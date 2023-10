Tamaño del mercado de hospitales inteligentes, participación, tendencias, demanda, pronóstico de crecimiento, segmentación y perspectivas de ingresos

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Los modelos de datos empleados para la metodología de investigación son la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de la participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis de arriba a abajo y el análisis de la participación del proveedor. Sin mencionar que los datos se recopilan solo de fuentes confiables, como revistas, periódicos, sitios web de empresas e informes anuales de las empresas en las que la industria del CUIDADO DE LA SALUD puede confiar con confianza. Las empresas confían en gran medida en los diferentes segmentos cubiertos en este informe de investigación de mercado, que brinda mejores perspectivas para impulsar el negocio en la dirección correcta.

El informe de investigación de Smart Hospital Market presenta datos e información sobre el escenario de la industria de ATENCIÓN MÉDICA, lo que facilita estar por delante de la competencia en el entorno empresarial actual que cambia rápidamente. Se ha considerado una serie de objetivos de la investigación de mercados para generar este mejor informe de mercado. Este documento de mercado es una excelente fuente no solo para obtener información sobre el crecimiento de los ingresos y la iniciativa de sostenibilidad, sino también para conocer las empresas con la segmentación de mercado más detallada de la industria. El informe completodel mercado de hospitales inteligenteslo abarca todo y está orientado a objetos y se ha planificado con la agrupación de una admirable experiencia en la industria, soluciones inventivas, conocimientos de la industria y las herramientas y herramientas más modernas.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de hospitales inteligentes alcance un valor de 180.471,39 millones de dólares para 2030, con una tasa compuesta anual del 20,6% durante el período previsto. Component representa el segmento más grande del mercado debido a la creciente demanda de dispositivos inteligentes y al aumento del gasto en atención médica, lo que ha acelerado la demanda de dispositivos médicos inteligentes.

El hospital inteligente adopta un enfoque holístico para la modernización de la infraestructura mediante la integración de activos físicos y digitales en un marco unificado que conecta los distintos flujos de trabajo y recursos clínicos y comerciales de la institución. Como resultado, el hospital inteligente obtiene un amplio acceso a los datos en todo el ecosistema de atención médica, desde el hospital hasta la clínica, el proveedor y más allá, así como flujos de trabajo clínicos más rápidos, viajes más fluidos para los pacientes y la capacidad de adoptar nuevas innovaciones en el mercado que salvan vidas.

Este mercado está creciendo en el año previsto debido a varias razones, como el aumento de actores en el mercado y la disponibilidad de productos avanzados; Además de esto, los fabricantes participan en actividades de I+D para lanzar al mercado dispositivos inteligentes basados ​​en tecnología novedosa.

CONDUCTORES

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas

Con el creciente crecimiento económico, la gente está más interesada en la salud y el bienestar a largo plazo. La carga de las enfermedades crónicas está aumentando rápidamente en todo el mundo. En la mayoría de los países occidentales, la razón principal detrás del creciente número de enfermedades crónicas es el continuo aumento de la población anciana. Las crecientes tasas de enfermedades son directamente proporcionales al crecimiento de una mejor atención sanitaria que se está desarrollando en todos los países. Con el aumento de las enfermedades infecciosas, la tasa de mortalidad aumenta rápidamente.

Debido al estilo de vida sedentario de las personas, hoy en día está aumentando la prevalencia de trastornos asociados al estilo de vida, como la hipertensión y la diabetes. Por lo tanto, se espera que la creciente prevalencia de enfermedades crónicas con la creciente integración de datos sanitarios con dispositivos portátiles exija una gestión sanitaria adecuada, lo que conducirá al aumento previsto de la demanda de servicios de salud electrónica, lo que impulsará el crecimiento del mercado en el período previsto. .

Escalada en Innovación y Tecnologías

La aceleración del desarrollo tecnológico en el sector sanitario ha aumentado enormemente en los últimos años. Los avances tecnológicos en la automatización de hospitales y farmacias respaldan el manejo meticuloso y seguro de los pacientes durante el tratamiento de una enfermedad.

Además, la innovación y la mejora en la automatización de farmacias y hospitales ayudan a obtener resultados precisos y rápidos en el diagnóstico de enfermedades. Además de eso, la innovación en la automatización farmacéutica y hospitalaria también proporciona la rentabilidad de las herramientas terapéuticas basadas en tecnología durante el tratamiento de enfermedades.

La innovación y el avance de la tecnología han mejorado los sistemas de robótica quirúrgica en todos los aspectos, incluidas características avanzadas como mejor resolución, mayor cobertura de área, flexibilidad, software avanzado, accesorios y disposiciones espaciales, entre más.

El avance de las tecnologías aporta muchas ventajas al programa de tratamiento del paciente con mejoras en la eficiencia clínica y una mayor seguridad del paciente. Por lo tanto, se prevé que el avance y el desarrollo tecnológico impulsen el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de hospitales inteligentes

COMPONENTE

HARDWARE

SISTEMAS Y SOFTWARE

SERVICIOS

Según los componentes, el mercado se segmenta en hardware, sistemas y software, y servicios.

CONECTIVIDAD

CABLEADO

INALÁMBRICO

Según la conectividad, el mercado se segmenta en cableado e inalámbrico.

TECNOLOGÍA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INTERNET DE LAS COSAS

GRANDES DATOS

REALIDAD AUMENTADA (RA)

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

OTROS

Basado en la tecnología, el mercado se segmenta en inteligencia artificial, internet de las cosas, realidad aumentada, big data, computación en la nube y otros.

SOLICITUD

GESTIÓN REMOTA DE MEDICINA

IMÁGENES MÉDICAS CONECTADAS

ASISTENCIA MEDICA

VIGILANCIA AMBULATORIA

EXPEDIENTE MÉDICO ELECTRÓNICO Y FLUJO DE TRABAJO CLÍNICO

AUTOMATIZACIÓN DE FARMACIA

CIRUGÍA ASISTIDA POR ROBOT

ASISTENTE DE ENFERMERÍA VIRTUAL

ASISTENCIA PARA EL FLUJO DE TRABAJO

ASISTENCIA PARA EL FLUJO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO

DETECCIÓN DE FRAUDE

ANÁLISIS DE IMAGEN

LA SEGURIDAD CIBERNÉTICA

REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN

IDENTIFICADOR DEL PARTICIPANTE DEL ENSAYO CLÍNICO

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

MÁQUINAS CONECTADAS

DIAGNÓSTICO NO INVASIVO

MEDICINA DE PRECISIÓN

INVESTIGACIÓN

OTROS

Según la aplicación, el mercado se segmenta en gestión remota de medicamentos, imágenes médicas conectadas, asistencia médica, vigilancia ambulatoria, registros médicos electrónicos y flujo de trabajo clínico, automatización de farmacias, cirugía asistida por robot, asistente de enfermería virtual, asistencia en el flujo de trabajo, asistencia en el flujo de trabajo administrativo y fraude. detección, análisis de imágenes, ciberseguridad, reducción de errores de dosificación, identificador de participantes en ensayos clínicos, diagnóstico preliminar, máquinas conectadas, diagnóstico no invasivo, medicina de precisión, investigación y otros.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

LICITACIÓN DIRECTA

VENTAS AL POR MENOR

DISTRIBUIDOR DE TERCEROS

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitación directa, ventas minoristas y distribuidores externos.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado son F. Hoffman-La Roche Ltd, Qualcomm Technologies, Inc., General Electric Company, Koninklijke Philips NV, McKesson Corporation, Siemens, Intel Corporation, Microsoft, Honeywell International, Medtronic, DXC Technology Company. , SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, Oracle, Apple, Inc., CitiusTech Inc, Allscripts Healthcare, LLC, AirStrip Technologies, Inc., AVISA Smart Hospital, Itransition, TERSO SOLUTIONS, INC., Cloudphysician Healthcare Pvt. Limitado. Ltd., physiQ, ThoughtWire, AdhereTech, Diabetizer GmbH, Itrex Group y Qdocs, entre otros.

Desarrollos recientes

En diciembre de 2022, Microsoft anunció HoloLens 2, que ofrece nuevas herramientas de colaboración inmersivas para los clientes de metaversión de la industria. HoloLens 2 permite al equipo trabajar de forma segura y mejorar la atención al paciente, reduciendo el tiempo de atención. Con HoloLens 2, los profesionales de la salud pueden conectarse con especialistas remotos, recuperar datos de pacientes e ir más allá de los rayos X para ver imágenes de resonancia magnética en 3D en el punto de atención. Esta nueva herramienta ha ayudado a la empresa a incrementar la demanda de sus servicios.

En noviembre de 2022, Qualcomm Technologies, Inc. anunció el kit de desarrollo Qualcomm Innovators, que permite a los desarrolladores trabajar con varias soluciones de software de Qualcomm Technologies para minimizar el tiempo de comercialización y aumentar la personalización. Este kit de desarrollo de Qualcomm Innovators está disponible inicialmente para universidades e institutos de investigación seleccionados para aplicaciones de aprendizaje automático en dispositivos y se expandirá en el futuro a otros segmentos de desarrolladores como seguridad, multimedia, computación integrada y más.

El informe proporciona información sobre los siguientes consejos:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores de este mercado.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos en el mercado.

Evaluación competitiva: evaluación en profundidad de las estrategias de mercado y los segmentos geográficos y comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercados: información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza el mercado para varios segmentos en todas las geografías.

Información crítica relacionada con este mercado incluida en el informe:

Gráficos exclusivos y análisis FODA ilustrativo de algunas de las empresas líderes en este mercado.

Análisis de la cadena de valor de actores destacados del mercado.

Tendencias actuales que influyen en la dinámica de este mercado en varias geografías

Fusiones, adquisiciones, colaboraciones y asociaciones recientes

Crecimiento de los ingresos de esta industria durante el período de pronóstico

Estudio de estrategia de marketing y tendencias de crecimiento.

Análisis de factores impulsados ​​por el crecimiento

Segmentos de receso emergentes y mercado regional

Una evaluación empírica de la curva de este mercado

Alcance antiguo, presente y probable del mercado tanto desde el valor prospectivo como desde el volumen

TOC:

1. INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2 DEFINICIÓN DEL MERCADO

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO MUNDIAL DE HOSPITAL INTELIGENTE

1.4 LIMITACIONES

1.5 MERCADOS CUBIERTOS

2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

2.1 MERCADOS CUBIERTOS

2.2 ALCANCE GEOGRÁFICO

2.3 AÑOS CONSIDERADOS PARA EL ESTUDIO

2.4 MONEDA Y PRECIO

2.5 MODELO DE VALIDACIÓN DE DATOS DEL TRÍPODE DBMR

2.6 MODELADO MULTIVARIADO

2.7 CURVA DE VIDA DEL TIPO DE PRODUCTO

2.8 ENTREVISTAS PRINCIPALES CON LÍDERES DE OPINIÓN CLAVE

2.9 CUADRO DE POSICIONES DE MERCADO DE DBMR

2.1 CUADRO DE COBERTURA DE APLICACIONES DE MERCADO

2.11 ANÁLISIS DE PARTICIPACIONES DE PROVEEDORES

2.12 FUENTES SECUNDARIAS

2.13 SUPUESTOS

3 RESUMEN EJECUTIVO

4 INFORMACIONES PREMIUM

4.1 ANÁLISIS PESTEL

4.2 MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

5 MERCADO HOSPITALARIO INTELIGENTE MUNDIAL

6 MERCADO HOSPITALARIO INTELIGENTE MUNDIAL

7 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Continuado..

