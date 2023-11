Tamaño del mercado de implantes y prótesis dentales por valor de 20 mil millones de dólares a nivel mundial con una excelente tasa compuesta anual del 7% para 2029

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de implantes y prótesis dentales estaba valorado en 11,64 mil millones de dólares en 2021 y se estima que alcanzará los 20,00 mil millones de dólares en 2029, se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 7% durante el período previsto de 2022 a 2029. .

Los implantes dentales y las prótesis se utilizan tanto para rellenar las cavidades bucales como para reemplazarlas con una solución de hormigón. Las dentaduras postizas son una de las prótesis dentales más comunes, especialmente entre las personas mayores. Los implantes dentales han ganado popularidad, pero algunos obstáculos han sofocado la expansión del mercado. Como resultado, la industria de los implantes dentales está superando estos límites ofreciendo precios competitivos y otras ventajas sobre otros tratamientos dentales. Nuevos implantes dentales más avanzados y diseñados con el máximo cuidado y eficacia.

Actores del mercado cubiertos:

3M (EE.UU.), Institut Straumann AG (Alemania), Nobel Biocare Services AG (Suiza), Danaher (EE.UU.), Ivoclar Vivadent AG (Suiza), TBR Implants Group (Francia), Dentsply Sirona (EE.UU.), AVINENT Implant System (España) ), CAMLOG Biotechnologies GmbH (Suiza), Zimmer Biomet (EE.UU.), DENTAURUM GmbH & Co. KG (Alemania), Ultradent Products, Inc. (EE.UU.), Mitsui Chemicals, Inc. (Japón), Dental Wings Inc. (Canadá) , Bicon, LLC (EE. UU.), OSSTEM IMPLANT.CO., LTD. (Corea del Sur) y Align Technology Inc (EE.UU.).

Dinámica del mercado de implantes y prótesis dentales

Conductores

Aumento de la prevalencia de enfermedades dentales.

El creciente número de pacientes con enfermedades dentales, como enfermedades bucales y caries dentales, actuará como un importante impulsor que influirá en la tasa de crecimiento del mercado.

Desarrollos tecnológicos

Los implantes personalizados y los procedimientos de implantación indoloros que no requieren visitas al dentista después del procedimiento son ejemplos de avances tecnológicos en la industria de los implantes dentales que acelerarán aún más el crecimiento del mercado de implantes y prótesis dentales.

Creciente demanda de odontología cosmética

Ha habido un aumento en la demanda de odontología cosmética debido a que la creciente popularidad entre las personas mayores y la población en general influirá aún más en la tasa de crecimiento del mercado de implantes y prótesis dentales.

Oportunidades

Además, se estima que el aumento de las inversiones en tecnologías CAD/CAM brindará oportunidades potenciales para el crecimiento del mercado de implantes y prótesis dentales en los próximos años.

Restricciones/Desafíos

Por otro lado, se prevé que el aumento del costo de los implantes dentales y los reembolsos inadecuados impidan el crecimiento del mercado de implantes y prótesis dentales en el período objetivo. Sin embargo, las complicaciones de la pérdida de dientes relacionadas con los puentes dentales podrían desafiar aún más el crecimiento del mercado de implantes y prótesis dentales en un futuro próximo.

Ámbito y tamaño del mercado global de Implantes y prótesis dentales

El mercado de implantes y prótesis dentales está segmentado según el tipo, material, usuario final, implantes dentales y prótesis dentales. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo

Dentadura

Corona

Puentes

Chapa

Contrafuerte

Incrustaciones

Según el tipo, el mercado de prótesis e implantes dentales se segmenta en dentaduras postizas, coronas, puentes, carillas, pilares e incrustaciones.

Material

itanio

Circonio

Metal

Cerámico

Porcelana fundida al metal

Según el material base, el mercado de prótesis e implantes dentales se segmenta en titanio, circonio, metal, cerámica y porcelana fundida sobre metal.

Usuario final

Hospitales y clínicas dentales

Laboratorios de investigación dental

Según el usuario final, el mercado de implantes y prótesis dentales se segmenta en hospitales y clínicas dentales y laboratorios de investigación dental.

Implantes dentales

Tipo

Material

Sobre la base de los implantes dentales, el mercado de implantes y prótesis dentales se segmenta por tipo y material.

Prótesis Dentales

Tipo

Material

Dentadura postiza

Pilares

Carillas e Incrustaciones

superposiciones

Sobre la base de las prótesis dentales, el mercado de prótesis e implantes dentales se segmenta en tipo, material, dentaduras postizas, pilares y carillas e incrustaciones y anlays.

