Según el último estudio de mercado de The Insight Partners, titulado Prebiótico Ingredientes Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type, Form, and Application, “se espera que el mercado crezca de US$ 1.758,40 millones en 2021 a US$ 2,607.72 millones para el 2028; se espera que crezca a una CAGR de 5.8% del 2022 al 2028.

La conciencia sobre la salud y la nutrición aumentó significativamente en los últimos años. Debido a los horarios de trabajo agitados y las horas de trabajo extendidas, las personas prestan menos atención a su dieta diaria, salud y estado físico. Los suplementos infundidos con prebióticos son conocidos por nutrir la flora intestinal humana y aumentar significativamente su actividad metabólica, mejorar la digestión, la absorción de la nutrición y el sistema inmunológico al tiempo que inhiben el crecimiento de microbios dañinos.

Los jugadores clave que operan en el mercado de ingredientes prebióticos son BENEO GmbH; COSUCRA; DuPont Nutrición y Biociencias; Clasado Ltd.; Nexira; Ingredion Incorporado; SOLACTIS; Cargill, Incorporated. sentido; y Roquette Freres. Estos actores clave de los ingredientes prebióticos están adoptando estrategias de innovación de productos e invirtiendo en expansiones comerciales para satisfacer la creciente demanda de ingredientes prebióticos entre varias industrias de uso final.

La creciente popularidad de los suplementos nutracéuticos ricos en fibra entre los entusiastas del deporte y los atletas para desarrollar su vigor y resistencia aumenta aún más la demanda de ingredientes prebióticos y está impulsando el crecimiento del mercado de ingredientes prebióticos. En respuesta a la crisis de salud de COVID-19, los consumidores revisaron su salud y comenzaron a buscar alternativas de alimentación saludable y actividades físicas para obtener protección contra enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado de ingredientes prebióticos.

Según el tipo, el mercado de ingredientes prebióticos se segmenta en inulina, fructo-oligosacáridos (FOS), galacto-oligosacáridos (GOS), manano-oligosacáridos (MOS) y otros. Se proyecta que el segmento de inulina registre la mayor participación durante el período de pronóstico. Los fabricantes lo utilizan en alimentos y bebidas procesados, suplementos dietéticos y alimentos para animales para reemplazar el azúcar, la grasa y la harina. En los EE. UU. en 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la inulina como ingrediente de fibra dietética para mejorar el valor nutricional de los productos alimenticios fabricados. Además, la creciente demanda de productos naturales aumenta la demanda de inulina prebiótica en todo el mundo. El crecimiento del segmento de inulina está impulsado por la creciente aplicación en varias industrias, lo que impulsa el crecimiento del mercado de ingredientes prebióticos.

Según la forma, el mercado de ingredientes prebióticos se segmenta en polvo y líquido. Se proyecta que el segmento de polvo registre una CAGR más alta en el mercado durante el período de pronóstico. La forma de polvo facilitó la distribución y la utilización del consumo de prebióticos. El beneficio de usar prebióticos en polvo para la producción ganadera ha ido ganando popularidad ya que los prebióticos en polvo son accesibles para consumir en cualquier etapa de la vida del ganado. Además, la creciente productividad de carnes, huevos y leche aumenta la demanda de prebióticos en polvo.

Según la aplicación, el mercado de ingredientes prebióticos se segmenta en alimentos y bebidas funcionales, suplementos dietéticos, alimentos para animales y otros. Se proyecta que el segmento de suplementos dietéticos registre la CAGR más alta en el mercado durante el período de pronóstico. Es probable que la creciente demanda de medicamentos preventivos, un número creciente de enfermedades digestivas entre los ancianos y la falta de una dieta equilibrada aumenten la demanda de productos en la industria de suplementos dietéticos. Los consumidores prefieren cada vez más los complementos alimenticios a base de prebióticos debido a la creciente adopción de dietas poco saludables.

En 2021, se permitió a los fabricantes operar a plena capacidad y superar la brecha entre la oferta y la demanda. Los consumidores priorizan su salud y buscan activamente alternativas saludables y actividades físicas para prevenir enfermedades relacionadas con el estilo de vida, lo que ayuda al crecimiento del mercado de ingredientes prebióticos.

