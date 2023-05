Se espera que el mercado de fundiciones de aluminio de Oriente Medio y África crezca durante el período de pronóstico de 2021 a 2028. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una CAGR del 7,0 % y alcanzará el USD durante el período de pronóstico de 2021 a 2028. 6.040,43 millones al 2028

El mercado global de fundición de aluminio de Oriente Medio y África es un procedimiento estadístico exhaustivo publicado por Data Bridge Market Research, que se centra en las perspectivas de desarrollo del mercado y el potencial de mejora del mercado. Una parte clave también incluye evaluaciones de mercado e inspecciones especiales. Este estudio tiene como objetivo proporcionar inteligencia competitiva crítica, tendencias actuales del mercado, potencial del mercado, tasas de crecimiento e importantes perspectivas alternativas. Las encuestas brindan una descripción general de alto nivel de una empresa, incluidos análisis de mercado, definiciones de artículos, datos e información.

El extenso informe de mercado de Fundición de aluminio de Oriente Medio y África se centra en aspectos más importantes del mercado, como las tendencias recientes del mercado. Market Research Report también realiza investigaciones sobre la capacidad de producción, el consumo, las importaciones y las exportaciones en las principales regiones del mundo. El informe también ayuda a los fabricantes a encontrar la eficacia de los canales de distribución existentes, los programas publicitarios o los medios, los métodos de venta y la mejor manera de distribuir los productos a los consumidores finales. Además, el análisis competitivo brinda una idea clara de las estrategias utilizadas por los principales competidores en el mercado de fundición de aluminio de Medio Oriente y África para promover la penetración en el mercado .

Las principales empresas que influyen en este mercado incluyen Alcoa Corporation, Ryobi Limited, DyCast Specialties Corporation, Consolidated Metco, Inc., Alcast Technologies, Pyrotek, GIBBS, Dynacast, Reliance Foundry Co. Ltd., TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION, LA ALUMINUM y TPi Arcade. , Wagstaff Inc., MODERNAS FUNDICIONES DE ALUMINIO CO., INC. y Pacific Die Casting Corp., otras empresas nacionales y regionales. Los analistas de DBMR entienden su ventaja competitiva y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.

Oriente Medio y África Fundición de aluminio Alcance del mercado y tamaño del mercado

El mercado de fundición de aluminio de Oriente Medio y África está segmentado según el proceso, la fuente, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre segmentos ayuda a analizar nichos y estrategias para acceder al mercado y determinar las diferencias entre las áreas de aplicación principales y los mercados objetivo.

Basado en el proceso, el mercado se divide en moldes desechables y no consumibles. En 2021 , se espera que el segmento de fundición de moldes no consumibles domine el mercado de Medio Oriente y África, ya que los fabricantes buscan formas de hacer que sus productos sean más eficientes y reducir el consumo de combustible y la huella de carbono.

Según la fuente, el mercado está segmentado en primario (aluminio fresco) y secundario (aluminio reciclado). En 2021, se espera que el primario (aluminio fresco) domine el mercado de Medio Oriente y África. Esto se debe a que la región no cuenta con suficiente agua para el proceso de reciclaje y no existen instalaciones para reciclar productos de aluminio.

Según la aplicación, el mercado está segmentado en colectores de admisión, carcasas de cárter de aceite, piezas estructurales, piezas de chasis, culatas, bloques de motor, transmisiones, ruedas y frenos, transferencias de calor y otros. En 2021, se espera que las ruedas y los frenos dominen el mercado, como en Oriente Medio y África, ya que el espacio libre en la carretera debe ser de 9 pulgadas, razón por la cual hay una mayor demanda de ruedas de disco.

Según el usuario final, el mercado está segmentado en automoción, edificación y construcción, industrial, electrónica de consumo, aeroespacial, electrónica y eléctrica, herramientas de ingeniería y otros. En 2021, se espera que los automóviles dominen el mercado de Medio Oriente y África debido al creciente uso de vehículos eléctricos y la creciente demanda de vehículos livianos para un mejor consumo de combustible.

Cobertura regional:

La cobertura regional del mercado se menciona principalmente en el informe con un enfoque regional.

América del norte

Sudamerica

Asia y el Pacífico

Oriente Medio y África

Europa

En la publicación se proporciona una evaluación del atractivo del mercado con respecto a la competencia que es probable que los nuevos jugadores y productos presenten a los jugadores antiguos. El informe de investigación también menciona innovaciones, nuevos desarrollos, estrategias de marketing, tecnologías de marca y productos de actores clave presentes en el mercado global Fundición de aluminio de Oriente Medio y África. Para proporcionar una visión clara del mercado, hemos analizado minuciosamente el panorama competitivo mediante el análisis de la cadena de valor. Las oportunidades y amenazas que existen en el futuro para los actores clave del mercado también se han destacado en la publicación.

Preguntas clave en este informe de mercado de fundición de aluminio de Oriente Medio y África

¿Cuántos ingresos generará el mercado de fundición de aluminio de Oriente Medio y África al final del período de pronóstico? ¿Qué segmento de mercado se espera que tenga la mayor cuota de mercado? ¿Cuáles son los factores que afectan el mercado Fundición de aluminio de Oriente Medio y África? ¿Qué región contribuye actualmente con la mayor parte del mercado general de fundición de aluminio de Oriente Medio y África? ¿Qué indicadores están estimulando el mercado de fundición de aluminio de Oriente Medio y África? ¿Cuáles son las estrategias clave de los actores clave en el mercado Fundición de aluminio de Oriente Medio y África para expandir su presencia geográfica? ¿Cuáles son los desarrollos clave en el mercado de fundición de aluminio de Oriente Medio y África? ¿Cómo afectarán los estándares regulatorios al mercado de fundición de aluminio de Medio Oriente y África?

