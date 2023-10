Tamaño del mercado de extractos botánicos, informe de análisis de acciones

Actores del mercado cubiertos

Rescate Naturals Ltd. (Reino Unido), International Flavors & Fragrances Inc. (EE. UU.), Synthite Industries Ltd. (India), Martin Bauer Group (Alemania), Kalsec, Inc. (Estados Unidos), Synergy Flavors Inc. (Estados Unidos), Prinova Group (Estados Unidos), PT. Indesso Aroma (Indonesia), Döhler GmbH (Alemania), Bell Flavors & Fragrances (Estados Unidos), Nutra Green Biotechnology Co., Ltd. (China), Kuber Impex Ltd. (India)