

Citoquinas

Vacunas contra el cáncer

Otros

Objetivos

IDO1i

virus oncolítico

agonista de STING

agonista de TLR

HASTA

MEKI

tigit

IPC

agonista de GITR

trampa de TGF-b

Antagonista de A2AR/CD73i

LAG-3

Anti-CTLA-4

MAGE-A3, VEGF

HDAC

PICADURA

TIM-3

TGF-Beta

OX40

Otros

Indicación

Tumores malignos

Tumores benignos

Otros

Los usuarios finales

hospitales

Clínicas especializadas

Otros

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia minorista

Otros

Ventajas clave del informe:

Este estudio proporciona una descripción analítica de la industria, incluidas las tendencias actuales y predicciones futuras para identificar posibles oportunidades de inversión.

El informe ofrece información sobre los factores clave, las limitaciones y las perspectivas, junto con un análisis completo de la participación de mercado.

El informe evalúa cuantitativamente el mercado actual, arrojando luz sobre sus perspectivas de crecimiento.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter mide el poder de negociación de los compradores y proveedores en el mercado.

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad que considera la dinámica competitiva y pronostica el panorama competitivo futuro.

Qué esperar del informe: una guía de siete puntos:

El informe profundiza en la estrategia holística y la innovación dentro del ecosistema del mercado.

Destaca los impulsores y obstáculos destacados del mercado, proporcionando claridad sobre la estandarización tecnológica y los marcos regulatorios.

El informe evalúa varios modelos de implementación y examina numerosos casos de uso.

El informe, que sirve como recurso valioso, ofrece conocimientos esenciales de la industria y muestra información sobre nuevas inversiones, partes interesadas, contribuyentes relevantes y participantes del mercado.

Durante el período de pronóstico, el informe realiza un análisis de mercado exhaustivo, haciendo referencia a desarrollos históricos, eventos en curso y perspectivas de crecimiento futuro.

